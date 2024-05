SANY Heavy Industry publica relatório de desenvolvimento sustentável de 2023

XANGAI, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry (SANY), fabricante líder de maquinário de construção, publicou oficialmente seu Relatório de Desenvolvimento Sustentável anual, detalhando as iniciativas e realizações da SANY no avanço da descarbonização de processo completo à medida que o mundo enfrenta graves desafios climáticos, promovendo o desenvolvimento de talentos verdes centrados na diversidade e um forte compromisso e investimento no bem-estar social para fortalecer valores compartilhados.

Pegada de desenvolvimento sustentável da SANY Heavy Industry (PRNewsfoto/SANY Group)

"O Relatório Anual de Desenvolvimento Sustentável da SANY é uma vitrine do progresso e das conquistas da descarbonização da empresa e de nosso compromisso com a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. A SANY está respondendo aos desafios climáticos globais e alcançando as metas de "carbono duplo" com ações concretas. Esperamos ancorar a transformação e o desenvolvimento do setor e fazer contribuições substanciais para a redução das emissões de gases de efeito estufa e o avanço do desenvolvimento de energia limpa", disse Xiang Wenbo, presidente da SANY Heavy Industry.

Sustentabilidade: investimento contínuo em energia renovável com gerenciamento de emissões reforçado

Com medidas vigorosas para promover a produção fotovoltaica e de hidrogênio, a SANY acelerou o uso de energia limpa, incluindo energia solar e hidrogênio. Até o final de 2023, 21 das subsidiárias da SANY tinham equipamentos de geração de energia fotovoltaica em uso, com o uso total de energia limpa totalizando 44.815,9 kWh, uma proporção de 6,55%.

Em 2023, a concentração de emissões de COVs da SANY foi de 0,00136 toneladas por milhão de unidades, uma redução de 23% em relação ao ano base, com a meta alcançada; a densidade de descarga de águas residuais de 5,42 toneladas por milhão de unidades representou uma redução de 38% em relação ao ano base.

Enquanto isso, a SANY tem realizado manutenção gratuita para estender a vida útil do equipamento parado globalmente, visando reciclar equipamentos obsoletos, ao mesmo tempo em que explora maneiras de reciclar embalagens e atualizar caixas de papelão e de madeira. Em 2023, a empresa economizou 2,2 milhões de yuan (USD 303.820) em materiais de embalagem e reduziu significativamente os resíduos sólidos.

Adotando práticas sustentáveis: fábricas verdes e cadeia de abastecimento verde

A SANY integra iniciativas de economia de energia em todos os elos da produção e operações. Em 2023, o consumo de energia por 10.000 RMB de valor de produção em áreas de produção foi de 39,53 yuan (USD 5,46), uma queda de 10,7% em relação ao ano anterior, e os programas de conservação de energia e redução de consumo economizaram 11,89 milhões de yuan (USD 1,64 milhão) em custos de energia.

Em 2023, a SANY projetou e construiu sua primeira 'fábrica farol' no exterior, na Indonésia, alcançando produção totalmente conectada e sem supervisão. A SANY agora opera 33 fábricas-farol, que, em média, reduziram os custos de mão de obra em 46,33%. Como resultado dessas conquistas, a SANY foi homenageada pela Forbes China como uma das "50 Maiores Empresas Multinacionais da China". E desde 2021, a SANY tem aplicado ativamente tecnologias avançadas, como internet industrial, robótica e IA em vários cenários de produção. Em 2023, a SANY Automobile foi reconhecida pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China como uma "Empresa de Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde".

Desenvolvimento de talentos orientado para a inovação com foco na sustentabilidade e no bem-estar social

Em 2023, a SANY realizou 394 sessões de treinamento que contaram com a participação de 23.993 pessoas – cerca de 93% dos funcionários da SANY participaram de vários treinamentos com um tempo médio de treinamento de 121,4 horas. O gasto total com treinamento da SANY chegou a 56 milhões de yuans (US$ 7,73 milhões).

A SANY coloca a segurança, a saúde e o bem-estar de seus funcionários como prioridade máxima e foi nomeada "Melhor Empregadora da China" por três anos consecutivos. A Hunan SANY Polytechnic College cultivou com sucesso 450 talentos técnicos para cargos no exterior a partir de dezembro de 2023 por meio do curso de orientação da sede de gerenciamento no exterior.

A SANY também investiu 27,872 milhões de yuans (US$ 3,98 milhões) em vários programas de bem-estar público e social. A plataforma "SANY Public Welfare" agora conta com 17.002 voluntários registrados. A SANY possui atualmente 51 equipes de voluntários, com a participação de 714 pessoas, totalizando um tempo acumulado de serviço voluntário de 2.266,2 horas.

A SANY continua fortalecendo e expandindo sua equipe, aproveitando uma ampla gama de indivíduos talentosos de diversas origens. Até o final de 2023, a empresa contava com 25.930 funcionários em tempo integral, com um recorde de 10% da equipe executiva sendo composta por mulheres.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2410941/CSR.jpg



Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group