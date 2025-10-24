SANY JP100 estabelece o novo Guinness World Record™ de jato de água para combate a incêndios mais alto do mundo

PEQUIM, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O SANY Group, fabricante líder de máquinas para construção, anunciou que seu caminhão de bombeiros com jato de água em plataforma aérea JP100, desenvolvido internamente, estabeleceu um novo Guinness World Record™ para "O jato de água mais alto de um caminhão de bombeiros (protótipo)", jato este com uma altura máxima de 159,66 metros, na 21ª Conferência e Exposição Internacional de Tecnologia de Equipamentos de Proteção contra Incêndios da China, que terminou em 16 de outubro. Esta certificação estabelece um marco histórico para os equipamentos de resgate de emergência da SANY e para o combate a incêndios em edifícios altos do mundo todo.

SANY JP100 bate o recorde de jato de água para combate a incêndios mais alto do mundo (PRNewsfoto/SANY Group)

Inovação que alcança novos patamares

O primeiro caminhão de bombeiros com jato de água em plataforma aérera de 5 eixos do mundo, e com uma lança de 100 metros, o JP100 integra uma série de designs inovadores:

Design pioneiro da lança, combinando seis seções telescópicas e três seções dobráveis, alcançando uma altura operacional de 100 metros.

Bomba centrífuga de múltiplos estágios de alta e baixa pressão com uma vazão nominal de 50 L/s, proporcionando um alcance máximo de mais de 70 metros e um raio operacional superior a 100 metros.

Um inovador chassi de cinco eixos, 10 toneladas mais leve e com um eixo a menos do que modelos similares, garantindo uma excelente manobrabilidade.

Sistema integrado de controle remoto que permite que a execução de todas as principais ações de combate a incêndios seja realizada por um único operador, melhorando drasticamente a eficiência da resposta.

Inovação recorde para necessidades do mundo real

À medida que os edifícios urbanos ficam cada vez mais altos, os incêndios em prédios altos se tornaram um desafio global. O recordista JP100 oferece uma solução poderosa para essa dificuldade.

A altura recorde do jato, de 159,66 metros, atende às necessidades de combate a incêndios de praticamente todos os prédios altos.

A lança articulada flexível permite operações em obstáculos transversais e combate a incêndios na parte traseira de edifícios residenciais de 20 a 30 andares, minimizando as restrições impostas pelo local.

Um peso total mais leve, de 54 toneladas, permite uma resposta rápida sem sobrecarga, e o diâmetro de giro de 23,7 metros possibilita excelente manobrabilidade em espaços urbanos complexos.

Este recorde não é apenas uma conquista importante, mas um novo começo para a SANY no setor de equipamentos de resgate de emergência. Durante anos, a SANY atribuiu grande importância à inovação, investindo cerca de 5% de sua receita de vendas anual em P&D para estabelecer a liderança em produtos e uma competitividade central. Em seu Festival de Tecnologia 2025, a SANY ofereceu mais de 600 milhões de yuans em prêmios para incentivar ideias ousadas e tecnologias de ponta que redesenhassem o setor.

Com o recorde conquistado pelo JP100, a SANY prova mais uma vez que a inovação não conhece limites — e a SANY também não.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803767/image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5579357/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Group