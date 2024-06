Salários da Web3 superam os das finanças tradicionais em até 128%, de acordo com pesquisa da Request Finance

PARIS, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Web3 Finance Club, em parceria com a Request Finance, divulgou os resultados de uma pesquisa realizada com quase 900 profissionais de finanças da Web3. Esse relatório detalhado traz informações sobre as tendências de remuneração no setor financeiro da Web3, oferecendo dados importantes para os profissionais de finanças compararem a remuneração em suas organizações e entenderem melhor se estão recebendo o que merecem.

Com base em dados de profissionais da Web3 em todo o mundo, as principais descobertas foram:

Web3 x Finanças Tradicionais : os profissionais de finanças da Web3 ganham consideravelmente mais do que seus colegas em funções financeiras tradicionais, com um aumento médio de 27% e alguns postos, como contadores, ganhando até 128% a mais.

: os profissionais de finanças da Web3 ganham consideravelmente mais do que seus colegas em funções financeiras tradicionais, com um aumento médio de 27% e alguns postos, como contadores, ganhando até 128% a mais. Prevalência do trabalho remoto: 92% dos entrevistados trabalham remotamente, superando em muito as médias globais e refletindo a natureza moderna e flexível dos cargos da Web3.

92% dos entrevistados trabalham remotamente, superando em muito as médias globais e refletindo a natureza moderna e flexível dos cargos da Web3. Diferença salarial substancial entre homens e mulheres: apesar do caráter progressista da Web3, ainda persiste uma diferença salarial notável entre homens e mulheres, as quais ganham 46% menos do que os homens, em média.

apesar do caráter progressista da Web3, ainda persiste uma diferença salarial notável entre homens e mulheres, as quais ganham 46% menos do que os homens, em média. Remuneração em criptomoedas: quase metade dos profissionais de finanças da web3 recebe parte ou toda a sua remuneração em criptomoedas, com 41,7% dos entrevistados sendo pagos pelo menos parcialmente em criptomoedas, como stablecoins e tokens da empresa.

quase metade dos profissionais de finanças da web3 recebe parte ou toda a sua remuneração em criptomoedas, com 41,7% dos entrevistados sendo pagos pelo menos parcialmente em criptomoedas, como stablecoins e tokens da empresa. Disparidades de remuneração variável: Quase metade dos entrevistados não relata nenhuma remuneração variável, enquanto a outra metade está sujeita a diversos modelos de remuneração variável, com bônus significativos muitas vezes chegando a 50% ou mais do salário base.

Quase metade dos entrevistados não relata nenhuma remuneração variável, enquanto a outra metade está sujeita a diversos modelos de remuneração variável, com bônus significativos muitas vezes chegando a 50% ou mais do salário base. Prevalência de remuneração em ações: 63% dos profissionais de finanças da Web3 recebem ações como parte de sua remuneração, destacando a cultura de startups dentro do setor.

Christophe Lassuyt, fundador do Web3 Finance Club e CEO da Request Finance, salientou a importância do relatório na promoção da transparência e na orientação do futuro das finanças da Web3. "Nosso objetivo é apoiar as empresas na adoção de criptomoedas, equipando os líderes financeiros com conhecimento e ferramentas cruciais", disse Lassuyt. "Este relatório é fundamental para aumentar a conscientização sobre as tendências de remuneração e incentivar mais profissionais a explorar as oportunidades na Web3".

O Web3 Finance Club, com mais de 850 membros, continua a servir como uma plataforma vital para os profissionais de finanças se conectarem, compartilharem ideias e se manterem à frente no dinâmico cenário financeiro da Web3. Por meio de eventos exclusivos, conteúdo especializado e informações do setor, o clube promove o crescimento profissional e a inovação.

Para obter mais informações e acessar o relatório completo, visite o Web3 Finance Club.

Sobre o Web3 Finance Club:

O Web3 Finance Club é uma rede profissional para líderes financeiros na Web3, oferecendo eventos exclusivos, conteúdo especializado e informações do setor para promover o crescimento e a inovação.

