RIMAN เสริมความแข็งแกร่งการเชื่อมโยงตลาดเอเชียแปซิฟิกในมาเก๊าผ่านกลยุทธ์ นวัตกรรม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
News provided byRIMAN
27 Apr, 2026, 13:50 CST
โซล, เกาหลีใต้, 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- RIMAN บริษัท Direct Selling ด้านความงามและสุขภาพ ด้านความงามและสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับ K-beauty และ wellness ได้จัดงาน "2026 RIMAN Convention Macau" อย่างประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน ณ The Londoner Macao โดยมีสมาชิกและผู้นำจาก 7 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน
งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีม "MADE DIFFERENT" นับเป็นการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่สองของบริษัท โดยมีผู้เข้าร่วมจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน (Taiwan Region) ฮ่องกง (Hong Kong SAR) มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลา 3 วัน โปรแกรมภายในงานมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในภูมิภาคและขยายการเติบโตในระดับโลก
ผู้บริหารและผู้นำในแต่ละภูมิภาคได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับโลก พร้อมแบ่งปันกรณีศึกษาจากแต่ละตลาด โดยต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว กิจกรรมเสวนาผู้นำและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ยกระดับบรรยากาศภายในงานสู่จุดสูงสุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "Giant BYoungPool™" ส่วนผสมเอกลักษณ์ของ RIMAN ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งในฐานะสัญลักษณ์ของปรัชญาแบรนด์ในฐานะสัญลักษณ์ที่สะท้อนปรัชญาของแบรนด์ และได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน
RIMAN ยังได้เผยความก้าวหน้าของงานวิจัยภายในงาน โดย ดร. Hee-sik Kim, CTO ของ ASK LABS และนักวิจัยจาก Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology ได้แนะนำ วัสดุชีวภาพจากพืช (bio-material) ที่พัฒนาจากสายพันธุ์คลอเรลล่าเฉพาะในเกาะเชจู ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนามาเป็นเวลาประมาณ 10 ปี ด้วยการลงทุนรวม 3.9 พันล้านวอน (ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) วัสดุดังกล่าวประกอบด้วยแคโรทีนอยด์ เช่น ลูทีน และซีแซนทีน และมีกำหนดจะเปิดตัวในผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในปลายปีนี้
ภายในงานยังมีโซนนิทรรศการที่นำเสนอแบรนด์หลักของบริษัท ได้แก่ ICD, botalab และ Lifening รวมถึงการจัดแสดงดิจิทัลที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบในเกาะเชจู
Youngsu Hwang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายระดับโลก (Global Chief Sales Officer) กล่าวว่า "เป้าหมายของงานประชุมครั้งนี้คือการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างตลาดต่าง ๆ และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว"
About RIMAN
RIMAN ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทความงามและสุขภาพระดับโลกในรูปแบบธุรกิจขายตรง (Direct Selling) ที่ มุ่งยกระดับมาตรฐานใหม่ของความงามแบบ K-beauty ผ่านการผสานมรดกทางธรรมชาติกับนวัตกรรมล้ำสมัย
ที่ Jeju Smart Farm บริษัทดำเนินการบริหารจัดการครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี "Giant BYoungPool™" เป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Centella Asiatica ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จาก Korea Forest Service ในเดือนกรกฎาคม 2565 และจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ในเดือนกันยายน 2568
SOURCE RIMAN
Share this article