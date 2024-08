SANY Renewable Energy renforce son engagement en faveur du développement durable en rejoignant la China ESG Alliance

SHANGHAI, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- En juillet 2024, SANY Renewable Energy, un important producteur de technologies d'énergie propre, a rejoint la China ESG Alliance, réaffirmant ainsi son engagement envers les pratiques durables et l'avancement du secteur de l'énergie éolienne. Grâce à son adhésion, SANY collaborera au partage des meilleures pratiques et à la promotion d'innovations à faibles émissions de carbone, favorisant ainsi la transformation écologique de la chaîne d'approvisionnement.

SANY 3.X MW - 11.X MW platform wind turbine

Créée le 13 avril 2023 par des entreprises et organisations de premier plan à Suzhou, la China ESG Alliance cherche à intégrer les connaissances et ressources d'experts pour concevoir des solutions de technologies climatiques ayant un impact mondial. Parmi ses membres figurent des géants de l'industrie tels que Microsoft, Lenovo et Tencent, ainsi que d'autres acteurs clés comme Honor, Luxshare, LONGi Green Energy Technology, LinkedIn, Sunwoda Electronic, Danfoss, SF Express, CDP et le Shanghai Environment and Energy Exchange.

À la fin de l'année 2023, les éoliennes de SANY avaient produit 84,2 milliards de kWh, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone d'environ 48 millions de tonnes. Grâce à son alliance avec la China ESG Alliance, SANY est prête à étendre ses collaborations internationales, en mettant l'accent sur la recherche et la mise en œuvre de projets écologiques à faibles émissions de carbone.

SANY Renewable Energy s'est engagée en faveur de la durabilité environnementale tout au long du cycle de vie de ses produits, en recourant à une technologie et à une gestion avancées pour minimiser l'impact sur l'environnement et améliorer l'efficacité énergétique. L'entreprise s'engage également dans des stratégies globales de réduction des émissions de carbone, y compris des inventaires de carbone et des évaluations de l'empreinte environnementale, afin de fixer et d'atteindre des objectifs de réduction des émissions.

Le parc éolien de Shenxianling est un projet notable qui souligne l'engagement de SANY en faveur des pratiques durables. L'entreprise y a intégré le développement, la protection de l'environnement et l'engagement communautaire. Grâce à des taux élevés de remise en état des terres et de restauration de la végétation, le projet a non seulement fait progresser les objectifs environnementaux, mais également stimulé le tourisme local et la croissance de l'industrie, ce qui en fait le premier parc éolien écologique intelligent de Chine.

En outre, SANY étend ses efforts en matière de développement durable à sa chaîne d'approvisionnement, 92 % de ses fournisseurs adhérant à son code de conduite des fournisseurs. L'entreprise soutient ces partenaires au moyen d'auto-évaluations de la durabilité et de programmes de formation ESG afin de renforcer leurs capacités écologiques.

Conformément aux principes directeurs "Intelligent Manufacturing Leads the Future" et à sa vision "Promote the Efficient Use of Clean Energy for Humanity", SANY Renewable Energy s'engage à prendre la tête du mouvement mondial en faveur de l'énergie propre, en contribuant de manière significative aux objectifs de neutralité carbone de la Chine et à la transition plus large vers l'énergie durable à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2475203/SANY_3_X_MW___11_X_MW_platform_wind_turbine.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg