Scala Data Centers celebra un hito histórico con la aprobación del plan maestro para su Campus de Tamboré en São Paulo, el más grande y avanzado de América Latina, con 600 MW de capacidad

El acuerdo con la Municipalidad de Barueri marca un nuevo capítulo en el desarrollo urbano, con inversiones en infraestructura, movilidad y mejoras comunitarias, lo que resalta el compromiso de Scala con un futuro digital sostenible e inclusivo

BARUERI, Brasil, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Scala Data Centers, la plataforma líder latinoamericana de centros de datos sostenibles para el mercado de hiperescala, celebra otro hito estratégico en su trayectoria de crecimiento. La compañía ha firmado un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con el municipio de Barueri para la aprobación del plan maestro de su campus de Tamboré, consolidándolo como el Campus de centro de datos más grande y avanzado de América Latina.

Este acuerdo no solo valida el proyecto de Scala, sino que también sienta las bases para una nueva fase de desarrollo urbano integrado en la región. El plan incluye inversiones significativas en infraestructura vial, movilidad y mejoras comunitarias que beneficiarán a todos los residentes y trabajadores de todo el Campus. Las iniciativas planificadas tienen como objetivo mejorar el flujo del tráfico, modernizar las carreteras y mejorar la seguridad, creando un entorno más armonioso y eficiente para la comunidad local.

"La aprobación del plan maestro del Campus Tamboré de Scala es un hito histórico que reafirma la posición de Barueri como un centro de innovación y tecnología de primer nivel. Esta alianza va mucho más allá de la infraestructura digital; representa una inversión integrada en nuestra ciudad, lo que aporta mejoras urbanas, la creación de empleos calificados y la promoción de un crecimiento económico sostenible que beneficiará directamente a nuestra comunidad", dijo José Roberto "Beto" Piteri, alcalde de Barueri.

La innovación y la sostenibilidad como eje central

El Campus de Tamboré es uno de los pilares centrales de las operaciones de Scala y encarna los más altos estándares de eficiencia y responsabilidad ambiental, a partir del uso de energía 100 % renovable, garantizada mediante Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) a largo plazo que permiten la construcción de nuevos parques eólicos y solares.

Esta base sostenible se ve reforzada por la máxima eficiencia energética, con operaciones que logran una eficacia de uso de energía (PUE, por sus siglas en inglés) de 1,35, significativamente por debajo del promedio mundial de aproximadamente 1,55, gracias al despliegue de sistemas avanzados de refrigeración líquida.

Como complemento a este compromiso, Scala garantiza la gestión responsable del agua a través de sistemas de refrigeración de circuito cerrado que eliminan por completo la presión sobre los recursos hídricos locales, ya que no se utilizan aguas subterráneas ni acuíferos en las operaciones.

"Esta alianza con el municipio refuerza el compromiso de Scala de permitir el futuro de una manera colaborativa, responsable y transformadora", dijo Luciano Fialho, vicepresidente sénior de Desarrollo Corporativo, Energía y Bienes Raíces de Scala. "Creemos que el desarrollo tecnológico debe ser un motor del crecimiento económico y una mejor calidad de vida para toda la región".

Un hito en la inversión y el impacto regional

El Campus de Tamboré está firmemente establecido como el principal centro de infraestructura digital de América Latina. Con inversiones que ya superan los R$ 10 mil millones, el complejo representa un hito estratégico en el panorama de la infraestructura digital de Brasil.

Ubicado junto a la autopista Rodoanel, en una zona hiperconectada del Gran São Paulo, el Campus opera actualmente siete centros de datos, con otros adicionales en construcción, que suman más de 120 MW de capacidad activa. Con el apoyo de tres subestaciones eléctricas, el complejo alcanzará los 600 MW de capacidad total cuando esté completamente desarrollado y distribuido en 17 centros de datos.

El memorando firmado anticipa futuras fases de desarrollo que posicionarán al Campus de Tamboré entre los 10 más grandes del mundo. Más allá de su impresionante escala, el proyecto también ofrece un impacto social a través de la creación de empleo y un modelo operativo de referencia construido para la era de la Inteligencia Artificial.

La aprobación del plan maestro del Campus Tamboré representa no solo un paso crucial para expandir la infraestructura digital de América Latina, sino también un testimonio del modelo de negocio de Scala: liderar la revolución de la IA a través de la innovación de vanguardia, en armonía con el desarrollo social y la responsabilidad ambiental.

