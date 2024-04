SAS avança em soluções para a indústria com pacotes de modelos de IA

Modelos de IA leves e personalizados facilitam a implementação rápida com baixa sobrecarga

SAS INNOVATE, Las Vegas, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, durante o SAS Innovate, o SAS - pioneiro em soluções de dados e IA - revelou uma abordagem revolucionária para que organizações enfrentem seus desafios dos negócios. Com a apresentação de modelos de IA leves e específicos para cada indústria, com licenças individuais, o SAS prepara organizações com tecnologia de IA fáceis de implementar para produzir casos de uso no mundo real com eficiência inigualável.

Embora não sejam os primeiros modelos oferecidos ao mercado, o SAS desfruta de uma posição única para flexibilizar décadas de experiência na aplicação de modelos de IA dimensionáveis e confiáveis para marcas globais renomadas nos setores financeiro, de saúde e de manufatura, além de entidades governamentais.

"O SAS está desenvolvendo seu portfólio para atender às necessidades crescentes dos usuários e conquistar participação de mercado com novas ofertas inovadoras", diz Chandana Gopal, diretor de Pesquisa, Futuro da Inteligência, do IDC. "Uma área madura para o SAS é a produção de modelos construídos sobre os principais ativos, talentos e propriedade intelectual do SAS graças à sua vasta experiência de trabalho com clientes para resolver problemas da indústria."

Com a nova oferta, as organizações contam com a possibilidade de implementar os modelos prontamente - que são diferentes dos grandes modelos de linguagem fundamentais - em todo o ambiente para enfrentar os desafios específicos da indústria na detecção e prevenção de fraudes, otimização da cadeia de suprimentos, gestão de entidades, conversão de documentos, integridade de pagamentos na área de saúde e muito mais.

Diferente de implementações tradicionais de inteligência artificial, que podem ser trabalhosas e demoradas, os modelos específicos para a indústria, oferecidos pelo SAS, são de rápida integração, o que permite que organizações coloquem em ação tecnologia de IA confiável e acelerem a concretização de benefícios tangíveis e resultados seguros.

Expansão da presença no mercado

Com a pressão para competir com mais eficiência, as organizações buscam a IA para obter vantagem. Ao mesmo tempo, a formação de uma equipe de cientistas de dados nunca foi tão desafiadora com a falta de especialistas em IA. Por consequência, os negócios demandam agilidade no uso da inteligência artificial para resolver problemas e precisam de soluções flexíveis de IA para impulsionar os resultados comerciais no menor tempo possível. Os modelos fáceis de usar e poderosos do SAS, otimizados para o ambiente corporativo, permitem que as organizações se beneficiem de meio século de liderança do SAS em várias indústrias.

A entrega de modelos setoriais como um pacote de ofertas é um dos frutos do compromisso do SAS com o investimento de US$ 1 bilhão em soluções industriais baseadas em IA. Como destacado no anúncio feito em maio de 2023, o investimento em IA se fundamenta nas décadas dedicadas pelo SAS ao desenvolvimento de pacotes de soluções para enfrentar os desafios de setores como o bancário, o governamental, o de saúde e outros.

"Os modelos são o complemento perfeito para nossas soluções existentes e ofertas da plataforma SAS Viya, e atendem às diversas necessidades de negócios em vários públicos, garantindo que a inovação chegue a todos os cantos do nosso ecossistema", diz Udo Sglavo, vice-presidente de IA e Analytics do SAS. "Ao personalizar nossa abordagem para entender as necessidades específicas de cada setor, potencializamos a prosperidade das empresas em ambientes distintos."

Disponibilização da IA para o público geral

O SAS democratiza a inteligência artificial ao oferecer modelos leves e prontos para uso - disponibilizando a IA independentemente do conjunto de habilidades - começando com um assistente de IA para otimização de espaço de armazenamento. Aproveitando tecnologias como grandes modelos de linguagem, esses assistentes atendem usuários não técnicos, traduzindo interações em fluxos de trabalho otimizados e facilitando decisões de planejamento mais rápidas.

"Os modelos do SAS oferecem inteligência artificial acessível, oportuna e flexível aos negócios, alinhando-se aos desafios dos setores", diz Sglavo. "Se o usuário está iniciando a jornada com a IA ou buscando acelerar a expansão por toda a organização, o SAS oferece profundidade e amplitude inigualáveis para lidar com as necessidades específicas de cada negócio".

Os primeiros modelos SAS devem ser disponibilizados ao público geral ainda este ano. Saiba mais sobre o SAS Applied AI and Modeling aqui: https://blogs.sas.com/content/tag/applied-ai-modeling/.

