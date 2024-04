Scantech lança sistema de medição óptica automática 3D AM-CELL série C

HANGZHOU, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Scantech anunciou o lançamento do novo sistema óptico automatizado de medição 3D AM-CELL C. Ele consiste em um robô, um posicionador e uma estação de rastreamento e foi desenvolvido para inspeção eficiente e automatizada de peças de pequeno e médio porte, como estampadas, moldadas por injeção, chapas metálicas usinadas e peças fundidas. Projetado com unidades modulares inovadoras, permite vários layouts, implantação flexível e operações com múltiplos posicionadores.

Suas interfaces padrão podem ser conectadas a diferentes dispositivos externos, permitindo uma integração perfeita nas linhas de produção. Emparelhado com o software recentemente atualizado DefinSight-AM, o AM-CELL C suporta operações eficientes em vários ambientes de produção, servindo como um impulsionador da eficiência para a fabricação inteligente.

Projeto de unidade modular, inspeção na ponta dos dedos

Projetada com um conceito inovador de unidade modular, a série AM-CELL C apresenta layouts flexíveis para atender às diferentes necessidades de inspeções de lotes em vários ambientes industriais. O sistema pode ser montado e testado facilmente em 2 dias e oferece suporte ao ensino manual do robô para planejamento rápido do caminho. Esta solução eficiente liberta os usuários de configurações e operações complexas.

Medição 3D de nível metrológico

A série AM-CELL C, compatível com toda a linha de sistemas de medição 3D ópticos e sem alvo da Scantech, pode medir centenas de peças de forma automática e estável 24 horas por dia. O sistema oferece taxa de medição ultra-alta de até 2.600.000 MPS e precisão de nível metrológico de 0,025 mm.

Implantação flexível para altos rendimentos

Os usuários podem escolher diferentes soluções com múltiplos posicionadores de acordo com seus requisitos de medição, tempo de ciclo e categorias de produtos, alcançando medições eficientes com tempo de inatividade zero. Esta solução avançada de medição automatizada permite medições contínuas, eliminando esperas ou interrupções e proporcionando uma taxa de medição 5 vezes mais rápida do que a do CMM tradicional.

Diversas opções

A série AM-CELL C é compatível com uma ampla variedade de cobots de longo alcance de diferentes marcas e tipos, especialmente aqueles com envergadura de braço superior a 1.300 mm. Além disso, o sistema oferece plataformas giratórias inteligentes com dimensões e cargas úteis que variam de 200 KG a 1.000 KG. Os usuários podem escolher opções adequadas ao inspecionar peças de vários pesos e tamanhos.

Sobre a Scantech

A SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. é uma fornecedora global de soluções 3D abrangentes. Somos especializados em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de scanners e sistemas 3D e possuímos um longo histórico de desenvolvimento de hardware e software. Oferecemos duas categorias principais de produtos: scanners 3D industriais de alta precisão e scanners 3D profissionais e econômicos, incluindo scanners 3D portáteis, scanners 3D de rastreamento, sistemas 3D automatizados industriais e scanners 3D coloridos profissionais.

