Le Web3 offre des salaires supérieurs à ceux de la finance traditionnelle jusqu'à 128%, selon une étude de Request Finance

PARIS, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Web3 Finance Club, en partenariat avec Request Finance, a partagé les résultats d'une enquête menée auprès de près de 900 professionnels du Web3 finance. Ce rapport complet donne un aperçu des tendances en matière de rémunération au sein du secteur du Web3 finance, ce qui aux professionnels de la finance de disposer d'importantes données pour comparer les rémunérations au sein de leurs organisations et mieux comprendre s'ils sont payés à leur juste valeur.

Sur la base des données par les professionnels du Web3 dans le monde entier, les principales conclusions sont les suivantes :

Web3 vs. Finance traditionnelle : Les professionnels du Web3 finance gagnent beaucoup plus que leurs homologues des fonctions financières traditionnelles, soit en moyenne 27 % de plus et jusqu'à 128 % de plus pour certains postes, comme les comptables.

Prévalence du travail à distance : 92 % des personnes interrogées travaillent à distance, ce qui dépasse de loin les moyennes mondiales et reflète la nature moderne et flexible des fonctions du Web3.

Écart de rémunération important entre les sexes : malgré l'éthique progressiste du Web3, un écart de rémunération notable entre les hommes et les femmes persiste, les femmes gagnant en moyenne 46 % de moins que les hommes.

Rémunération en crypto-monnaies : Près de la moitié des professionnels de la finance sur le web3 reçoivent une partie ou la totalité de leur rémunération en crypto-monnaies, 41,7 % des personnes interrogées étant payées au moins en partie en crypto-monnaies, telles que les stablecoins et les jetons d'entreprise.

Disparités en matière de rémunération variable : Près de la moitié des personnes interrogées ne déclarent aucune rémunération variable, tandis que l'autre moitié fait l'expérience de divers modèles de rémunération variable, avec des primes importantes atteignant souvent 50 % ou plus du salaire de base.

Prévalence de la rémunération en actions : Une proportion importante (63 %) des professionnels de la finance de Web3 reçoivent des actions dans le cadre de leur rémunération, ce qui met en évidence la culture des startups au sein du secteur.

Christophe Lassuyt, fondateur du Web3 Finance Club et PDG de Request Finance, a souligné l'importance du rapport pour favoriser la transparence et orienter l'avenir du Web3 finance. « Notre objectif est de soutenir les entreprises dans l'adoption des crypto-monnaies en dotant les responsables financiers de connaissances et d'outils essentiels », a déclaré M. Lassuyt. « Ce rapport permet de sensibiliser aux tendances de la rémunération et d'encourager davantage de professionnels à explorer les opportunités offertes par le Web3. »

Le Web3 Finance Club, qui compte plus de 850 membres, continue de servir de plateforme vitale pour les professionnels de la finance et leur permet d'entrer en contact, de partager des idées et de rester en tête dans le paysage dynamique de la finance sur le Web3. Grâce à des événements exclusifs, à des contenus d'experts et à des informations sur le secteur, le club favorise la croissance professionnelle et l'innovation.

Pour plus d'informations et pour accéder au rapport complet, rendez-vous sur le site Web3 Finance Club.

