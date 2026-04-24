RIMAN conecta os mercados da APAC em Macau com estratégia, inovação e lançamento de novos produtos

SEUL, Coreia do Sul, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A RIMAN, empresa de vendas diretas que prioriza cuidados com a pele K-beauty e bem-estar, concluiu com sucesso sua "2026 RIMAN Convention Macau", realizada de 17 a 19 de abril no The Londoner Macao e reunindo cerca de 2 mil membros e líderes de sete mercados da Ásia-Pacífico.

Convenção RIMAN 2026 em Macau no The Londoner Macao (PRNewsfoto/RIMAN)

O evento, realizado sob o tema "MADE DIFFERENT", marcou a segunda convenção regional da empresa e contou com a participação de representantes da Coreia do Sul, região de Taiwan, Hong Kong SAR, Malásia, Singapura, Filipinas e Japão. O programa de três dias concentrou-se em treinamento de liderança, estratégia de negócios e inovação de produtos, em um momento em que a empresa busca fortalecer sua rede regional e expandir sua presença global.

Executivos e líderes regionais enfatizaram a importância de alinhar a execução local com a estratégia global, compartilhando estudos de caso de diferentes mercados. Com base nessas percepções compartilhadas, foram realizados um painel de liderança e a revelação de novos produtos, elevando a atmosfera ao seu auge. Em particular, o ingrediente-símbolo da RIMAN, Giant BYoungPool™, foi revisitado como um símbolo da filosofia da marca da empresa, ressoando fortemente entre os participantes.

A RIMAN também destacou sua linha de pesquisa durante o evento. Dr. Hee-sik Kim, CTO da ASK LABS e pesquisador do Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, apresentou um biomaterial de origem vegetal derivado de uma cepa proprietária de clorela encontrada em Jeju. Este material está em desenvolvimento há aproximadamente uma década, com um investimento de 3,9 bilhões de KRW (cerca de US$ 3,0 milhões). Ele contém carotenoides como luteína e zeaxantina e deve fazer sua estreia em novos produtos ainda este ano. O local também contou com áreas de exposição que apresentavam as marcas da empresa — ICD, botalab e Lifening — além de instalações digitais demonstrando suas operações de produção e fornecimento em Jeju.

Youngsu Hwang, diretor global de Vendas, afirmou que o objetivo da convenção é fortalecer a coordenação entre os mercados e apoiar o crescimento de longo prazo.

Sobre a RIMAN

Fundada em 2018 na Coreia do Sul, a RIMAN é uma empresa global de venda direta de beleza e bem-estar que redefine a K-Beauty por meio de ingredientes históricos da Ilha de Jeju e inovação de ponta. Em sua Fazenda Inteligente em Jeju, a RIMAN gerencia cada etapa, desde o cultivo de matérias-primas até o desenvolvimento do produto, incluindo seu ingrediente principal, Giant BYoungPool™ — uma cultivar avançada da Centella Asiatica que recebeu Proteção de Variedades de Plantas por 20 anos pelo Serviço Florestal da Coreia em julho de 2022 e pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) em setembro de 2025.

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FONTE RIMAN