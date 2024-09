Rx-360 Anuncia Aprovação como Centro Piloto de Excelência para o Comitê Gestor de Harmonização Regulatória da APEC

FILADÉLFIA, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Rx-360® tem o prazer de anunciar que foi aceito como um Centro Piloto de Excelência (COE) para o Comitê Gestor de Harmonização Regulatória da APEC. O piloto será focado no Roteiro da Área de Trabalho Prioritária de Integridade da Cadeia de Suprimentos de Produtos Médicos Globais. Como uma organização internacional sem fins lucrativos, com uma missão baseada na integridade da cadeia de suprimentos farmacêuticos, qualidade do material e segurança do paciente, o Rx-360® poderá trazer seus 15 anos de experiência para ajudar a impulsionar a missão da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Jim Fries, CEO da Rx-360, comentou: "Esta é uma tremenda honra para o nosso consórcio poder servir a missão da APEC em torno da segurança de produtos médicos. Estamos ansiosos para trabalhar com os outros Centros de Excelência, a US Pharmacopeia e a Taylor's University na Malásia, para melhorar as já excelentes ofertas educacionais disponíveis para a indústria."

As economias são adversamente impactadas pelo movimento internacional de produtos médicos abaixo do padrão e falsificados. À medida que a indústria de produtos médicos se tornou mais globalizada e especializada, as economias da APEC enfrentam muitos desafios para manter os cidadãos saudáveis, garantindo ao mesmo tempo que o acesso a produtos legítimos não seja interrompido. Para resolver este problema, foi desenvolvido o projeto Roadmap for Global Medical Product Quality and Supply Chain Security (Roadmap). O Roteiro foi um esforço plurianual encomendado pela APEC com supervisão do Comitê Gestor de Harmonização Regulatória (RHSC). Tornou-se uma área de trabalho prioritária (PWA) na APEC, reunindo reguladores, membros da indústria, acadêmicos e outras partes interessadas de todas as economias da APEC e da UE, África e outras partes da América do Sul. Este trabalho culminou no desenvolvimento do Supply Chain Security Toolkit (Toolkit) em 2017. O Kit de Ferramentas contém materiais de treinamento destinados a educar reguladores, membros do setor e outros sobre uma parte específica da cadeia de suprimentos, incluindo suas melhores práticas, documentos de orientação, etc. O Kit de Ferramentas inclui dez (10) fluxos de trabalho, cobrindo toda a cadeia de suprimentos e o ciclo de vida dos produtos médicos. Este Kit de Ferramentas será o foco de oficinas educacionais e treinamentos relevantes projetados e oferecidos pelo Rx-360 como parte do COE piloto.

Sobre o Rx-360:

O Rx-360, um consórcio internacional da cadeia de suprimentos farmacêuticos, foi formado em 2009 para apoiar um compromisso de toda a indústria para garantir a segurança do paciente, melhorando a qualidade e a autenticidade em toda a cadeia de suprimentos. A missão da organização é proteger a segurança do paciente compartilhando informações e desenvolvendo processos relacionados à integridade da cadeia de suprimentos de saúde e à qualidade dos materiais dentro da cadeia de suprimentos. Para saber mais sobre o Rx-360, visite http://www.Rx-360.org ou envie um e-mail para [email protected].

Sobre o Comitê Gestor de Harmonização Regulatória da APEC:

O Comitê Gestor de Harmonização Regulatória (RHSC) foi formado em junho de 2009 sob os auspícios da APEC para promover uma abordagem estratégica para a harmonização regulatória, realizando atividades de maior valor para as autoridades reguladoras e indústrias regulamentadas. É uma rede de especialistas reguladores de agências reguladoras nas economias, indústria e academia da APEC com a visão de alcançar uma maior convergência regulatória dentro das economias da APEC até 2020. O RHSC não procura desenvolver novas orientações, mas é projetado para desempenhar um papel complementar a outras iniciativas regulatórias internacionais regionais.

