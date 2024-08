SANY Renewable Energy reafirma seu compromisso com a sustentabilidade ao aderir à China ESG Alliance

XANGAI, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em julho de 2024, a SANY Renewable Energy, produtora líder de tecnologia de energia limpa, tornou-se membro da China ESG Alliance, reafirmando seu compromisso com práticas sustentáveis e o avanço do setor de energia eólica. Por meio de sua associação, a SANY colaborará no compartilhamento de melhores práticas e na promoção de inovações de baixo carbono, impulsionando a transformação verde da cadeia de suprimentos.

SANY 3.X MW - 11.Turbina eólica da plataforma de X MW (PRNewsfoto/SANY Group)

A China ESG Alliance, criada em 13 de abril de 2023 pelas principais empresas e organizações em Suzhou, busca integrar insights e recursos de especialistas para criar soluções de tecnologia climática com impacto global. Entre seus membros estão gigantes do setor, como Microsoft, Lenovo e Tencent, além de outros participantes importantes, como Honor, Luxshare, LONGi Green Energy Technology, LinkedIn, Sunwoda Electronic, Danfoss, SF Express, CDP e Shanghai Environment and Energy Exchange.

Até o final de 2023, as turbinas eólicas da SANY geraram 84,2 bilhões de kWh, reduzindo efetivamente as emissões de dióxido de carbono em aproximadamente 48 milhões de toneladas. Em sua aliança com a China ESG Alliance, a SANY está pronta para expandir suas colaborações internacionalmente, enfatizando a pesquisa e a implementação de projetos verdes e de baixo carbono.

A SANY Renewable Energy mantém um compromisso com a sustentabilidade ambiental em todo o ciclo de vida de seus produtos, empregando tecnologia e gerenciamento avançados para minimizar o impacto ambiental e aumentar a eficiência energética. A empresa também adota estratégias abrangentes de baixo carbono, incluindo inventários de carbono e avaliações de pegada ambiental, para definir e atingir metas de redução de emissões.

Um projeto notável que evidencia o compromisso da SANY com práticas sustentáveis é o parque eólico de Shenxianling, onde a empresa integrou o desenvolvimento com a proteção ecológica e o envolvimento da comunidade. O projeto, que alcançou altas taxas de remediação da terra e restauração da vegetação, não apenas avançou nas metas ambientais, mas também estimulou o turismo local e o crescimento do setor, consagrando-o como o primeiro parque eólico ecológico inteligente da China.

Além disso, a SANY estende seus esforços de sustentabilidade por meio de sua cadeia de suprimentos, com 92% de seus fornecedores aderindo ao Código de Conduta do Fornecedor. A empresa apoia esses parceiros com autoavaliações de sustentabilidade e programas de treinamento ESG para reforçar suas capacidades verdes.

Sob os princípios orientadores de "A Manufatura Inteligente Lidera o Futuro" e sua visão de "Promover o Uso Eficiente de Energia Limpa para a Humanidade", a SANY Renewable Energy se dedica a liderar a mudança global de energia limpa, contribuindo significativamente para as metas de neutralidade de carbono da China e a transição global mais ampla para a energia sustentável.

