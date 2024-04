SAS 생성형 AI적용으로 생산성 증대 가속화

- 데이터 분석 플랫폼 SAS Viya(바이야)에서 대규모언어모델(Large Language Model)에 대한 설명 및 통합 기능 강화

- 'SAS 데이터 메이커(SAS Data Maker)'를 통해 합성 데이터 생성을 가능하게 하며 동시에 민감 정보를 보호

라스베가스 , 2024년 4월 18일 /PRNewswire/ -- 데이터와 AI 선도기업인 SAS는 올해 데이터 분석 플랫폼인 SAS 바이야에 대규모언어모델(이하 LLM) 오케스트레이션 기능을 제공한다고 밝혔다. 이를 통해 생성형 AI(GenAI)를 활용하고자 하는 고객에게 LLM에 대한 설명력을 제공하고, 업무 프로세스에 LLM을 쉽게 통합하여 적용할 수 있게 되었다.

또한 SAS 바이야에서 운영되는 'SAS 데이터 메이커(SAS Data Maker)'를 출시하고, 생성형 AI 구현에 필요한 합성 데이터 생성을 지원한다. 더불어 산업별로 특화된 GenAI 비서(assistant)를 통해, 신뢰성 있는 생성형 AI의 공급을 확대하며 혁신을 이어 나갈 예정이다.

IDC의 수석 시장 조사 분석가인 빅토르 마르키에비츠(Wiktor Markiewicz)는 "SAS의 사상은 데이터와 분석 수명 주기의 전체 단계 (Analytics Life Cycle, 이하 ALC)에서 모든 사용자가 데이터 쿼리와 분석 작업을 수행할 수 있는 환경을 만드는 것"이라며, "이 분석의 민주화 여정에서 Gen AI가 중요한 역할을 한다."라고 말했다. 그는 이어, "하지만 아직까지 많은 리더들은 AI 기술과 활용법을 잘 이해하지 못하고 있는 상황이다. 신뢰성 있는 데이터와AI 플랫폼을 활용하면, 용이하게 생성형 AI의 여정을 시작할 수 있다."라고 덧붙였다.

산업별 애플리케이션에서 GenAI 구현

GenAI에 대한 기업 고객들의 관심이 높아짐에 따라, SAS는 GenAI의 산업별 사례 발굴 및 윤리적 적용에 많은 관심과 투자를 기울여 왔다. SAS는 다양한 산업과 규제 환경에서 생성형 AI를 안전하게 도입함으로써 생산성을 가속하고 신뢰할만한 결과를 도출할 수 있도록 지원하고 있다. SAS의 GenAI 기능은 Viya 및 SAS Customer Intelligence(CI) 360과 같은 주요 제품에 적용되고 있다.

GenAI 오케스트레이션 : SAS Viya에서는 LLM 오케스트레이션 기능을 통해 외부 GenAI 모델을 기존 비즈니스 프로세스 및 시스템과 쉽게 통합할 수 있어, 기업 내에서 활용성을 높여준다.

: SAS Viya에서는 LLM 오케스트레이션 기능을 통해 외부 GenAI 모델을 기존 비즈니스 프로세스 및 시스템과 쉽게 통합할 수 있어, 기업 내에서 활용성을 높여준다. 바이야 코파일럿 ( Viya Copilot) : SAS 바이야 코파일럿 기능을 통해 분석 및 산업별 업무를 지원하는 개인 비서(Personal assistant)를 활용할 수 있다. SAS 바이야 코파일럿은 코드 생성, 데이터 정리, 데이터 탐색, 마케팅 계획, 여정 설계 및 지식 격차 분석과 같은 작업에 활용될 수 있으며, 개발자, 데이터 과학자 및 비즈니스 사용자의 생산성을 높여준다.

: SAS 바이야 코파일럿 기능을 통해 분석 및 산업별 업무를 지원하는 개인 비서(Personal assistant)를 활용할 수 있다. SAS 바이야 코파일럿은 코드 생성, 데이터 정리, 데이터 탐색, 마케팅 계획, 여정 설계 및 지식 격차 분석과 같은 작업에 활용될 수 있으며, 개발자, 데이터 과학자 및 비즈니스 사용자의 생산성을 높여준다. SAS Data Maker : 민감한 정보를 손상시키지 않으면서 고품질의 합성 데이터를 생성하여 데이터 개인 정보 보호 및 데이터 부족 문제를 해결할 수 있다.

: 민감한 정보를 손상시키지 않으면서 고품질의 합성 데이터를 생성하여 데이터 개인 정보 보호 및 데이터 부족 문제를 해결할 수 있다. 고객 관계: SAS의 마케팅 솔루션인 SAS Customer Intelligence 360에서도 마케팅 계획, 여정 설계 및 콘텐츠 개발에 GenAI 지원을 제공한다. SAS Customer Intelligence 360에서 자연어 프롬프트를 통해 타겟 고객층을 선정하거나, 채팅 서비스, 이메일 제목 추천 등에 Gen AI를 활용할 수 있다.

SAS Viya의 GenAI 기능의 특징

생산성 향상 : SAS 인텔리전트 디시저닝 (Intelligent Decisioning)과 같은 의사 결정 흐름 도구를 사용하여, GenAI 모델을 의사 결정 워크플로우, AI/ML 애플리케이션 및 기존 비즈니스 프로세스에 원활하게 통합한다.

: SAS 인텔리전트 디시저닝 (Intelligent Decisioning)과 같은 의사 결정 흐름 도구를 사용하여, GenAI 모델을 의사 결정 워크플로우, AI/ML 애플리케이션 및 기존 비즈니스 프로세스에 원활하게 통합한다. 데이터 보호 : 합성 데이터 생성, 데이터 최소화, 익명화 및 암호화를 포함한 강력한 데이터 품질 조치를 통해 사용자의 개인 정보 보호 및 보안을 지원함으로써 민감한 정보를 안전하게 보호한다.

