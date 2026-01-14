Savaya Group anuncia Zumana, um novo destino à beira-mar na icônica praia de Kuta, em Bali

BALI, Indonésia, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Savaya Group, em parceria com o PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), um proeminente desenvolvedor de hospitalidade indonésio, apresentou hoje o Zumana, um novo destino de hospitalidade à beira-mar situado ao longo da costa icônica de Kuta Beach.

Zumana Beach Club - Bali, Indonésia (PRNewsfoto/Savaya Group)

Concebido como uma exploração imersiva da sociedade moderna, Zumana é um ambiente de vida onde o comportamento humano, o ritual e a autoexpressão são observados, amplificados e celebrados. Emoldurada pelo lendário pôr do sol de Bali, a experiência se desenrola através da música, da arquitetura e do encontro coletivo, borrando as fronteiras entre espectador e participante.

Situado em um dos litorais mais historicamente significativos de Bali, Zumana reintroduz Kuta como um destino de hospitalidade contemporânea, oferecendo uma perspectiva renovada sobre uma área que já definiu o apelo global da ilha.

Projetado pelo internacionalmente aclamado Rockwell Group, o local de 35.000 pés quadrados integra uma experiência de vida à beira-mar com um restaurante de 200 lugares, permitindo que os hóspedes façam a transição perfeita de tardes ensolaradas para refeições e vida noturna elevadas à medida que o dia se transforma em noite.

Alex Cordova, CEO do Savaya Group, disse:

"Com base no sucesso global da Savaya, este projeto ressalta nosso compromisso de longo prazo com Bali como um destino com identidade distinta e relevância global. Estamos focados em desenvolver conceitos que se originam aqui, ressoam internacionalmente e contribuem significativamente para o apelo duradouro da ilha. Em sua essência, nosso trabalho é criar experiências que fiquem com os hóspedes por muito tempo depois que eles saem."

Nadia Tjahyadikarta, diretora administrativa do KAJA Group, acrescentou:

"Como um grupo fundado na Indonésia, continuamos a aumentar nosso portfólio por meio de um equilíbrio de parcerias globais e conceitos originais. Este projeto representa este último, um destino concebido desde o início para expressar um ponto de vista distinto. Em colaboração com o Savaya Group, estamos orgulhosos de apresentar uma experiência à beira-mar que estabelece um novo padrão para a Indonésia e o Sudeste Asiático."

A inauguração de Zumana está prevista para 2026 na praia de Kuta, fortalecendo ainda mais a posição de Bali como um dos principais destinos globais de estilo de vida, cultura e hospitalidade.

www.ZumanaBali.com

Sobre o Savaya Group

O Savaya Group é uma empresa de hospitalidade que desenvolve e opera restaurantes, vida noturna, bem-estar e destinos de estilo de vida na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. Seu portfólio inclui Savaya Bali, Desa Kitsuné e Ina Ré, com projetos reconhecidos globalmente pela hospitalidade experiencial.

Sobre o KAJA GROUP

O KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) é um desenvolvedor indonésio de hospitalidade e estilo de vida fundado em 2016, focado em conceitos de design e experiências premium para os hóspedes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861564/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg

