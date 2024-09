Rx-360 anuncia su aprobación como centro piloto de excelencia para el Comité Directivo de Armonización Regulatoria de APEC

FILADELFIA, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Rx-360® se complace en anunciar que ha sido aceptado como Centro Piloto de Excelencia (COE) para el Comité Directivo de Armonización Regulatoria de APEC. El piloto se centrará en la hoja de ruta del área de trabajo prioritaria de integridad de la cadena de suministro de productos médicos globales. Como organización internacional sin fines de lucro, con una misión basada en la integridad de la cadena de suministro farmacéutica, la calidad de los materiales y la seguridad del paciente, Rx-360® podrá aportar sus 15 años de experiencia para ayudar a impulsar la misión de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).

Jim Fries, CEO de Rx-360, comentó: "Es un gran honor para nuestro consorcio poder servir a la misión de APEC en torno a la seguridad de los productos médicos. Esperamos trabajar con los otros Centros de Excelencia, la Farmacopea de los Estados Unidos y la Universidad de Taylor en Malasia, para mejorar la ya excelente oferta educativa disponible para la industria ".

Las economías se ven afectadas negativamente por el movimiento internacional de productos médicos de calidad inferior y falsificados. A medida que la industria de productos médicos se ha vuelto más globalizada y especializada, las economías de APEC se enfrentan a muchos desafíos para mantener a los ciudadanos sanos y, al mismo tiempo, garantizar que no se interrumpa el acceso a productos legítimos. Para abordar este problema, se desarrolló el proyecto Roadmap for Global Medical Product Quality and Supply Chain Security (Roadmap). La Hoja de Ruta fue un esfuerzo plurianual encargado por APEC con la supervisión del Comité Directivo de Armonización Regulatoria (RHSC). Se convirtió en un área de trabajo prioritaria (PWA) en APEC, reuniendo a reguladores, miembros de la industria, académicos y otras partes interesadas de todas las economías de APEC, y la UE, África y otras partes de América del Sur. Este trabajo culminó en el desarrollo del kit de herramientas de seguridad de la cadena de suministro (kit de herramientas) en 2017. El kit de herramientas contiene materiales de capacitación destinados a educar a los reguladores, miembros de la industria y otros sobre una parte particular de la cadena de suministro, incluidas sus mejores prácticas, documentos de orientación, etc. El kit de herramientas incluye diez (10) flujos de trabajo, que cubren toda la cadena de suministro y el ciclo de vida de los productos médicos. Este kit de herramientas será el foco de los talleres educativos y la capacitación relevante diseñada y ofrecida por Rx-360 como parte del COE piloto.

Acerca de Rx-360:

Rx-360, un consorcio internacional de la cadena de suministro farmacéutica, se formó en 2009 para respaldar un compromiso de toda la industria para garantizar la seguridad del paciente mediante la mejora de la calidad y la autenticidad en toda la cadena de suministro. La misión de la organización es proteger la seguridad del paciente compartiendo información y desarrollando procesos relacionados con la integridad de la cadena de suministro de atención médica y la calidad de los materiales dentro de la cadena de suministro. Para obtener más información sobre Rx-360, visite http://www.Rx-360.org o envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca del Comité Directivo de Armonización Regulatoria de APEC:

El Comité Directivo de Armonización Regulatoria (RHSC) se formó en junio de 2009 bajo los auspicios de APEC para promover un enfoque estratégico para la armonización regulatoria mediante la realización de actividades de mayor valor para las autoridades reguladoras y las industrias reguladas. Es una red de expertos regulatorios de agencias reguladoras de las economías, la industria y la academia de APEC con la visión de lograr una mayor convergencia regulatoria dentro de las economías de APEC para 2020. La RHSC no busca desarrollar nuevas directrices, sino que está diseñada para desempeñar un papel complementario a otras iniciativas regulatorias internacionales regionales.

Contacto: James Fries, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/713086/Rx_360_Logo.jpg

FUENTE Rx-360