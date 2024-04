SAS Viya usa IA generativa para acelerar a produtividade do cliente

A plataforma líder em dados e IA ajuda a explicar e integrar modelos de linguagem de larga escala (LLMs) para aumentar processos existentes; o SAS Data Maker aborda desafios críticos sem comprometer dados sensíveis

LAS VEGAS, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Tantas organizações aderiram ao fenômeno da IA generativa no último ano, mas será que esses esforços já apresentam resultados? Se a organização usa a plataforma de dados e IA SAS® Viya®, a resposta é um sonoro 'sim'. Contando com a força de orquestração de modelos de linguagem de larga escala (LLM), o SAS Viya vem ajudando clientes a acelerar a eficiência e a produtividade. Ao longo de 2024, o SAS seguirá entregando inovação ao ampliar as aplicações confiáveis da GenAI com o lançamento do seu próprio gerador de dados sintéticos - o SAS Data Maker - e oferecendo assistentes de GenAI específicos para cada setor.

O que é IA generativa? Marinela Profi, especialista do SAS, explica de forma simples

Conheça melhor a orquestração de LLM do Viya e outros recursos de GenAI neste briefing da solução: Acelere a produtividade com IA generativa e SAS Viya.

"A premissa do SAS é que todos devem ter a capacidade de consultar dados e realizar operações analíticas complexas em todas as fases do ciclo de vida de dados e analytics, e a IA generativa é crucial nessa jornada de democratização", disse Wiktor Markiewicz, analista-sênior de pesquisa de mercado do IDC. "Porém, grande parte dos líderes não entende a tecnologia de IA e não sabe como aplicá-la de forma significativa. Ter uma plataforma confiável de dados e IA disponível elimina as incertezas e impulsiona a jornada da IA generativa".

Georgia-Pacific e Wienerberger apostam no Viya para recursos de IA e GenAI

A Georgia-Pacific é um dos clientes SAS que utiliza a plataforma Viya. "Quando enfrentamos desafios com algum de nossos equipamentos ou processos de manufatura, usamos dados de sensores, regras de negócios, sistemas de recomendação e IA generativa para identificar a melhor ação e resolver o problema", disse Roshan Shah, vice-presidente do Centro de Colaboração e Suporte da Georgia-Pacific. "O suporte à análise em tempo real e à gestão inteligente de decisões do SAS Viya nos ajuda a capturar valor imediato, tomando as decisões certas à medida em que os eventos ocorrem".

Sobre a Georgia-Pacific, o vice-presidente executivo e CTO do SAS, Bryan Harris, declarou: "Um dos principais trunfos do SAS é o profundo conhecimento do setor. Entendemos de manufatura e entendemos os desafios exclusivos da Georgia-Pacific. Ajudamos a empresa a dimensionar, adequadamente, a orquestração de LLM e as estratégias do assistente de GenAI específicas da indústria para que os funcionários utilizem aplicativos de ponta para solucionar problemas operacionais em tempo real".

A fabricante global de tijolos Wienerberger também usa os recursos do SAS para suporte de IA. A empresa reduz o consumo de energia, diminui as emissões de gases de efeito estufa e melhora a qualidade do produto usando o SAS no Microsoft Azure. "Usamos análises de IA e IoT do SAS para conectar todos os nossos fluxos de dados e analisar todo o processo de produção. O SAS traz inteligência para o forno, ajudando nossos engenheiros e funcionários com informações valiosas sobre cada etapa e identificando valores-alvo específicos para que a secagem e a queima de tijolos sejam mais econômicas", diz Florian Zittmayr, líder da equipe de ciência de dados da Wienerberger.

E um fabricante global de bens de consumo usa o Viya e os recursos de GenAI para otimizar espaço em depósitos, alocar remessas de entrada e comparar cenários hipotéticos com base na demanda de produtos. O SAS ajudou a desenvolver um assistente digital baseado em LLM, atualizando os dashboards do SAS Visual Analytics com dinamismo, para que as equipes da cadeia de suprimentos da empresa consigam, facilmente, ganhar tempo e melhorar o uso do espaço do depósito com análises detalhadas. Esse assistente de conversação permite aos usuários técnicos e comerciais gerar resultados rápidos e precisos e aprimorar a tomada de decisões usando o analytics confiável e explicável do SAS.

Embora as organizações demonstrem entusiasmo na adoção e implementação da GenAI, muitas vezes há uma defasagem entre a preparação e a execução. Entenda melhor com a leitura do sumário executivo do novo estudo: Generative AI Challenges and Potential Unveiled: How to Achieve a Competitive Advantage [Revelados os desafios e o potencial da IA generativa: como obter vantagem competitiva].

