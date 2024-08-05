三一重能加入China ESG Alliance，加強對可持續發展的承諾

新聞提供者

三一集團

05 8月, 2024, 20:28 CST

上海2024年8月5日 /美通社/ -- 2024年7月，領先的清潔能源技術生產商三一重能成為China ESG Alliance成員，彰顯了其對貫徹可持續實踐、推進風電行業發展的承諾。作為聯盟成員，三一將分享最佳實踐，促進低碳創新，推動供應鏈綠色轉型。

China ESG Alliance成立於2023年4月13日，由行業領軍企業和機構在蘇州聯合發起，旨在聚合專家視角與資源，構建能造福全球的氣候技術方案。成員包括微軟、聯想和騰訊等行業巨頭，以及榮耀、立訊精密、隆基綠能、領英、欣旺達、丹佛斯、順豐、CDP和上海環境能源交易所等其他主要參與者。

SANY 3.X MW - 11.X MW platform wind turbine (PRNewsfoto/SANY Group)
SANY 3.X MW - 11.X MW platform wind turbine (PRNewsfoto/SANY Group)

截至2023年底，三一風電機組累計發電量842億千瓦時，有效減少二氧化碳排放約4800萬噸。通過與China ESG Alliance合作，三一將在國際上擴大合作，重點推動綠色低碳項目的研究和實施。

三一重能始終致力於確保產品生命週期內的環境可持續發展，利用先進技術和管理，盡可能降低對環境的影響，並提高能源效率。公司也積極踐行低碳戰略，開展碳盤查和環境足跡測算，以制定並實現減排目標。

三一致力於貫徹可持續實踐。值得一提的是，在神仙嶺風電場項目中，公司將風場建設、生態環保、社區互動融為一體。該項目實現了較高的土地整治率和植被恢復率，不僅推進了環境目標的達成，還刺激了當地旅遊業和產業發展，使其成為全國首個生態智慧風電場。

此外，三一將可持續發展能力輻射至全供應鏈，92%的供應商簽署了《供應商行為規範準則》。公司通過可持續發展自評和ESG培訓計劃為這些合作夥伴提供支持，以提升他們的綠色環保能力。

三一重能秉承「智造創領未來」的理念，以「推動人類高效使用清潔能源」為願景，致力於引領全球清潔能源轉型，為實現中國碳中和目標和世界清潔能源轉型貢獻力量。

SOURCE 三一集團

來自同一來源

三一與UNSIKA建立合作，為年輕一代賦能

三一與UNSIKA建立合作，為年輕一代賦能

近日，三一集團與印尼卡拉旺大學（UNSIKA）的聯合辦學項目在三一印尼產業園正式啟動。該項目名為「燈塔工廠學院」，由三一工業職業技術學院、三一印尼公司和UNSIKA共同創辦，聚集了來自UNSIKA的40名學生，進行為期4個月的集中培訓。...
三一集團的突破性創新助力粵港澳大灣區獅子洋大橋建設

三一集團的突破性創新助力粵港澳大灣區獅子洋大橋建設

三一集團（SANY）在中國粵港澳大灣區（GBA）的超級工程獅子洋大橋的建設中取得了重要突破。四台三一泵車完成了獅子洋大橋東索塔右幅承台的最後一層澆築，標誌著世界上最大的雙層懸索橋承台的建設成功完工。...

探索

Image1

公用事業

Image1

綠色科技

Image1

替代能源

Image1

環境問題