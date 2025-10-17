A SANY recebe duas homenagens globais pela excelência como empregadora e pela força da marca

PEQUIM, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Com seu foco contínuo no cuidado com os funcionários, formação de talentos, desenvolvimento da marca e globalização, o SANY Group mais uma vez garantiu vagas nas listas da Forbes e World Brand Lab, sendo reconhecido como o Melhor Empregador do Mundo de 2025 e a Marca Mais Influente da Ásia de 2025, respectivamente. Esses prêmios destacam a sólida competitividade global da SANY e a crescente influência da marca.

Na lista dos melhores empregadores do mundo da Forbes, com destaque para "O funcionário em primeiro lugar"

A SANY figura entre os Melhores Empregadores do Mundo de 2025 da Forbes, liderando o setor de máquinas de construção da China (PRNewsfoto/SANY Group)

Em 9 de outubro, a Forbes divulgou oficialmente a lista dos Melhores Empregadores do Mundo de 2025. O SANY Group entrou na lista graças às suas práticas excepcionais em matéria de cuidados com os funcionários, construção organizacional e desenvolvimento de carreira, ocupando a 21a posição entre as empresas da China continental e a 480a posição a nível mundial, mantendo a posição de liderança no setor de máquinas de construção da China.

A SANY tem se comprometido em valorizar os "Funcionários em Primeiro Lugar", melhorando continuamente o sistema de cuidados e desenvolvimento dos funcionários, construindo uma cultura organizacional sólida, diversificada e inclusiva.

Dentro da sua estratégia global, a SANY cultiva fortemente o talento local e cria empregos. Em 2024, a SANY lançou o programa "Overseas Lighthouse Factory Academy" (Academia de Fábricas Farol no Exterior), oferecendo treinamento sistematizado e aprendizagem prática para ajudar os jovens locais a adquirir habilidades avançadas, aumentando sua atratividade no mercado de trabalho. Atualmente, 89% dos funcionários da SANY no exterior são contratados localmente, gerando um grande número de empregos de alta qualidade e contribuindo permanentemente para o desenvolvimento econômico e social sustentável das comunidades locais.

Entre as 500 maiores empresas da Ásia, liderando o setor de maquinário da China

Em 24 de setembro, o World Brand Lab divulgou seu relatório As 500 marcas mais influentes da Ásia em 2025. O SANY Group ficou em 54º lugar entre as empresas chinesas e em 108º lugar na Ásia, conquistando mais uma vez a 1ª posição no setor de máquinas de construção da China.

Como líder global na fabricação de equipamentos, a SANY opera em mais de 180 países e regiões, com mais de 900 pontos de atendimento fora da China. Ela se estabeleceu como a principal marca local em mais de 30 países, aumentando consistentemente a influência global de sua marca.

Nos últimos anos, a SANY vem promovendo sua estratégia de "Globalização, Digitalização e Descarbonização", incentivando a inovação e o desenvolvimento da marca para aumentar sua competitividade internacional. A presença nas listas 500 Marcas Mais Influentes da Ásia e Melhores Empregadores Globais da Forbes destaca o crescente reconhecimento internacional da SANY tanto pela influência da marca quanto pelo seu valor como empregadora. No futuro, a SANY continuará a defender sua filosofia de "Funcionários em primeiro lugar", promover a vitalidade organizacional e incentivar a inovação para contribuir ainda mais para o desenvolvimento de alta qualidade dos setores globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798133/On_Forbes_World_s_Best_Employers__Highlighting__Employee_First.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5566613/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Group