A plataforma Viya se destaca em GenAI com aplicações pragmáticas e orientadas para a indústria

Com a exploração da GenAI pelas organizações, o SAS prioriza a identificação de casos de uso orientados por setores e aplicados de forma ética. O SAS viabiliza a adoção segura e promove maior produtividade e resultados confiáveis em diversos setores e cenários regulatórios. A funcionalidade GenAI está presente em produtos líderes do SAS, como o Viya e o SAS Customer Intelligence 360:

Orquestração de GenAI : O Viya integra modelos externos de GenAI com processos e sistemas comerciais existentes, orquestrando LLMs para casos de uso corporativo de ponta a ponta. Esses recursos agora estão disponíveis no SAS Viya.

: O Viya integra modelos externos de GenAI com processos e sistemas comerciais existentes, orquestrando LLMs para casos de uso corporativo de ponta a ponta. Esses recursos agora estão disponíveis no SAS Viya. Viya Copilot : Aumenta a produtividade de desenvolvedores, cientistas de dados e usuários corporativos com um assistente pessoal que acelera tarefas analíticas, comerciais e industriais. O Viya Copilot oferece diversas ferramentas para tarefas como geração de código, limpeza de dados, exploração de dados, planejamento de marketing, design de jornada e análise de lacunas de conhecimento. A primeira iteração do Viya Copilot está disponível em uma pré-visualização privada somente para convidados.

: Aumenta a produtividade de desenvolvedores, cientistas de dados e usuários corporativos com um assistente pessoal que acelera tarefas analíticas, comerciais e industriais. O Viya Copilot oferece diversas ferramentas para tarefas como geração de código, limpeza de dados, exploração de dados, planejamento de marketing, design de jornada e análise de lacunas de conhecimento. A primeira iteração do Viya Copilot está disponível em uma pré-visualização privada somente para convidados. SAS Data Maker : Aborda desafios de privacidade e escassez de dados gerando dados tabulares sintéticos de alta qualidade sem comprometer informações sensíveis, viabilizando a privacidade dos dados nas organizações. O SAS Data Maker já está disponível em uma prévia privada.

: Aborda desafios de privacidade e escassez de dados gerando dados tabulares sintéticos de alta qualidade sem comprometer informações sensíveis, viabilizando a privacidade dos dados nas organizações. O SAS Data Maker já está disponível em uma prévia privada. Engajamento de cliente: O SAS continua incorporando recursos de GenAI à sua principal solução de MarTech, o SAS Customer Intelligence 360, para que os profissionais de marketing melhorem a experiência do cliente. O SAS Customer Intelligence 360 já oferece assistência da GenAI para otimizar planejamento de marketing, design da jornada e desenvolvimento de conteúdo e criativo. Agora, o SAS apresenta três novos recursos no SAS Customer Intelligence 360 para profissionais de marketing: o uso da GenAI para identificar públicos recomendados com base em linguagem natural, uma experiência de chat para interpretação de dados do público e um serviço de sugestão da GenAI para a linha de assunto de e-mail.

A funcionalidade de GenAI do Viya traz uma diferença significativa para os clientes que planejam:

Acelerar a inovação: Integra perfeitamente os modelos de GenAI em fluxos de trabalho de tomada de decisão, aplicativos de IA/ML e processos de negócios existentes, com ferramentas de fluxo de decisão como o SAS Intelligent Decisioning.

Integra perfeitamente os modelos de GenAI em fluxos de trabalho de tomada de decisão, aplicativos de IA/ML e processos de negócios existentes, com ferramentas de fluxo de decisão como o SAS Intelligent Decisioning. Proteger dados: Oferece suporte à privacidade e à segurança do usuário com medidas robustas de qualidade de dados, incluindo geração de dados sintéticos, minimização de dados e anonimato e criptografia, para preservar informações sensíveis.

Oferece suporte à privacidade e à segurança do usuário com medidas robustas de qualidade de dados, incluindo geração de dados sintéticos, minimização de dados e anonimato e criptografia, para preservar informações sensíveis. Gerar resultados confiáveis e explicáveis: Especialistas em dados podem aplicar técnicas de processamento de linguagem natural para pré-processar dados e explicar o resultado gerado, minimizando alucinações e custos de token.

Especialistas em dados podem aplicar técnicas de processamento de linguagem natural para pré-processar dados e explicar o resultado gerado, minimizando alucinações e custos de token. Aprimorar a governança: Utilização de ferramentas integradas para criar fluxos de trabalho que validem o ciclo de vida de LLMs, incluindo a gestão de riscos de modelos.

Utilização de ferramentas integradas para criar fluxos de trabalho que validem o ciclo de vida de LLMs, incluindo a gestão de riscos de modelos. Tomar decisões mais precisas: Os recursos de decisão quantitativa, essenciais para a fundamentação bem-sucedida da GenAI, são incorporados à plataforma Viya.

O anúncio de hoje foi feito durante o SAS Innovate, evento de dados e IA para líderes de negócios, usuários técnicos e parceiros do SAS. Mantenha-se atualizado sobre as últimas notícias do SAS seguindo @SASsoftwareNews no X/Twitter.

