SANY schmiedet Allianz mit UNSIKA zur Förderung der jüngeren Generation

SHANGHAI, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde ein gemeinsames akademisches Programm der SANY-Gruppe und der University of Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) im indonesischen Industriepark von SANY offiziell gestartet. Das Programm mit dem Namen „Lighthouse Factory Academy" wurde gemeinsam von SANY Industrial Vocational and Technical College, SANY Indonesia und UNSIKA ins Leben gerufen und umfasste 40 Studenten von UNSIKA für eine viermonatige zentrale Ausbildung.

SANY Forges Alliance with UNSIKA to Empower Younger Generation

Das im Dezember 2023 unterzeichnete Programm zielt darauf ab, der indonesischen Jugend ein brandneues chinesisches Lehrmodell für die höhere Berufsbildung zu vermitteln, um ihre beruflichen technischen Fähigkeiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Anfang Juni nahmen fünf UNSIKA-Lehrer an einer 45-tägigen Schulung am SANY Industrial Vocational and Technical College in Changsha teil, die sich auf die Theorie und Praxis von Baumaschinen und die chinesische Kultur konzentrierte. Nach mehreren Auswahlrunden begann dann im Juli die erste Gruppe von 40 Studenten ihre viermonatige Ausbildung bei SANY Indonesia. Die Schulung umfasst fünf Modelle, die sich mit Baggerbetrieb und -wartung, Elektrotechnik, Hydraulikdruck, Motor, Fehlersuche in der Ausrüstung und Wartung befassen. Nach der Ausbildung werden die Studenten, die die Prüfung bestehen, Praktika in verschiedenen Abteilungen von SANY Indonesia absolvieren.

„Das Programm ist eine Win-Win-Situation, die dem globalen SANY-Layout dient, den Arbeitskräftebedarf der Lighthouse Factory von SANY Indonesia deckt und darüber hinaus berufliche Schulungen und Beschäftigungsmöglichkeiten für indonesische Jugendliche bietet", sagte Guo Ruiguang, Direktor der Personalabteilung von SANY Heavy Industry.

Diese Zusammenarbeit ist nicht das erste Mal, dass SANY bei der Ausbildung von Talenten mit Universitäten außerhalb Chinas kooperiert. Im Jahr 2022 ging SANY eine Partnerschaft mit dem Genovasi University College in Malaysia ein, die eine Zusammenarbeit im Bildungsbereich, die gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen und ein kombiniertes 3+2+1 Junior-Bachelor-Master-Programm umfasst. In der ersten Phase des Projekts sollen 30 Maschinenbautechniker für Malaysia ausgebildet werden. Darüber hinaus hat SANY auch Partnerschaften mit Institutionen wie der City University Malaysia und dem Yangon Institute of Vocational Technology in Myanmar aufgebaut, um mehr lokale Talente im Bereich Maschinenbau zu fördern.

Die „Lighthouse Factory Academy" ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen des Engagements der SANY-Gruppe, hochqualifizierte Fachkräfte weltweit auszubilden. Durch die Verbindung von chinesischem Fachwissen in der Berufsausbildung mit lokalen akademischen Einrichtungen überbrückt SANY weiterhin die Lücke bei den von der modernen Industrie benötigten technischen Fähigkeiten. Die Initiative unterstützt nicht nur das strategische Wachstum von SANY in Indonesien, sondern zeigt auch das Engagement des Unternehmens, die nächste Generation von Ingenieuren zu fördern und der jüngeren Generation einen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen.

