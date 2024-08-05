三一重能加入China ESG Alliance，加強對可持續發展的承諾

截至2023年底，三一風電機組累計發電量842億千瓦時，有效減少二氧化碳排放約4800萬噸。通過與China ESG Alliance合作，三一將在國際上擴大合作，重點推動綠色低碳項目的研究和實施。

三一重能始終致力於確保產品生命週期內的環境可持續發展，利用先進技術和管理，盡可能降低對環境的影響，並提高能源效率。公司也積極踐行低碳戰略，開展碳盤查和環境足跡測算，以制定並實現減排目標。

三一致力於貫徹可持續實踐。值得一提的是，在神仙嶺風電場項目中，公司將風場建設、生態環保、社區互動融為一體。該項目實現了較高的土地整治率和植被恢復率，不僅推進了環境目標的達成，還刺激了當地旅遊業和產業發展，使其成為全國首個生態智慧風電場。

此外，三一將可持續發展能力輻射至全供應鏈，92%的供應商簽署了《供應商行為規範準則》。公司通過可持續發展自評和ESG培訓計劃為這些合作夥伴提供支持，以提升他們的綠色環保能力。

三一重能秉承「智造創領未來」的理念，以「推動人類高效使用清潔能源」為願景，致力於引領全球清潔能源轉型，為實現中國碳中和目標和世界清潔能源轉型貢獻力量。

SOURCE 三一集團