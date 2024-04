SANY beschleunigt den Übergang zu sauberer Energie im Zeitalter der Industrie 4.0 mit einer intelligenten und kohlenstoffarmen Entwicklungsstrategie

SCHANGHAI, 12. April 2024 /PRNewswire/ -- SANY Group (SANY), ein führender Hersteller von Baumaschinen, hat im März mehrere strategische Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, um den Übergang in das neue Zeitalter der Industrie 4.0 unter der Führung von sauberen Energietechnologien zu beschleunigen. In Zukunft wird SANY die Zusammenarbeit mit der Mitsui Sumitomo Group (China) und ihrem Innovationslabor sowie mit Panasonic Four-dimensional auf dem Gebiet des Batterie-Asset-Managements und der Risikokontrolle für Schwerlastkraftwagen mit Alternativantrieb vertiefen und gemeinsam die Entwicklung der Batterie-Kreislaufwirtschaft fördern. Darüber hinaus wird sich SANY durch die Zusammenarbeit mit Ambarella auf die intelligente Entwicklung des Automobilmarktes konzentrieren und damit den Fortschritt von intelligenten Lösungen auf höherer Ebene beschleunigen und den neuen Trend des unbemannten Maschinenbetriebs (KI) anführen.

The New Journey of SANY

Förderung der Entwicklung von Schwerlastkraftwagen mit Alternativantrieb für eine umweltfreundliche und effiziente Zukunft

Die Umstellung auf elektrische Schwerlastkraftwagen beschleunigt sich weltweit, auch in China, als Teil der allgemeinen Bewegung hin zu emissionsarmen Transportlösungen. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Fahrzeuge auf dem Markt äußern die potenziellen Nutzer jedoch Vorbehalte. Diese Bedenken sind weitgehend auf das Fehlen einer gründlichen Analyse der Gesamtbetriebskosten, die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Anlagen und das Fehlen eines ganzheitlichen Risikomanagements in diesem Sektor zurückzuführen.

Um dieses Problem anzugehen, haben SANY Heavy Truck, Mitsui Sumitomo Marine (China), Sumitomo Mitsui Offshore Group Innovation Laboratory in China und Panasonic Four-dimensional eine höchst koordinierte und kompatible strategische Allianz gebildet. Sie werden ihre jeweiligen fachlichen Vorteile nutzen, innovative Lösungen erforschen und ihre künftige Zusammenarbeit vertiefen und ausweiten.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden SANY Heavy Truck und Panasonic Four-dimensional eingehende Gespräche führen und zusammenarbeiten, um den Wert eines Batterie-Asset-Management-Systems für den gesamten Lebenszyklus von Elektro-Schwerlastkraftwagen zu ermitteln und zu maximieren. Aufbauend auf dieser Partnerschaft wird Mitsui Sumitomo Marine (China) aktiv Maßnahmen zur Risikoprävention untersuchen und neue Versicherungsdienstleistungen entwickeln, die auf den Bereich der elektrischen Schwerlastkraftwagen zugeschnitten sind und einen soliden Schutz für deren breite Einführung und Anwendung bieten. Diese trilaterale Zusammenarbeit ist ein starkes Bündnis, das die gesunde und stabile Entwicklung einer neuen Industrie für Schwerlastkraftwagen mit Alternativantrieb vorantreibt, eine grüne und effiziente Zukunft schafft und zum Ziel einer dekarbonisierten Gesellschaft beiträgt.

Beschleunigte Transformation der industriellen Intelligenz: Wegbereiter für die neue Welle der KI-Steuerung

SANY und Ambarella, ein KI-Halbleiterunternehmen, (NASDAQ: AMBA), sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, sich auf fortschrittliche Mobilitätslösungen für den globalen Markt zu konzentrieren. SANY hat sich bereit erklärt, Ambarellas fortschrittliche CV3-AD-Familie von KI-Domain-Controller-Einchipsystemen (SoCs) wirksam für die Automobilindustrie einzusetzen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung modernster Lösungen für das automatisierte Fahren, die technische Validierung und der Einsatz in den kommenden Nutz- und Spezialfahrzeugen von SANY. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen bei der gemeinsamen Entwicklung von leistungsstarken und hochintegrierten Lösungen für das automatisierte Fahren zusammenarbeiten. Bis 2025 soll gemeinsam das erste kollaborative Fahrzeugmodell in die Produktion eingeführt werden.

Fermi Wang, Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer, Direktor und Präsident von Ambarella, betonte die Übereinstimmung zwischen Ambarella und SANY bei der Digitalisierung und Dekarbonisierung. Er unterstrich die branchenführenden Eigenschaften von Ambarellas KI-SoCs wie niedriger Stromverbrauch, hohe Leistung und hervorragende Bildverarbeitungsfähigkeiten. Wang verwies auf den Erfolg der CV2-Serie von Ambarella und die fortschrittlichen Fähigkeiten der 5-nm-CV3-Serie bei der Unterstützung intelligenter Fahrfunktionen ohne hochauflösende Karten.

SANY ist bestrebt, an der Spitze der Technologieführerschaft und der Qualitätsüberlegenheit zu stehen und die Innovation in der Branche voranzutreiben. Durch die Bildung strategischer Allianzen positioniert sich SANY im Einklang mit dem weltweiten Wandel hin zu Dekarbonisierung und digitaler Transformation und bietet Lösungen, die sowohl umweltverträglich als auch betrieblich effizient sind. Damit steht SANY an der Spitze des neuen Zeitalters der sauberen Energietechnologie in seiner Branche.

