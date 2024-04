SANY acelera a transição para a energia limpa na era da Indústria 4.0 com estratégia de desenvolvimento inteligente e de baixo carbono

XANGAI, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O SANY Group (SANY), um dos principais fabricantes de máquinas de construção, assinou vários acordos de cooperação estratégica em março para acelerar a transição para a nova era da Indústria 4.0 liderada por tecnologias de energia limpa. No futuro, a SANY aprofundará a cooperação com o Mitsui Sumitomo Group (China) e seu Laboratório de Inovação, bem como com a Panasonic Four-dimensional no campo de gerenciamento de ativos de baterias e controle de riscos para novos caminhões pesados de energia, promovendo conjuntamente o desenvolvimento da economia circular de baterias. Além disso, por meio da colaboração com a Ambarella, a SANY se concentrará no desenvolvimento inteligente do mercado automotivo, acelerando o avanço de soluções inteligentes de alto nível e liderando a nova tendência de operação não tripulada por máquina (IA).

A nova jornada da SANY

Impulsionando o desenvolvimento de novos caminhões pesados movidos a energia para um futuro verde e eficiente

A mudança para caminhões pesados elétricos está se acelerando em as partes do mundo, inclusive na China, como parte do movimento mais amplo em direção a soluções de transporte de baixa emissão. Entretanto, à medida que esses veículos se tornam mais predominantes no mercado, os possíveis adotantes estão expressando reservas. Essas preocupações decorrem, em grande parte, da falta de uma análise minuciosa do custo total de propriedade, da incerteza sobre o valor do ativo a longo prazo e da ausência de serviços holísticos de gerenciamento de riscos no setor.

Para resolver esse problema, a SANY Heavy Truck, a Mitsui Sumitomo Marine (China), o Laboratório de Inovação do Grupo Sumitomo Mitsui Offshore na China e a Panasonic quadridimensional formaram uma aliança estratégica altamente coordenada e compatível. Elas aproveitarão suas respectivas vantagens profissionais, explorarão soluções inovadoras e aprofundarão e ampliarão sua futura cooperação.

Como parte dessa colaboração, a SANY Heavy Truck e a Panasonic Four-dimensional se envolverão em discussões e cooperação aprofundadas para estabelecer e maximizar o valor de um sistema de gerenciamento de ativos de bateria que abranja todo o ciclo de vida dos caminhões pesados elétricos. Com base nessa parceria, a Mitsui Sumitomo Marine (China) explorará ativamente medidas de prevenção de riscos e desenvolverá novos serviços de seguro adaptados ao campo de caminhões pesados elétricos, fornecendo proteção robusta para sua ampla adoção e aplicação. Essa cooperação trilateral é uma forte aliança que impulsiona o desenvolvimento saudável e estável de um novo setor de caminhões pesados movidos a energia, criando um futuro verde e eficiente e contribuindo para a meta de uma sociedade descarbonizada.

Acelerando a transformação da inteligência industrial: Pioneirismo na nova onda de controle de IA

A SANY e a Ambarella, uma empresa de semicondutores de IA de ponta, (NASDAQ: AMBA), formaram uma parceria estratégica. A colaboração tem como objetivo focar em soluções avançadas de mobilidade para o mercado global. A SANY concordou em aproveitar a avançada família CV3-AD da Ambarella de sistemas em chip (SoCs) de controladores de domínio de IA automotivos. A colaboração visa desenvolver soluções de direção automatizada de ponta, conduzir validação técnica e implantá-las nos próximos veículos comerciais e especiais da SANY. Além disso, as duas empresas colaborarão no desenvolvimento conjunto de soluções de direção automatizada de alto desempenho e altamente integradas, com o objetivo comum de introduzir o primeiro modelo de veículo colaborativo na produção até 2025.

Fermi Wang, presidente do conselho, CEO, diretor e presidente da Ambarella, destacou o alinhamento entre a Ambarella e a SANY na digitalização e descarbonização. Ele enfatizou os recursos líderes do setor do SoC de IA da Ambarella, como baixo consumo de energia, alto desempenho e excelentes recursos de processamento de imagem. Wang mencionou o sucesso da série CV2 da Ambarella e os recursos avançados da série CV3 de 5 nm no suporte a funções de direção inteligente sem mapas de alta definição.

A SANY tem o compromisso de estar na vanguarda da liderança tecnológica e da superioridade de qualidade, impulsionando a inovação no setor. Ao forjar alianças estratégicas, a SANY se posiciona em harmonia com as mudanças mundiais em direção à descarbonização e à transformação digital, fornecendo soluções que são ambientalmente sustentáveis e operacionalmente eficientes. Como resultado, a SANY está liderando a nova era da tecnologia de energia limpa em seu setor.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2384594/The_New_Journey_of_SANY.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4643425/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group