-RIMAN conecta los mercados de Asia-Pacífico en Macao a través de la estrategia, la innovación y la presentación de nuevos productos

SEUL, Corea del Sur, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, una empresa de venta directa que prioriza el cuidado de la piel y el bienestar según la filosofía de la belleza coreana, concluyó con éxito su "Convención RIMAN 2026 de Macao" del 17 al 19 de abril en The Londoner Macao, reuniendo a alrededor de 2.000 miembros y líderes de siete mercados de Asia-Pacífico.

2026 RIMAN Convention Macau at The Londoner Macao

El evento, celebrado bajo el lema "MADE DIFFERENT", marcó la segunda convención regional de la compañía y contó con la participación de representantes de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur, Filipinas y Japón. El programa de tres días se centró en la formación en liderazgo, la estrategia empresarial y la innovación de productos, con el objetivo de fortalecer la red regional de la compañía y expandir su presencia global.

Ejecutivos y líderes regionales hicieron hincapié en la alineación de la ejecución local con la estrategia global, compartiendo estudios de caso de diferentes mercados. A partir de estas ideas compartidas, se llevó a cabo una mesa redonda sobre liderazgo y la presentación de un nuevo producto, creando un ambiente vibrante. En particular, el ingrediente emblemático de RIMAN, Giant BYoungPool™, fue recordado como símbolo de la filosofía de marca de la compañía, generando una gran conexión con los participantes.

RIMAN también destacó su cartera de proyectos de investigación durante el evento. El Dr. Hee-sik Kim, director de tecnología de ASK LABS e investigador del Instituto Coreano de Investigación en Biociencias y Biotecnología, presentó un biomaterial de origen vegetal derivado de una cepa patentada de chlorella encontrada en Jeju. Este material ha estado en desarrollo durante aproximadamente una década, con una inversión de 3.900 millones de wones coreanos (aproximadamente 3 millones de dólares). Contiene carotenoides como la luteína y la zeaxantina, y se prevé su lanzamiento en nuevos productos a finales de este año. El recinto también contó con áreas de exposición que presentaban las marcas de la compañía —ICD, botalab y Lifening—, así como instalaciones digitales que mostraban sus operaciones de producción y abastecimiento en Jeju.

Youngsu Hwang, director global de ventas, afirmó que el objetivo de la convención es fortalecer la coordinación entre mercados y apoyar el crecimiento a largo plazo.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de venta directa de belleza y bienestar que redefine la cosmética coreana (K-Beauty) mediante ingredientes tradicionales de la isla de Jeju e innovación de vanguardia. En su granja inteligente de Jeju, RIMAN gestiona cada paso, desde el cultivo de la materia prima hasta el desarrollo del producto, incluyendo su ingrediente estrella, Giant BYoungPool™, un cultivar avanzado de Centella Asiática que recibió protección de variedad vegetal por 20 años por parte del Servicio Forestal de Corea en julio de 2022 y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en septiembre de 2025.

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