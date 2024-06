REYL Intesa Sanpaolo met en lumière les énergies renouvelables

GENÈVE, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- REYL Intesa Sanpaolo annonce la sortie du troisième numéro de FORWARD, une publication annuelle de référence abordant les questions socio-économiques contemporaines clés. Cette nouvelle édition aborde la transition énergétique mondiale.

Le défi de la transition énergétique est une priorité stratégique pour REYL Intesa Sanpaolo, qui partage un point de vue basé sur la science et les données. Cette nouvelle édition de FORWARD (https://www.reyl.com/forward/) comprend des commentaires, des podcasts ainsi que des entretiens avec l'équipe Corporate Finance du Groupe, afin de partager leur opinion sur les opportunités d'investissement ainsi que leurs perspectives pour le secteur.

Comme pour les éditions précédentes, la publication a rassemblé les positions d'experts et d'agences au niveau international, donnant ainsi un aperçu global de la situation actuelle et des défis que soulève l'économie verte. Elle dépeint un paysage géopolitique multipolaire qui rend encore plus complexe l'équilibre délicat entre des priorités politiques et économiques concurrentes, l'impact sur le climat et la biodiversité, de nouvelles règles et réglementations et la nécessité de capitaux.

Le message principal est que les défis persistent, en particulier en 2024, une année marquée par de nombreuses élections et des priorités rivales à l'échelle mondiale. Malgré les obstacles, le secteur des énergies renouvelables est en pleine croissance, attirant davantage l'attention et recevant de ce fait des investissements croissants, qui alimentent à leur tour le développement de nouvelles technologies et de méthodes alternatives.

François Reyl, Directeur Général de REYL Intesa Sanpaolo, commente : « Je suis très heureux de la sortie de notre troisième édition de FORWARD sur un sujet aussi important, qui gagne en popularité et en intérêt auprès des investisseurs et des décideurs politiques. »

Fondé en 1973, REYL Intesa Sanpaolo est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse (Genève, siège principal, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubaï). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 20 milliards (plus de CHF 30 milliards en tenant compte des participations minoritaires) et emploie quelque 400 collaborateurs. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan. Fideuram ISPB détient aujourd'hui une participation de 71 % dans REYL & Cie SA.

Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL Intesa Sanpaolo accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management. Il a poursuivi la diversification de ses activités dans les domaines de l'investissement à impact social et environnemental en adoptant une approche pragmatique et axée sur les données afin d'intégrer la notion de durabilité dans la gestion de patrimoine, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian SA, banque digitale suisse dans laquelle la Banque détient une participation minoritaire et qui a obtenu sa licence bancaire en 2022.

Enfin, REYL Intesa Sanpaolo a acquis en décembre 2021 une participation de 40 % dans 1875 Finance SA, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant établi à Genève, dont les encours sous gestion sont supérieurs à CHF 12 milliards.

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous la supervision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ses filiales sont par ailleurs réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubaï et la SEC aux Etats-Unis.

