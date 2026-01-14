Savaya Group anuncia Zumana, un nuevo destino frente al mar en la emblemática playa de Kuta en Bali

BALI, Indonesia, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group, en colaboración con PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), una destacada promotora hotelera indonesia, presentó hoy Zumana, un nuevo destino hotelero frente al mar ubicado a lo largo de la emblemática costa de Kuta Beach.

Concebida como una exploración inmersiva de la sociedad moderna, Zumana es un entorno de vida donde el comportamiento humano, el ritual y la autoexpresión se observan, amplifican y celebran. Enmarcada por las legendarias puestas de sol de Bali, la experiencia se desarrolla a través de la música, la arquitectura y la reunión colectiva, desdibujando los límites entre el espectador y el participante.

Situada en una de las costas históricamente más importantes de Bali, Zumana reintroduce a Kuta como un destino de hospitalidad contemporánea, ofreciendo una perspectiva renovada sobre un área que alguna vez definió el atractivo mundial de la isla.

Diseñado por el internacionalmente aclamado Rockwell Group, el lugar de 35,000 pies cuadrados integra una experiencia de vida diurna frente a la playa con un restaurante de 200 asientos, lo que permite a los huéspedes pasar sin problemas de las tardes soleadas a los restaurantes elevados y la vida nocturna a medida que el día se convierte en noche.

Alex Cordova, director ejecutivo de Savaya Group, dijo:

"Sobre la base del éxito global de Savaya, este proyecto subraya nuestro compromiso a largo plazo con Bali como un destino con una identidad distintiva y relevancia global. Estamos enfocados en desarrollar conceptos que se originan aquí, resuenan a nivel internacional y contribuyen de manera significativa al atractivo duradero de la isla. En esencia, nuestro trabajo consiste en crear experiencias que se queden con los huéspedes mucho después de que se vayan ».

Nadia Tjahyadikarta, directora general de KAJA Group, añadió:

"Como grupo fundado en Indonesia, seguimos aumentando nuestra cartera a través de un equilibrio de asociaciones globales y conceptos originales. Este proyecto representa lo último, un destino concebido desde cero para expresar un punto de vista distinto. En colaboración con Savaya Group, nos enorgullece presentar una experiencia frente al mar que establece un nuevo punto de referencia para Indonesia y el sudeste asiático ".

Está previsto que Zumana abra sus puertas en 2026 en la playa de Kuta, lo que fortalecerá aún más la posición de Bali como un destino mundial líder en estilo de vida, cultura y hospitalidad.

www.ZumanaBali.com

Acerca de Savaya Group

Savaya Group es una empresa de hospitalidad que desarrolla y opera destinos de restaurantes, vida nocturna, bienestar y estilo de vida en Asia-Pacífico y Medio Oriente. Su cartera incluye Savaya Bali, Desa Kitsuné e Ina Ré, con proyectos reconocidos a nivel mundial por su hospitalidad experiencial.

Acerca de KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) es un desarrollador de hospitalidad y estilo de vida indonesio fundado en 2016, centrado en conceptos de diseño y experiencias premium para huéspedes.

