Scala Data Centers, Lightera y Nokia realizan la primera prueba AccuCore HCF™ (fibra de núcleo hueco) en América Latina

Las pruebas realizadas en el campus de Tamboré de Scala confirmaron una reducción de la latencia de aproximadamente el 32 %, lo que acerca la transmisión de datos a la velocidad de la luz

SÃO PAULO, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Scala Data Centers, plataforma líder de centros de datos sostenibles para el mercado de hiperescala en América Latina, se asoció con Lightera, la marca que integra las operaciones de cable de fibra óptica de Furukawa Electric Co. a nivel mundial y pionera en tecnología de fibra de núcleo hueco, y Nokia, líder mundial en tecnologías de red, para realizar la primera prueba de concepto (PoC, por sus siglas en inglés) utilizando AccuCore HCF™ en América Latina.

La prueba, realizada en el campus Tamboré de Scala en São Paulo, el mayor complejo de centros de datos de América Latina, demostró una reducción de latencia de aproximadamente el 32 % en comparación con las fibras ópticas convencionales. Este avance constituye un hito en la infraestructura digital, ya que acerca las velocidades de transmisión a los límites físicos de la luz.

"La innovación es nuestra esencia. Habilitar la primera prueba de fibra de núcleo hueco en el continente americano refuerza el papel de Scala como plataforma de vanguardia para la transformación digital y nos posiciona en la frontera de lo que es físicamente posible en el rendimiento digital", declaró Agostinho Villela, director de Tecnología de Scala Data Centers.

Una nueva frontera para la conectividad

La colaboración destacó las contribuciones únicas de cada empresa:

Scala Data Centers brindó la infraestructura y el entorno para las pruebas.

Lightera suministró el cable de fibra óptica de núcleo hueco AccuCore HCF™ y la solución de conectividad física.

Nokia suministró su 1830 PSI-M, plataforma de transmisión óptica compacta y modular, optimizada para aplicaciones de interconexión de centros de datos y equipada con PSE-6, su chipset fotónico de sexta generación con capacidades de cifrado integradas.

Integrator MagicComp desplegó su equipo especializado para gestionar la instalación del cable físico y supervisar la puesta en marcha de la solución.

VIAVI Solutions contribuyó con su avanzado equipo de prueba y certificación óptica, con OneAdvisor 800 Transport con módulo de transporte de 400 G. Prueba de latencia con tasas de 10GE, 100GE y 400GE

A diferencia de las fibras tradicionales, que transmiten la luz mediante un núcleo de sílice sólido, la fibra de núcleo hueco guía la luz a través de un núcleo de aire central. Esta estructura revolucionaria permite que los datos viajen mucho más rápido.

"Esta es la tecnología óptica más avanzada disponible en la actualidad. La fibra de núcleo hueco permite velocidades de transmisión máximas casi absolutas, lo que ofrece una menor latencia y una mayor eficiencia energética. Es como si São Paulo estuviera digitalmente un 32 % más cerca de Vitória, Espírito Santo, una revolución para las cargas de trabajo sensibles a la latencia", explicó Helio José Durigan, vicepresidente sénior para las regiones de Latinoamérica y EMEA de Lightera.

"Participar en este hito histórico refuerza nuestro compromiso con la innovación y la excelencia. La instalación del cable físico fue un desafío que ejecutamos con precisión, y muestra la confianza que las principales empresas depositan en MagicComp y nuestro papel en la construcción de las infraestructuras de vital importancia en el futuro", comentó Werner Kuster Marques, director ejecutivo de MagicComp.

Ganancias de latencia y aplicaciones prácticas

La latencia es un factor crítico para las cargas de trabajo, como la capacitación de modelos para el aprendizaje automático, las aplicaciones financieras de alta frecuencia, la computación en la nube, los juegos y la informática distribuida. Dado que la versión probada actualmente tiene un alcance del orden de alrededor de 1.5 a 2.5 km, la mejora demostrada (una reducción de latencia del 32 %) permite a los centros de datos optimizar la comunicación entre los módulos de procesamiento dentro de la misma infraestructura, y acelera los ciclos iterativos de capacitación y modelos de inferencia, así como las transacciones críticas

El plan de desarrollo de tecnología tiene como objetivo superar las limitaciones de alcance actuales y expande de forma progresiva su operación a conexiones metropolitanas y de larga distancia. Lograr esta próxima etapa ampliará los beneficios de baja latencia a lugares físicamente distantes, lo que revolucionará la geografía digital.

"Nos sentimos orgullosos de ver que la prueba de nuestra plataforma 1830 ha sido exitosa en el complejo de centros de datos más grande de América Latina, ubicado en Brasil, un mercado clave para el crecimiento de la infraestructura de IA. Este hito demuestra el papel fundamental de la colaboración en todo el ecosistema digital y destaca la importancia de crear redes de transporte capaces de soportar cargas de trabajo de IA de próxima generación y escalabilidad a prueba para el futuro", comentó Felipe Leão, director de Redes Ópticas para América Latina de Nokia.

Tras la exitosa prueba de concepto, las tres empresas están explorando implementaciones a escala de producción, inicialmente centradas en aplicaciones de latencia ultrabaja y alto volumen de datos, alineadas con la visión de Scala de construir infraestructura digital de próxima generación optimizada para estructuras de IA y cargas de trabajo de alto rendimiento.

Se espera que la evolución natural de la tecnología incluya implementaciones en escenarios (1) dentro del sitio, (2) dentro de las instalaciones y, finalmente, (3) entre instalaciones, lo que refleja su potencial de expansión progresiva y los desafíos estratégicos que aún deben abordarse.

