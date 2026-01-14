Savaya Group annonce Zumana, une nouvelle destination en bord de mer sur la plage emblématique de Kuta à Bali.

BALI, Indonésie, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group, en partenariat avec PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), un important promoteur hôtelier indonésien, a dévoilé aujourd'hui Zumana, une nouvelle destination hôtelière en bord de mer située le long de la côte emblématique de Kuta Beach.

Zumana Beach Club - Bali, Indonesia

Conçu comme une exploration immersive de la société moderne, Zumana est un environnement vivant où le comportement humain, les rituels et l'expression de soi sont observés, amplifiés et célébrés. Encadrée par les légendaires couchers de soleil de Bali, l'expérience se déploie à travers la musique, l'architecture et le rassemblement collectif, brouillant les frontières entre spectateur et participant.

Situé sur l'un des littoraux les plus importants de Bali, Zumana réintroduit Kuta en tant que destination d'accueil contemporaine, offrant une nouvelle perspective sur une zone qui a autrefois défini l'attrait mondial de l'île.

Conçu par le Rockwell Group, de renommée internationale, ce lieu de 35 000 pieds carrés intègre une expérience de vie diurne en bord de mer avec un restaurant de 200 places, permettant aux clients de passer sans heurt d'un après-midi ensoleillé à un dîner de haut niveau et à une vie nocturne lorsque le jour se transforme en nuit.

Alex Cordova, PDG de Savaya Group, a déclaré :

« S'appuyant sur le succès mondial de Savaya, ce projet souligne notre engagement à long terme en faveur de Bali en tant que destination dotée à la fois d'une identité distincte et d'une pertinence mondiale. Nous nous attachons à développer des concepts qui trouvent leur origine ici, trouvent un écho international et contribuent de manière significative à l'attrait durable de l'île. Au fond, notre travail consiste à créer des expériences qui restent dans la mémoire des clients longtemps après leur départ. »

Nadia Tjahyadikarta, directrice générale de KAJA Group, a ajouté :

« En tant que groupe fondé en Indonésie, nous continuons à développer notre portefeuille grâce à un équilibre entre les partenariats mondiaux et les concepts originaux. Ce projet représente ce dernier, une destination conçue dès le départ pour exprimer un point de vue distinct. En collaboration avec Savaya Group, nous sommes fiers de proposer une expérience en bord de mer qui constitue une nouvelle référence pour l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est. »

Zumana devrait ouvrir ses portes en 2026 sur la plage de Kuta, renforçant ainsi la position de Bali en tant que destination mondiale de premier plan pour le style de vie, la culture et l'hôtellerie.

www.ZumanaBali.com

À propos de Savaya Group

Savaya Group est une société d'hôtellerie qui développe et exploite des restaurants, des lieux de vie nocturne, des destinations de bien-être et de style de vie dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Son portefeuille comprend Savaya Bali, Desa Kitsuné et Ina Ré, avec des projets reconnus mondialement pour leur hospitalité expérientielle.

À propos de KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) est un promoteur indonésien de l'hôtellerie et de l'art de vivre fondé en 2016, qui se concentre sur des concepts axés sur le design et des expériences haut de gamme pour les clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2861509/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg