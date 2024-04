SAS Viya utiliza IA generativa para acelerar la productividad del cliente

La plataforma líder de datos e inteligencia artificial ayuda a explicar e integrar modelos de lenguajes grandes para aumentar los procesos existentes; SAS Data Maker abordará desafíos críticos sin comprometer datos confidenciales

LAS VEGAS, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- Muchas organizaciones se han subido a la ola de la Inteligencia Generativa en el último año, pero ¿esos esfuerzos ya están dando resultados? Si la organización utiliza la plataforma de datos e inteligencia artificial SAS® Viya®, la respuesta es un rotundo sí. Dotado de la solidez de la orquestación de modelos de lenguaje grande (LLM), SAS Viya ya está ayudando a los clientes a acelerar la eficiencia y la productividad. A lo largo de 2024, SAS seguirá ofreciendo innovación ampliando su huella de IA generativa confiable con la introducción de su propio generador de datos sintéticos, SAS Data Maker, y ofreciendo asistentes de IA generativa específicos de la industria.

¿Qué es la IA Generativa? Marinela Profi de SAS explica la GenAI en términos sencillos y fáciles de entender.

Obtenga más información sobre la orquestación de Viya LLM y otras capacidades de IA generativa en este resumen de la solución: Acelerar la productividad con IA y SAS Viya.

"El principio rector de SAS es que todos deberían poder consultar datos y realizar operaciones analíticas complejas en cada fase del ciclo de vida de los datos y la analítica, y la IA generativa es crucial en este viaje de democratización", afirmó Wiktor Markiewicz, analista senior de investigación de mercado de IDC. "Pero la mayoría de los líderes no entienden la tecnología de IA y cómo pueden aplicarla de manera significativa. Tener disponible una plataforma de datos e inteligencia artificial confiable elimina las conjeturas e inicia el viaje de la inteligencia artificial generativa".

Georgia-Pacific y Wienerberger confían en Viya para sus capacidades de IA y IA generativa

El fabricante Georgia-Pacific es un cliente de SAS que utiliza Viya. "Cuando surgen desafíos con nuestro equipo o proceso de fabricación, aprovechamos los datos de los sensores, las reglas comerciales, los sistemas de recomendación y la IA generativa para sugerir la siguiente mejor acción adecuada y resolver el problema", dijo Roshan Shah, vicepresidente del Centro de Colaboración y Soporte de Georgia-Pacific. "La transmisión de análisis y el soporte de gestión inteligente de decisiones de SAS Viya nos ayudan a capturar valor inmediato al tomar las decisiones correctas a medida que ocurren los eventos."

Acerca del caso de Georgia-Pacific, el vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de SAS, Bryan Harris, dijo: "Una de las principales fortalezas de SAS es nuestro profundo conocimiento de la industria. Entendemos la manufactura y entendemos los desafíos únicos de Georgia-Pacific. Les ayudamos a escalar adecuadamente la orquestación de LLM y estrategias de asistente de IA generativa específicas de fabricación para que sus empleados puedan utilizar esas aplicaciones de vanguardia para solucionar problemas operativos en tiempo real".

El fabricante mundial de ladrillos Wienerberger también utiliza el soporte SAS para IA. La empresa reduce el consumo de energía, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del producto utilizando SAS en Microsoft Azure. "Utilizamos análisis de IA e IoT de SAS para conectar todos nuestros flujos de datos y analizar todo el proceso de producción. SAS Analytics aporta inteligencia al horno al ayudar a nuestros ingenieros y empleados a obtener información valiosa sobre cada paso e identificar valores objetivo-específicos para lograr que el proceso de secar y cocer ladrillos sea más económico", afirmó Florian Zittmayr, director del equipo de ciencia de datos de wienerberger.

Un fabricante global de bienes de consumo utiliza Viya y sus capacidades de GenAI para optimizar el espacio del almacén, asignar envíos entrantes y comparar escenarios hipotéticos en función de la demanda del producto. SAS ayudó a desarrollar un asistente digital basado en LLM mediante la actualización dinámica de los paneles de control de SAS Visual Analytics para que los equipos de la cadena de suministro de la empresa puedan ahorrar tiempo fácilmente y mejorar el uso del espacio del almacén con análisis en profundidad. Este asistente conversacional permite a los usuarios técnicos y comerciales generar resultados rápidos y precisos y mejorar la toma de decisiones utilizando la analítica explicable y confiable de SAS.

Las organizaciones están entusiasmadas con la adopción e implementación de IA generativa, pero a menudo existe una brecha entre la preparación y la ejecución. Obtenga más información leyendo el resumen ejecutivo de EE.UU. de un nuevo estudio: Desafíos y potencial de la IA generativa revelados: cómo lograr una ventaja competitiva.

