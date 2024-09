Rx-360 annonce son approbation en tant que centre d'excellence pilote pour le Comité directeur de l'harmonisation réglementaire de l'APEC

PHILADELPHIE, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Rx-360® a le plaisir d'annoncer qu'il a été accepté en tant que centre d'excellence pilote (CoE) pour le Comité directeur de l'harmonisation réglementaire de l'APEC. Le projet pilote sera axé sur la feuille de route du domaine de travail prioritaire sur l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits médicaux. En tant qu'organisation internationale à but non lucratif, dont la mission repose sur l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, la qualité des matériaux et la sécurité des patients, Rx-360® pourra mettre ses 15 années d'expérience au service de la mission de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Jim Fries, PDG de Rx-360, a déclaré : « C'est un grand honneur pour notre consortium de pouvoir servir la mission de l'APEC en matière de sécurité des produits médicaux. Nous sommes impatients de travailler avec les autres centres d'excellence, l'US Pharmacopeia et la Taylor's University en Malaisie, afin d'améliorer les offres de formation déjà excellentes proposées à l'industrie. »

La circulation internationale de produits médicaux falsifiés ou de qualité inférieure a un impact négatif sur les économies. L'industrie des produits médicaux étant de plus en plus mondialisée et spécialisée, les économies de l'APEC sont confrontées à de nombreux défis pour maintenir les citoyens en bonne santé, tout en veillant à ce que l'accès aux produits légitimes ne soit pas perturbé. Pour répondre à ce problème, le projet de feuille de route pour la qualité des produits médicaux et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale (feuille de route) a été élaboré. Cette feuille de route est le fruit d'un travail pluriannuel commandé par l'APEC et supervisé par le Comité directeur pour l'harmonisation réglementaire (RHSC). Elle est devenue un domaine de travail prioritaire au sein de l'APEC, qui permet de réunir des régulateurs, des membres de l'industrie, des universitaires et d'autres parties prenantes de l'ensemble des économies de l'APEC, de l'UE, de l'Afrique et d'autres régions d'Amérique du Sud. Ce travail a abouti à l'élaboration de la boîte à outils sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement (boîte à outils) en 2017. Cette boîte à outils contient du matériel de formation destiné à éduquer les régulateurs, les membres de l'industrie et d'autres personnes sur une partie particulière de la chaîne d'approvisionnement, notamment ses meilleures pratiques, ses documents d'orientation, etc. La boîte à outils comprend dix (10) axes de travail, couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et du cycle de vie des produits médicaux. Elle fera l'objet d'ateliers éducatifs et de formations pertinentes conçus et proposés par Rx-360 dans le cadre du centre d'excellence pilote.

À propos de Rx-360 :

Rx-360, un consortium de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique internationale, a été créé en 2009 pour appuyer un engagement à l'échelle de l'industrie visant à assurer la sécurité des patients en améliorant la qualité et l'authenticité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La mission de l'organisation est de protéger la sécurité des patients en partageant des informations et en développant des processus associés à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et à la qualité des matériaux au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus sur Rx-360, veuillez consulter le site http://www.Rx-360.org ou envoyer un e-mail à [email protected].

À propos du Comité directeur de l'harmonisation réglementaire de l'APEC :

Le Comité directeur de l'harmonisation réglementaire (RHSC) a été créé en juin 2009 sous les auspices de l'APEC afin de promouvoir une approche stratégique de l'harmonisation réglementaire en entreprenant des activités indispensables pour les autorités réglementaires et les industries réglementées. Il s'agit d'un réseau d'experts en réglementation issus des agences de réglementation des économies de l'APEC, de l'industrie et du monde universitaire, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande convergence réglementaire au sein des économies de l'APEC d'ici à 2020. Le RHSC ne cherche pas à élaborer de nouvelles lignes directrices, mais il est conçu pour jouer un rôle complémentaire par rapport à d'autres initiatives réglementaires régionales et internationales.

Contact : James Fries, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/713086/Rx_360_Logo.jpg