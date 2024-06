REYL Intesa Sanpaolo destaca as energias renováveis

GENEBRA, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A REYL Intesa Sanpaolo anuncia o lançamento de sua terceira edição da FORWARD, uma publicação de liderança de pensamento que aborda questões socioeconômicas importantes. A última edição aborda a transição energética global.

François Reyl

O desafio da transição para uma economia verde é uma prioridade estratégica para a REYL Intesa Sanpaolo, que adota uma visão científica e baseada em dados sobre as questões. Esta última edição do FORWARD (https://www.reyl.com/forward/) inclui comentários, podcasts e entrevistas com a própria equipe de finanças corporativas do Grupo para avaliar suas opiniões sobre a oportunidade de investimento e suas perspectivas para o setor.

Como nas edições anteriores, o relatório reuniu as opiniões de especialistas e agências globais para fornecer uma visão geral da situação atual e dos desafios enfrentados pela transição. Inclui uma paisagem geopolítica multipolar que complica ainda mais um ato de equilíbrio fino composto por prioridades políticas e econômicas concorrentes, o impacto no clima e na biodiversidade, novas regras e regulamentos, bem como a necessidade de capital.

A mensagem primordial é que os desafios persistem, particularmente em um ano como 2024, com inúmeras eleições e prioridades concorrentes em escala internacional. Apesar dos ventos contrários, as energias renováveis são um setor em crescimento, atraindo mais atenção, recebendo investimentos crescentes e alimentando o crescimento de novas tecnologias e métodos alternativos.

Comentando o relatório, François Reyl, CEO da REYL Intesa Sanpaolo, comentou: "Tenho orgulho de ver a publicação de nossa terceira edição do FORWARD sobre um tópico tão importante que está ganhando cada vez mais força e interesse de investidores e formuladores de políticas."

Sobre a REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Fundado em 1973, o REYL Intesa Sanpaolo é um grupo bancário diversificado com escritórios na Suíça (Genebra, sede, Zurique, Lugano), Europa (Londres, Luxemburgo, Malta) e no resto do mundo (Singapura, Dubai). Gerencia ativos superiores a CHF 20 bilhões (mais de CHF 30 bilhões, incluindo participações minoritárias) e emprega cerca de 400 profissionais. Em 2021, firmou uma parceria estratégica com o Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, um dos principais players bancários europeus. A Fideuram ISPB detém atualmente uma participação de 71% na REYL & Cie Ltd.

Desenvolvendo uma abordagem inovadora para o setor bancário, a REYL Intesa Sanpaolo atende uma clientela de empreendedores internacionais e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios Wealth Management, Corporate Finance, Asset Services e Asset Management.

Diversificou ainda mais suas atividades nas áreas de investimento de impacto, adotando uma abordagem baseada em dados e evidências para a integração de questões de sustentabilidade em práticas de gestão de patrimônio e de banco digital para clientes ricos em massa por meio da incubação da Alpian Ltd, um banco digital suíço no qual o Banco detém uma participação minoritária e que obteve sua licença bancária em 2022.

Em dezembro de 2021, a REYL Intesa Sanpaolo adquiriu uma participação de 40% na 1875 Finance Ltd, um multi-family office com sede em Genebra e gestor de ativos independente com mais de 12 mil milhões de CHF de ativos sob gestão.

A REYL & Cie Ltd é licenciada como banco na Suíça e desempenha suas atividades sob a supervisão do regulador do Mercado Financeiro Suíço (FINMA). Suas subsidiárias também são reguladas pela FCA no Reino Unido, pela MFSA em Malta, pela mas em Cingapura, pela DFSA em Dubai e pela SEC nos Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445053/Francois_Reyl.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920746/3709363/REYL_Intesa_Sanpaolo_Logo.jpg

FONTE REYL Intesa Sanpaolo