Viya destaca entre la multitud de IA generativa debido a sus aplicaciones pragmáticas impulsadas por la industria

A medida que las organizaciones exploran la IA generativa, SAS prioriza la identificación de casos de uso aplicados éticamente e impulsados por la industria. SAS permite una adopción segura y fomenta la productividad acelerada y resultados confiables en diversas industrias y panoramas regulatorios. La funcionalidad de IA generativa de SAS se encuentra en productos líderes como Viya y SAS Customer Intelligence 360:

A medida que las organizaciones exploran la IA generativa, SAS prioriza la identificación de casos de uso aplicados éticamente e impulsados por la industria. SAS permite una adopción segura y fomenta la productividad acelerada y resultados confiables en diversas industrias y panoramas regulatorios. La funcionalidad de IA generativa de SAS se encuentra en productos líderes como Viya y SAS Customer Intelligence 360: Orquestación GenAI: Viya integra modelos de GenAI externos con procesos y sistemas comerciales existentes, orquestando LLM para casos de uso empresarial de extremo a extremo. Estas capacidades ahora están disponibles en SAS Viya .

Viya integra modelos de GenAI externos con procesos y sistemas comerciales existentes, orquestando LLM para casos de uso empresarial de extremo a extremo. Estas capacidades ahora están disponibles en . Viya Copilot : Mejora la productividad de desarrolladores, científicos de datos y usuarios empresariales con un asistente personal que acelera las tareas analíticas, empresariales e industriales. Viya Copilot ofrece diversas herramientas para tareas como generación de código, limpieza de datos, exploración de datos, planificación de marketing, diseño de viajes y análisis de brechas de conocimiento. La primera versión de Viya Copilot está disponible a través de una vista previa privad a solo por invitación.

: Mejora la productividad de desarrolladores, científicos de datos y usuarios empresariales con un asistente personal que acelera las tareas analíticas, empresariales e industriales. Viya Copilot ofrece diversas herramientas para tareas como generación de código, limpieza de datos, exploración de datos, planificación de marketing, diseño de viajes y análisis de brechas de conocimiento. La primera versión de Viya Copilot está disponible a través de una vista previa privad solo por invitación. SAS Data Maker : Aborda los desafíos de escasez y privacidad de datos generando datos tabulares sintéticos de alta calidad sin comprometer información confidencial, lo que permite a las organizaciones abordar la privacidad de los datos. SAS Data Maker ahora está disponible en una vista previa privada.

: Aborda los desafíos de escasez y privacidad de datos generando datos tabulares sintéticos de alta calidad sin comprometer información confidencial, lo que permite a las organizaciones abordar la privacidad de los datos. SAS Data Maker ahora está disponible en una vista previa privada. Compromiso con el cliente. SAS continúa incorporando capacidades de IA generativa en su solución emblemática MarTech, SAS Customer Intelligence 360, para ayudar a los especialistas en marketing a mejorar la experiencia del cliente. SAS Customer Intelligence 360 ya ofrece asistencia IA generativa para optimizar la planificación de marketing, el diseño del recorrido y el contenido y el desarrollo creativo. SAS ahora presenta tres nuevas capacidades en SAS Customer Intelligence 360 para especialistas en marketing: uso de IA generativ para crear audiencias recomendadas basadas en indicaciones en lenguaje natural, una experiencia de chat para interpretar datos de audiencia y un servicio de sugerencias de inteligencia artificial generativa para líneas de asunto de correo electrónico.

La funcionalidad de IA generativa de Viya marca una diferencia significativa para los clientes que planean:

Acelerar la innovación: integre perfectamente los modelos de IA generativa en flujos de trabajo de toma de decisiones, aplicaciones de IA/ML y procesos comerciales existentes mediante el uso de herramientas de flujo de toma de decisiones como SAS Intelligent Decisioning.

integre perfectamente los modelos de IA generativa en flujos de trabajo de toma de decisiones, aplicaciones de IA/ML y procesos comerciales existentes mediante el uso de herramientas de flujo de toma de decisiones como SAS Intelligent Decisioning. Proteger los datos: respalde la privacidad y seguridad del usuario con medidas sólidas de calidad de los datos, incluida la generación de datos sintéticos, la minimización de datos, la anonimización y el cifrado, para que la información confidencial permanezca protegida.

respalde la privacidad y seguridad del usuario con medidas sólidas de calidad de los datos, incluida la generación de datos sintéticos, la minimización de datos, la anonimización y el cifrado, para que la información confidencial permanezca protegida. Crear resultados confiables y explicables: los expertos en datos pueden aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para preprocesar los datos y explicar el resultado generado, minimizando las alucinaciones y los costes simbólicos.

los expertos en datos pueden aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para preprocesar los datos y explicar el resultado generado, minimizando las alucinaciones y los costes simbólicos. Mejorar la gobernanza: utilice herramientas integradas para crear flujos de trabajo que validen el ciclo de vida de los LLM, incluida la gestión de riesgos de modelos.

utilice herramientas integradas para crear flujos de trabajo que validen el ciclo de vida de los LLM, incluida la gestión de riesgos de modelos. Tomar decisiones más precisas: las capacidades de toma de decisiones cuantitativas, fundamentales para el razonamiento de inteligencia artificial generativa exitoso, están integradas en la plataforma Viya.

El anuncio de hoy se realizó en SAS Innovate, la experiencia de datos e inteligencia artificial para líderes empresariales, usuarios técnicos y socios de SAS. Manténgase al día con las últimas noticias de SAS siguiendo @SASsoftwareNews en X/Twitter.

Acerca de SAS

