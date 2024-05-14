三一重工發佈2023年可持續發展報告

可持續發展：持續投資可再生能源，加強排放管理

通過大力推廣光伏發電和制氫，三一重工加快了太陽能和氫能等清潔能源的使用。截至2023年底，三一重工旗下21家子公司均有光伏發電設備投入使用，清潔能源使用總量達44815.9千瓦時，占比6.55%。

2023年，三一重工VOCs排放濃度為0.00136噸/百萬單位，比基準年下降23%，目標已實現；廢水排放濃度為5.42噸/百萬單位，比基準年下降38%。

與此同時，三一重工在全球範圍內開展免費維修，延長停產設備的使用壽命，回收利用廢舊設備，同時探索包裝物的回收利用，對紙箱和木箱進行升級改造。2023年，該公司節約包裝材料費用220萬元（合303820美元），並大幅減少固體廢棄物。

綠色環保：綠色工廠和綠色供應鏈

三一重工將節能舉措融入生產和運營的各個環節。2023年，其生產領域每萬元產值能耗為39.53元（合5.46美元），同比下降10.7%，節能降耗項目節約能源成本1189萬元（合164萬美元）。

2023年，三一重工在印尼設計建造了海外首家「燈塔工廠」，實現了全網絡化、無人化生產。目前，三一重工有33家「燈塔工廠」，平均降低人工成本46.33%。憑借這些成就，三一重工被福布斯中文版評為「中國跨國公司50強」之一。自2021年起，三一重工積極將工業互聯網、機器人、人工智能等先進技術應用於各種生產場景。2023年，三一汽車榮獲中華人民共和國工業和信息化部「綠色供應鏈管理企業」榮譽稱號。

創新驅動人才培養，注重可持續發展和社會公益

2023年，三一重工共舉辦了394場培訓，23993人次參加了培訓，約93%的三一重工員工參加了各類培訓，平均培訓時間為121.4小時。三一重工的培訓總支出達到5600萬元（合773萬美元）。

三一重工將員工的安全、健康和福利放在首位，連續三年被評為「中國最佳僱主」。截至2023年12月，湖南三一工業職業技術學院通過海外管理總部定向班，已成功為海外崗位培養了450名技術人才。

三一重工還投入2787.2萬元（合398萬美元）用於各類公益和社會福利項目。「三一公益」平台現有註冊志願者17002人，三一集團現有51支志願者隊伍，714人參與，累計志願服務時長2266.2小時。

三一重工通過廣泛吸納不同背景的優秀人才，不斷加強和擴大志願者隊伍。截至2023年底，三一重工共有25930名全職員工，其中女性在高管團隊中的比例達到創紀錄的10%。

SOURCE 三一集團