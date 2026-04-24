RIMAN connecte les marchés de l'APAC à Macao par la stratégie, l'innovation produit et le lancement de nouveaux produits

SÉOUL, Corée du Sud, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, une entreprise de vente directe qui met l'accent sur les soins de la peau et le bien-être de la K-beauty, a conclu avec succès sa « Convention RIMAN Macao 2026 » du 17 au 19 avril au Londoner Macao, réunissant environ 2 000 membres et leaders de sept marchés d'Asie-Pacifique.

2026 RIMAN Convention Macau at The Londoner Macao

L'événement, placé sous le thème « MADE DIFFERENT », a marqué la deuxième convention régionale de l'entreprise et a rassemblé des participants de Corée du Sud, de la région de Taïwan, de la RAS de Hong Kong, de Malaisie, de Singapour, des Philippines et du Japon. Le programme de trois jours était axé sur la formation au leadership, la stratégie commerciale et l'innovation produit, alors que l'entreprise cherche à renforcer son réseau régional et à étendre sa présence mondiale.

Les dirigeants et les leaders régionaux ont mis l'accent sur l'alignement de l'exécution locale sur la stratégie mondiale, en partageant des études de cas provenant de différents marchés. Sur la base de ces idées partagées, une table ronde sur le leadership et la présentation de nouveaux produits ont suivi, portant l'ambiance à son paroxysme. En particulier, l'ingrédient emblématique de RIMAN, Giant BYoungPool™, a été revisité en tant que symbole de la philosophie de la marque de l'entreprise, trouvant un fort écho auprès des participants.

RIMAN a également mis en avant son pipeline de recherche au cours de l'événement. Hee-sik Kim, directeur technique d'ASK LABS et chercheur à l'Institut coréen de recherche en biosciences et biotechnologies, a présenté un biomatériau végétal dérivé d'une souche exclusive de chlorelle trouvée à Jeju. Ce matériau est en cours de développement depuis une dizaine d'années, avec un investissement de 3,9 milliards de KRW (environ 3,0 millions de dollars). Il contient des caroténoïdes tels que la lutéine et la zéaxanthine et devrait faire son apparition dans de nouveaux produits dans le courant de l'année.

Le site comprenait également des espaces d'exposition présentant les marques de l'entreprise — ICD, botalab et Lifening — ainsi que des installations numériques présentant les opérations de production et d'approvisionnement à Jeju.

Youngsu Hwang, responsable mondial des ventes, a déclaré que l'objectif de la convention était de renforcer la coordination entre les marchés et de soutenir la croissance à long terme.

À propos de RIMAN

Créée en 2018 en Corée du Sud, RIMAN est une entreprise mondiale de vente directe de produits de beauté et de bien-être qui redéfinit la « K-beauty » grâce à des ingrédients issus du patrimoine de Jeju et à des innovations de pointe.

Depuis son usine intelligente à Jeju, RIMAN gère toutes les étapes, de la culture des matières premières au développement des produits, y compris son ingrédient phare, le Giant BYoungPool™, une variété avancée de Centella Asiatica ayant reçu la protection de 20 ans des variétés végétales du Service forestier de la Corée en juillet 2022 et du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) en septembre 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2964115/DSC5247.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2780542/RIMAN_Logo.jpg