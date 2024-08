XANGAI, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, um programa acadêmico conjunto do SANY Group e da University of Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) foi oficialmente iniciado no parque industrial indonésio da SANY. O programa, conhecido como "Lighthouse Factory Academy", foi cofundado pela SANY Industrial Vocational and Technical College, SANY Indonesia e UNSIKA, e reuniu 40 alunos da UNSIKA para um treinamento centralizado de quatro meses.

SANY estabelece aliança com UNSIKA para capacitar a geração mais jovem (PRNewsfoto/SANY Group)

O programa, assinado em dezembro de 2023, tem como objetivo oferecer aos jovens indonésios um novo modelo de ensino de educação vocacional superior chinês, aprimorando suas habilidades técnicas profissionais e sua competitividade no mercado de trabalho.

No início de junho, cinco professores principais da UNSIKA passaram por um treinamento de 45 dias na SANY Industrial Vocational and Technical College, em Changsha, com foco na teoria e prática de maquinário de construção e na cultura chinesa. Então, começando em julho, após várias rodadas de seleção, o primeiro grupo de 40 alunos começou seu treinamento de quatro meses na SANY Indonesia. Com treinamento prático como curso principal, o treinamento inclui cinco modelos que abrangem operação e manutenção de escavadeiras, engenharia elétrica, pressão hidráulica, motor, depuração de equipamentos e manutenção. Após o treinamento, os alunos que passarem na avaliação prosseguirão para estágios em vários departamentos da SANY Indonesia.

"O programa é uma situação vantajosa para todos, que pode atender ao layout global da SANY, atender às necessidades de força de trabalho da fábrica de faróis da SANY Indonésia e também fornecer treinamento de habilidades vocacionais e oportunidades de emprego para jovens indonésios", disse Guo Ruiguang, Diretor de Recursos Humanos da Sede da SANY Heavy Industry.

Esta colaboração não é a primeira vez que a SANY coopera no treinamento de talentos com universidades fora da China. Em 2022, a SANY fez uma parceria com a Genovasi University College na Malásia para cooperação em educação, reconhecimento mútuo de créditos e um programa combinado de 3+2+1 junior-bachelor-master. A primeira fase do projeto é treinar 30 técnicos em máquinas de engenharia para a Malásia. Além disso, a SANY também construiu parcerias com instituições como a City University Malaysia e o Yangon Institute of Vocational Technology em Mianmar, com o objetivo de cultivar mais talentos locais em máquinas de engenharia.

A "Lighthouse Factory Academy" marca outro passo significativo no compromisso do SANY Group em nutrir profissionais altamente qualificados globalmente. Ao misturar a expertise em educação vocacional chinesa com instituições acadêmicas locais, a SANY continua a preencher a lacuna em habilidades técnicas exigidas pelas indústrias modernas. A iniciativa não apenas apoia o crescimento estratégico da SANY na Indonésia, mas também demonstra seu compromisso em nutrir a próxima geração de profissionais de engenharia e capacitar as gerações mais jovens com vantagens competitivas no mercado de trabalho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473461/SANY_Forges_Alliance_UNSIKA_Empower_Younger_Generation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4839784/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group