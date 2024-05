SANY Heavy Industry veröffentlicht Bericht zur nachhaltigen Entwicklung 2023

SHANGHAI, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Baumaschinenhersteller SANY Heavy Industry (SANY) hat offiziell seinen jährlichen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung veröffentlicht. Darin werden die Initiativen und Erfolge von SANY bei der Förderung der vollständigen Dekarbonisierung angesichts der großen klimatischen Herausforderungen, der Förderung einer auf Vielfalt ausgerichteten Entwicklung von grünen Talenten und des starken Engagements und der Investitionen in das soziale Wohlergehen zur Stärkung gemeinsamer Werte beschrieben.

„SANYs jährlicher Bericht zur nachhaltigen Entwicklung informiert über die Fortschritte und Errungenschaften des Unternehmens bei der Dekarbonisierung sowie über unser Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. SANY reagiert auf die globalen Klimaherausforderungen und auf die Erreichung der „Dual-Carbon"-Ziele mit konkreten Maßnahmen. Wir hoffen, den Wandel und die Entwicklung der Branche zu verankern und einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Entwicklung sauberer Energie zu leisten", sagte Xiang Wenbo, Vorsitzender von SANY Heavy Industry.

Nachhaltigkeit: weitere Investitionen in erneuerbare Energien mit verstärktem Emissionsmanagement

Mit entschiedenen Maßnahmen zur Förderung der Photovoltaik und der Wasserstoffproduktion hat SANY die Nutzung sauberer Energie, einschließlich Solar und Wasserstoff, beschleunigt. Bis Ende 2023 waren in 21 Tochtergesellschaften von SANY Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung in Betrieb. Der Gesamtverbrauch an sauberer Energie belief sich auf 44.815,9 kWh, was einem Anteil von 6,55 Prozent entspricht.

Im Jahr 2023 lag die VOC-Emissionskonzentration von SANY bei 0,00136 Tonnen pro Million Einheiten, was einem Rückgang von 23 Prozent gegenüber dem Basisjahr entspricht, in dem das Ziel erreicht wurde. Die Abwassereinleitungsdichte lag bei 5,42 Tonnen pro Million Einheiten, das sind 38 Prozent weniger als im Basisjahr.

In der Zwischenzeit hat SANY kostenlose Wartungsarbeiten durchgeführt, um die Lebensdauer stillgelegter Geräte weltweit zu verlängern und veraltete Geräte zu recyceln. Gleichzeitig wird nach Möglichkeiten gesucht, Verpackungen zu recyceln und Kartons und Holzkisten zu verbessern. 2023 konnten 2,2 Mio. Yuan (303.820 USD) an Verpackungsmaterial eingespart und der Abfall erheblich reduziert werden.

Umweltbewusstes Handeln: umweltfreundliche Fabriken und Lieferketten

SANY integriert Energiesparinitiativen in alle Bereiche der Produktion und des Betriebs. 2023 lag der Energieverbrauch pro 10.000 RMB Produktionswert in den Produktionsbereichen bei 39,53 Yuan (5,46 USD), was einem Rückgang von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Durch die Programme zur Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung konnten 11,89 Mio. Yuan (1,64 Mio. USD) an Energiekosten eingespart werden.

2023 entwarf und baute SANY in Indonesien seine erste „Lighthouse-Fabrik" in Übersee, die eine vollständig vernetzte und unbemannte Produktion ermöglicht. Mittlerweile betreibt SANY 33 Lighthouse-Fabriken, die die Arbeitskosten im Durchschnitt um 46,33 Prozent gesenkt haben. Für diese Leistungen wurde SANY von Forbes China als eines der „Top 50 multinationalen Unternehmen Chinas" ausgezeichnet. Zudem setzt SANY seit 2021 aktiv fortschrittliche Technologien wie industrielles Internet, Robotik und KI in verschiedenen Produktionsszenarien ein. 2023 wurde SANY Automobile vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China als „Green Supply Chain Management Enterprise" anerkannt.

Innovationsorientierte Talentförderung mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und sozialem Wohlergehen

2023 führte SANY 394 Schulungen mit insgesamt 23.993 Teilnehmenden durch. Etwa 93 Prozent der Mitarbeitenden von SANY nahmen an verschiedenen Schulungen teil, die durchschnittlich 121,4 Stunden dauerten. Insgesamt investierte SANY 56 Mio. Yuan (7,73 Mio. USD) in Schulungen.

SANY räumt der Sicherheit, der Gesundheit und dem Wohlergehen seiner Mitarbeitenden höchste Priorität ein und wurde drei Jahre in Folge als „Chinas bester Arbeitgeber" ausgezeichnet. Das Hunan SANY Polytechnic College bildete im Rahmen des Orientierungskurses für ausländische Führungskräfte bis Dezember 2023 erfolgreich 450 technische Fachkräfte für Stellen in Übersee aus.

Außerdem investierte SANY 27,872 Mio. Yuan (3,98 Mio. USD) in verschiedene öffentliche und soziale Wohlfahrtsprogramme. Auf der Plattform „SANY Public Welfare" sind jetzt 17.002 Freiwillige registriert. SANY unterhält nun 51 Freiwilligenteams, an denen 714 Personen beteiligt sind. Die kumulative Dauer der Freiwilligenarbeit liegt bei 2.266,2 Stunden.

SANY verstärkt und vergrößert sein Team weiter und greift dabei auf eine Vielzahl von qualifizierten Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Hintergründen zurück. Ende 2023 hatte das Unternehmen 25.930 Vollzeitbeschäftigte, wobei ein Rekordanteil von 10 Prozent Frauen in der Führungsriege erreicht wurde.

