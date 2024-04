SANY accélère la transition vers l'énergie propre à l'ère de l'industrie 4.0 grâce à une stratégie de développement intelligente et à faible émission de carbone

The New Journey of SANY

SHANGHAI, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- SANY Group (SANY), fabricant de premier plan d'engins de construction, a signé de multiples accords de coopération stratégique en mars afin d'accélérer la transition vers la nouvelle ère de l'industrie 4.0 portée par les technologies d'énergie propre. À l'avenir, SANY renforcera sa coopération avec Mitsui Sumitomo Group (Chine) et son laboratoire d'innovation, ainsi qu'avec Panasonic Four-dimensional dans le domaine de la gestion des actifs de la batterie et du contrôle des risques pour les camions lourds à énergie nouvelle, promouvant conjointement le développement de l'économie circulaire de la batterie. En outre, grâce à la collaboration avec Ambarella, SANY se concentrera sur le développement intelligent du marché automobile, accélérant l'avancement des solutions intelligentes de haut niveau et menant la nouvelle tendance du fonctionnement sans pilote (AI).

Favoriser le développement de poids lourds à énergie nouvelle pour un avenir vert et efficace

Le passage aux poids lourds électriques s'accélère dans le monde entier, y compris en Chine, dans le cadre d'un mouvement plus large vers des solutions de transport à faibles émissions. Néanmoins, à mesure que ces véhicules se répandent sur le marché, les utilisateurs potentiels expriment des réserves. Ces inquiétudes découlent en grande partie d'un manque d'analyse approfondie du coût total de possession, d'une incertitude quant à la valeur à long terme des actifs et de l'absence de services holistiques de gestion des risques dans le secteur.

Pour résoudre ce problème, SANY Heavy Truck, Mitsui Sumitomo Marine (Chine), Sumitomo Mitsui Offshore Group Innovation Laboratory in China, Panasonic four-dimensional ont formé une alliance stratégique hautement coordonnée et compatible. Ils tireront parti de leurs avantages professionnels respectifs, exploreront des solutions innovantes et approfondiront et élargiront leur coopération future.

Dans le cadre de cette collaboration, SANY Heavy Truck et Panasonic Four-dimensional engageront des discussions approfondies et collaboreront pour mettre en place et maximiser la valeur d'un système de gestion des actifs de la batterie couvrant l'ensemble du cycle de vie des poids lourds électriques. S'appuyant sur ce partenariat, Mitsui Sumitomo Marine (Chine) explorera activement les mesures de prévention des risques et développera de nouveaux services d'assurance adaptés au domaine des poids lourds électriques, offrant une protection solide pour leur adoption et leur application à grande échelle. Cette coopération trilatérale est une alliance solide qui favorise le développement sain et stable de l'industrie des poids lourds à énergie nouvelle, crée un avenir vert et efficace et contribue à l'objectif d'une société décarbonisée.

Accélérer la transformation de l'intelligence industrielle : pionnier de la nouvelle vague de contrôle de l'IA

SANY et Ambarella, une société de semi-conducteurs d'IA de pointe, (NASDAQ : AMBA), ont formé un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à mettre l'accent sur les solutions de mobilité avancées pour le marché mondial. SANY a accepté de tirer parti de la famille CV3-AD avancée de systèmes sur puce (SoC) de contrôleurs de domaine d'intelligence artificielle pour l'automobile d'Ambarella. La collaboration vise à développer des solutions de conduite automatisée de pointe, à procéder à une validation technique et à les déployer sur les prochains véhicules commerciaux et spéciaux de SANY. En outre, les deux entreprises collaboreront au développement conjoint de solutions de conduite automatisée hautement performantes et fortement intégrées, avec l'objectif commun d'introduire le premier modèle de véhicule collaboratif dans la production d'ici 2025.

Fermi Wang, président, PDG et directeur d'Ambarella, a souligné la convergence d'Ambarella et de SANY en matière de numérisation et de décarbonisation. Il a souligné les caractéristiques de pointe des SoC d'IA d'Ambarella, notamment leur faible consommation d'énergie, leur haute performance et leurs excellentes capacités de traitement de l'image. M. Wang a mentionné le succès de la série CV2 d'Ambarella et les capacités avancées de la série CV3 5nm pour prendre en charge les fonctions de conduite intelligente sans cartes haute définition.

SANY s'engage à être à l'avant-garde du leadership technologique et de la supériorité en matière de qualité, afin de promouvoir l'innovation au sein de l'industrie. En nouant des alliances stratégiques, SANY se positionne en harmonie avec les évolutions mondiales vers la décarbonisation et la transformation numérique, en fournissant des solutions à la fois durables sur le plan environnemental et efficaces sur le plan opérationnel. En conséquence, SANY est le fer de lance de la nouvelle ère des technologies d'énergie propre au sein de son industrie.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2384515/The_New_Journey_of_SANY.mp4