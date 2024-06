Gli stipendi nel Web3 sono fino al 128% più alti rispetto a quelli della finanza tradizionale, secondo una ricerca a cura di Request Finance

PARIGI, 5 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Il Web3 Finance Club, in collaborazione con Request Finance, ha annunciato i risultati di un sondaggio che ha interessato quasi 900 professionisti della finanza nel Web3. Questo rapporto completo fornisce approfondimenti sulle tendenze retributive nel settore finanziario del Web3, offrendo ai professionisti della finanza dati importanti per valutare i compensi all'interno delle rispettive organizzazioni e capire meglio se vengono pagati quanto meritano.

Sulla base dei dati relativi ai professionisti internazionali del Web3, i risultati principali includono:

Il Web3 rispetto alla finanza tradizionale : nel Web3 i professionisti finanziari sono pagati molto meglio delle controparti del settore tradizionale, con una differenza media del 27% in più; per alcune posizioni, come i contabili, la disparità arriva fino a un +128%.

: nel Web3 i professionisti finanziari sono pagati molto meglio delle controparti del settore tradizionale, con una differenza media del 27% in più; per alcune posizioni, come i contabili, la disparità arriva fino a un +128%. Prevalenza del lavoro da remoto: il 92% degli intervistati adotta il telelavoro, superando di gran lunga le medie mondiali, a riprova della natura moderna e flessibile dei ruoli nel Web3.

il 92% degli intervistati adotta il telelavoro, superando di gran lunga le medie mondiali, a riprova della natura moderna e flessibile dei ruoli nel Web3. Sostanziale divario retributivo di genere: nonostante la sua etica progressista, nel Web3 persiste un notevole divario retributivo legato al genere, con le donne che guadagnano in media il 46% in meno rispetto agli uomini.

nonostante la sua etica progressista, nel Web3 persiste un notevole divario retributivo legato al genere, con le donne che guadagnano in media il 46% in meno rispetto agli uomini. Compensazione in criptovalute: a quasi la metà dei professionisti finanziari nel Web3, una parte o l'intero ammontare dello stipendio viene versato in criptovalute, con il 41,7% degli intervistati almeno parzialmente retribuito in criptovalute quali stablecoin e token aziendali.

a quasi la metà dei professionisti finanziari nel Web3, una parte o l'intero ammontare dello stipendio viene versato in criptovalute, con il 41,7% degli intervistati almeno parzialmente retribuito in criptovalute quali stablecoin e token aziendali. Disparità salariali variabili: all'incirca la metà degli intervistati dichiara che la propria retribuzione è fissa, mentre l'altra metà sperimenta diversi modelli retributivi variabili, con cospicui bonus che spesso ammontano ad almeno il 50% dello stipendio base.

all'incirca la metà degli intervistati dichiara che la propria retribuzione è fissa, mentre l'altra metà sperimenta diversi modelli retributivi variabili, con cospicui bonus che spesso ammontano ad almeno il 50% dello stipendio base. Prevalenza della retribuzione in azioni: per ben il 63% dei professionisti finanziari nel Web3 parte del compenso è costituito da azioni, il che evidenzia la 'cultura startup' del settore.

Christophe Lassuyt, fondatore del Web3 Finance Club e amministratore delegato di Request Finance, ha sottolineato l'importanza del rapporto per promuovere la trasparenza e guidare il futuro della finanza nel Web3. "Il nostro obiettivo è supportare le aziende nell'adozione delle criptovalute mettendo a disposizione dei leader finanziari conoscenze e strumenti strategici", ha affermato Lassuyt. "Questa relazione è fondamentale per aumentare la consapevolezza sui trend retributivi e per incoraggiare un maggior numero di professionisti a esplorare le opportunità offerte dal Web3".

Il Web3 Finance Club, con oltre 850 aderenti, continua a fungere da piattaforma vitale per i professionisti della finanza che vogliono connettersi, condividere idee e restare in prima linea nel dinamico panorama finanziario del Web3. Tramite eventi esclusivi, contenuti proposti da esperti e approfondimenti del settore, il club promuove la crescita e l'innovazione professionale.

