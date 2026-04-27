RIMAN เสริมความแข็งแกร่งการเชื่อมโยงตลาดเอเชียแปซิฟิกในมาเก๊าผ่านกลยุทธ์ นวัตกรรม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

RIMAN

27 Apr, 2026, 13:50 CST

โซล, เกาหลีใต้, 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- RIMAN บริษัท Direct Selling ด้านความงามและสุขภาพ ด้านความงามและสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับ K-beauty และ wellness ได้จัดงาน "2026 RIMAN Convention Macau" อย่างประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน ณ The Londoner Macao โดยมีสมาชิกและผู้นำจาก 7 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน

2026 RIMAN Convention Macau at The Londoner Macao (PRNewsfoto/RIMAN)
2026 RIMAN Convention Macau at The Londoner Macao (PRNewsfoto/RIMAN)

งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีม "MADE DIFFERENT" นับเป็นการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่สองของบริษัท โดยมีผู้เข้าร่วมจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน (Taiwan Region) ฮ่องกง (Hong Kong SAR) มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลา 3 วัน โปรแกรมภายในงานมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในภูมิภาคและขยายการเติบโตในระดับโลก 

ผู้บริหารและผู้นำในแต่ละภูมิภาคได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับโลก พร้อมแบ่งปันกรณีศึกษาจากแต่ละตลาด โดยต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว กิจกรรมเสวนาผู้นำและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ยกระดับบรรยากาศภายในงานสู่จุดสูงสุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "Giant BYoungPool™" ส่วนผสมเอกลักษณ์ของ RIMAN ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งในฐานะสัญลักษณ์ของปรัชญาแบรนด์ในฐานะสัญลักษณ์ที่สะท้อนปรัชญาของแบรนด์ และได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

RIMAN ยังได้เผยความก้าวหน้าของงานวิจัยภายในงาน โดย ดร. Hee-sik Kim, CTO ของ ASK LABS และนักวิจัยจาก Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology ได้แนะนำ วัสดุชีวภาพจากพืช (bio-material)  ที่พัฒนาจากสายพันธุ์คลอเรลล่าเฉพาะในเกาะเชจู ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนามาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี ด้วยการลงทุนรวม 3.9 พันล้านวอน (ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) วัสดุดังกล่าวประกอบด้วยแคโรทีนอยด์ เช่น ลูทีน และซีแซนทีน และมีกำหนดจะเปิดตัวในผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในปลายปีนี้

ภายในงานยังมีโซนนิทรรศการที่นำเสนอแบรนด์หลักของบริษัท ได้แก่ ICD, botalab และ Lifening รวมถึงการจัดแสดงดิจิทัลที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบในเกาะเชจู

Youngsu Hwang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายระดับโลก (Global Chief Sales Officer) กล่าวว่า "เป้าหมายของงานประชุมครั้งนี้คือการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างตลาดต่าง ๆ และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว"

About RIMAN

RIMAN ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทความงามและสุขภาพระดับโลกในรูปแบบธุรกิจขายตรง (Direct Selling) ที่ มุ่งยกระดับมาตรฐานใหม่ของความงามแบบ K-beauty ผ่านการผสานมรดกทางธรรมชาติกับนวัตกรรมล้ำสมัย

ที่ Jeju Smart Farm บริษัทดำเนินการบริหารจัดการครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี "Giant BYoungPool™" เป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Centella Asiatica ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จาก Korea Forest Service ในเดือนกรกฎาคม 2565 และจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ในเดือนกันยายน 2568 

RIMAN Menghubungkan Pasaran APAC di Macau Melalui Strategi, Inovasi dan Pelancaran Produk Baharu

RIMAN Menghubungkan Pasaran APAC di Macau Melalui Strategi, Inovasi dan Pelancaran Produk Baharu

RIMAN, sebuah syarikat jualan langsung yang memberi keutamaan kepada penjagaan kulit dan kesejahteraan Kecantikan ala Korea (K-beauty), melabuhkan...
Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Trade Show News

Trade Show News

