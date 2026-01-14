Savaya Group zapowiada otwarcie Zamany - nowej nadmorskiej destynacji przy słynnej plaży Kuta na Bali

Savaya Group

Jan 14, 2026, 11:10 ET

BALI (Indonezja), 14 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Savaya Group, we współpracy z PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), czołowym indonezyjskim deweloperem obiektów hotelowych, po raz pierwszy zaprezentowała dziś Zumanę - nową nadmorską destynację położoną wzdłuż kultowego wybrzeża plaży Kuta.

Zumana Beach Club - Bali, Indonesia
Stworzona jako miejsce pozwalające na immersyjną eksplorację współczesnego społeczeństwa, Zumana to żywe środowisko, w którym można obserwować, intensywnie poznawać i celebrować ludzkie zachowania, rytuały i autoekspresję. W otoczeniu legendarnych zachodów słońca, które można podziwiać na Bali, miejsce to oferuje bogate wrażenia poprzez muzykę, architekturę i wspólne spotkania, zacierając granice między widzami a uczestnikami.

Położona na jednym z najbardziej znaczących historycznie wybrzeży Bali, Zumana na nowo prezentuje plażę Kuta jako współczesną destynację turystyczną, oferując nowe spojrzenie na obszar, który niegdyś decydował o globalnej atrakcyjności wyspy.

Zaprojektowany przez uznaną na całym świecie firmę Rockwell Group obiekt o powierzchni 35 000 m2 oferuje gościom zarówno wypoczynek na plaży, jak i restaurację na 200 miejsc, dzięki czemu mogą oni płynnie przejść od popołudniowego wygrzewania się na słońcu do eleganckiej kolacji i nocnego życia, gdy dzień przechodzi w noc.

Alex Cordova, dyrektor generalny Savaya Group, powiedział:
„W oparciu o globalny sukces Savaya, projekt ten podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie na Bali jako miejscu o wyraźnej tożsamości i globalnym znaczeniu. Koncentrujemy się na opracowywaniu koncepcji, które powstają tutaj, znajdują oddźwięk na arenie międzynarodowej i w znaczący sposób przyczyniają się do trwałej atrakcyjności wyspy. Istotą naszej pracy jest zapewnienie gościom wrażeń, które zapadną im w pamięć na długo po opuszczeniu hotelu".

Nadia Tjahyadikarta, dyrektor zarządzająca KAJA Group, dodała:
„Jako grupa założona w Indonezji, nadal rozwijamy nasze portfolio, zachowując równowagę między globalnymi partnerstwami a oryginalnymi koncepcjami. Ten projekt należy do tej drugiej kategorii - jest to miejsce stworzone od podstaw, które ma pokazać coś wyjątkowego. We współpracy z Savaya Group z dumą przedstawiamy ofertę wypoczynku nad brzegiem morza, która wyznacza nowy standard dla Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej".

Zumana ma zostać otwarta w 2026 roku na plaży Kuta, co jeszcze bardziej wzmocni pozycję Bali jako wiodącej światowej destynacji lifestyle'owej, kulturalnej i turystycznej.

www.ZumanaBali.com

Savaya Group

Savaya Group to firma z branży hotelarskiej, która projektuje i prowadzi restauracje, kluby nocne, ośrodki wellness i miejsca lifestyle'owe w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Ma w swoim portfolio takie miejsca jak Savaya Bali, Desa Kitsuné i Ina Ré, a jej projekty są znane na całym świecie z hotelarstwa opartego na doświadczeniach.

KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) to indonezyjska firma deweloperska specjalizująca się w projektach hotelarskich i lifestyle'owych. Firma powstała w 2016 roku i koncentruje się na koncepcjach opartych na designie oraz zapewnianiu gościom wyjątkowych wrażeń.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2861509/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg

