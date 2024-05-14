三一重工發佈2023年可持續發展報告

14 5月, 2024, 09:50 CST
上海2024年5月14日 /美通社/ -- 全球領先的工程機械製造商三一重工日前正式發佈了年度可持續發展報告，詳細介紹了三一重工在全球面臨嚴峻氣候挑戰的情況下推進全流程脫碳、促進以多元化為中心的綠色人才培養，以及對社會福利的大力支持和投資，以加強共同價值等方面的舉措和成就。
三一重工董事長向文波表示：「《三一重工年度可持續發展報告》展示了公司在去碳化方面取得的進展和成就，及其對環境保護和可持續發展的重視。三一重工以實際行動應對全球氣候挑戰，實現『雙碳』目標。我們希望立足行業轉型發展，為溫室氣體減排和推進清潔能源發展做出實質性貢獻。」
可持續發展：持續投資可再生能源，加強排放管理
通過大力推廣光伏發電和制氫，三一重工加快了太陽能和氫能等清潔能源的使用。截至2023年底，三一重工旗下21家子公司均有光伏發電設備投入使用，清潔能源使用總量達44815.9千瓦時，占比6.55%。
2023年，三一重工VOCs排放濃度為0.00136噸/百萬單位，比基準年下降23%，目標已實現；廢水排放濃度為5.42噸/百萬單位，比基準年下降38%。
與此同時，三一重工在全球範圍內開展免費維修，延長停產設備的使用壽命，回收利用廢舊設備，同時探索包裝物的回收利用，對紙箱和木箱進行升級改造。2023年，該公司節約包裝材料費用220萬元（合303820美元），並大幅減少固體廢棄物。
綠色環保：綠色工廠和綠色供應鏈
三一重工將節能舉措融入生產和運營的各個環節。2023年，其生產領域每萬元產值能耗為39.53元（合5.46美元），同比下降10.7%，節能降耗項目節約能源成本1189萬元（合164萬美元）。
2023年，三一重工在印尼設計建造了海外首家「燈塔工廠」，實現了全網絡化、無人化生產。目前，三一重工有33家「燈塔工廠」，平均降低人工成本46.33%。憑借這些成就，三一重工被福布斯中文版評為「中國跨國公司50強」之一。自2021年起，三一重工積極將工業互聯網、機器人、人工智能等先進技術應用於各種生產場景。2023年，三一汽車榮獲中華人民共和國工業和信息化部「綠色供應鏈管理企業」榮譽稱號。
創新驅動人才培養，注重可持續發展和社會公益
2023年，三一重工共舉辦了394場培訓，23993人次參加了培訓，約93%的三一重工員工參加了各類培訓，平均培訓時間為121.4小時。三一重工的培訓總支出達到5600萬元（合773萬美元）。
三一重工將員工的安全、健康和福利放在首位，連續三年被評為「中國最佳僱主」。截至2023年12月，湖南三一工業職業技術學院通過海外管理總部定向班，已成功為海外崗位培養了450名技術人才。
三一重工還投入2787.2萬元（合398萬美元）用於各類公益和社會福利項目。「三一公益」平台現有註冊志願者17002人，三一集團現有51支志願者隊伍，714人參與，累計志願服務時長2266.2小時。
三一重工通過廣泛吸納不同背景的優秀人才，不斷加強和擴大志願者隊伍。截至2023年底，三一重工共有25930名全職員工，其中女性在高管團隊中的比例達到創紀錄的10%。
SOURCE 三一集團
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