: 합성 데이터 생성, 데이터 최소화, 익명화 및 암호화를 포함한 강력한 데이터 품질 조치를 통해 사용자의 개인 정보 보호 및 보안을 지원함으로써 민감한 정보를 안전하게 보호한다. 신뢰성 있고 설명 가능한 결과 생성 : 데이터 전문가가 자연어 처리 기술을 적용하여 데이터를 전처리하고 생성된 출력을 설명할 수 있게 되어 할루시네이션 (hallucination 주 1) , 환각) 및 토큰 주 2) 비용을 최소화할 수 있다.

: 데이터 전문가가 자연어 처리 기술을 적용하여 데이터를 전처리하고 생성된 출력을 설명할 수 있게 되어 할루시네이션 (hallucination , 환각) 및 토큰 비용을 최소화할 수 있다. 거버넌스 강화 : 바이야에 내장된 거버넌트 툴을 사용하여 모델 리스크 관리를 포함한 LLM의 라이프 사이클을 검증하는 워크플로우를 작성할 수 있다.

: 바이야에 내장된 거버넌트 툴을 사용하여 모델 리스크 관리를 포함한 LLM의 라이프 사이클을 검증하는 워크플로우를 작성할 수 있다. 보다 정확한 의사 결정: 성공적인 GenAI 추론에 필수적인 정량적 의사 결정 기능이 Viya 플랫폼에 내장되어 제공된다.

[생성형 AI를 활용하여 생산성을 증대하고 있는 고객 사례]

조지아-퍼시픽( Georgia -Pacific): 미국의 종합 제지 및 포장 제조 기업 '조지아-퍼시픽'은 'SAS 바이야'의 생성형 AI 및 LLM 오케스트레이션 기능을 활용해 생산 장비에 문제가 발생할 때 적절한 조치를 취하고 문제를 해결하고 있다. 'SAS 바이야 (SAS Viya)'의 센서 데이터, 비즈니스 룰, 추천 시스템, 스트리밍 분석 및 지능형 의사 결정 관리 지원을 통해 조지아-퍼시픽은 사건 발생 시 올바른 결정을 내림으로써 즉각적인 가치를 창출하고 있다. 또한, SAS는 조지아-퍼시픽이 LLM 오케스트레이션과 제조에 특화된 생성형 AI 비서(AI assistant) 전략을 적절하게 확장할 수 있도록 지원해 직원들이 최첨단 애플리케이션을 활용해 실시간 운영 문제를 해결할 수 있도록 돕고 있다.

비너버거(Wienerberger): 오스트리아 소재의 세계 최대 벽돌 제조기업 비너버거는 마이크로소프트 애저(Azure)에서 SAS를 이용해 에너지 소비량을 낮추고, 온실가스 배출을 저감하며 제품 품질을 향상시키고 있다. 비너버거는 SAS의 AI 및 IoT 분석 솔루션를 활용해 모든 데이터 스트림을 연결하고 전체 생산 프로세스를 분석한다. 'SAS 애널리틱스(SAS Analytics)'는 엔지니어와 직원들이 각 단계에 대한 중요한 정보를 얻고, 벽돌 건조 및 소성과 관련된 특정 목표치를 설정하도록 지원함으로써 인텔리전스를 제공한다.

세계적인 소비재 제조 A사는 SAS Viya와 GenAI 기능을 사용하여 창고 공간을 최적화하고, 인바운드 배송물을 할당하며, 제품 수요에 따른 "What-if" 시나리오를 비교할 수 있게 되었다. SAS는 SAS Visual Analytics 대시보드를 동적으로 업데이트하여 LLM 기반 디지털 비서를 개발하는 것을 지원했고 이를 통해, A사 공급망팀이 심층 분석을 활용하여 시간을 절약하고 창고 공간 사용을 개선할 수 있도록 했다. SAS 바이야의 대화형 비서를 사용하면 기술 및 비즈니스 사용자 모두 신뢰할 수 있고 설명 가능한 분석으로 빠르고 정확한 결과를 생성하고 의사 결정을 개선할 수 있다.

한편, SAS가 최근 진행한 조사에 따르면, GenAI의 도입과 적용에 대한 기업의 열의는 높은 반면, 준비현황과 실행 사이에 간극이 존재하는 것으로 나타났다. 미국 조사결과에 대한 자세한 내용은 생성형 AI의 도전과제와 잠재력: 경쟁우위 전략 참조.

위 내용은 비즈니스 리더, 기술 사용자 및 SAS 파트너들을 위한 SAS의 연례 행사 'SAS 이노베이트(Innovate)'에서 발표되었다. 보다 상세한 SAS 관련 최신 뉴스정보는 @SASsoftwareNews on X/Twitter 참조]

주1) 할루시네이션 - Hallucination, 환각, AI가 잘못된 정보를 마치 진실처럼 전달하는 현상

주2) 토큰 - AI가 인식할 수 있는 최소 글자 단위를 토큰이라고 한다. 트레이닝 데이터의 토큰 수를 활용해서 총 트레이닝 비용을 대략 계산할 수 있다.

<SAS 소개>

SAS는 데이터 및 AI 분야의 세계적인 선두 기업이다. 조직은 SAS 소프트웨어와 산업별 솔루션을 이용해 데이터를 기반으로 신뢰할 수 있는 의사결정을 내릴 수 있다. SAS는 THE POWER TO KNOW®를 실현한다.

