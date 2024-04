Scantech bringt die AM-CELL C-Serie seines optischen automatisierten 3D-Messsystems auf den Markt

HANGZHOU, China, 16. April 2024 /PRNewswire/ -- Scantech hat die Einführung des neuen optischen automatisierten 3D-Messsystems AM-CELL C angekündigt. Es besteht aus einem Roboter, einem Positionierer und einer Verfolgungsstation und wurde für die effiziente und automatisierte Prüfung von kleinen bis mittelgroßen Teilen wie Stanz-, Spritzguss-, bearbeiteten Blech- und Gussteilen entwickelt. Die innovativen, modularen Einheiten ermöglichen verschiedene Layouts, einen flexiblen Einsatz und den Betrieb mit mehreren Positionierern.

Über Standardschnittstellen kann es mit verschiedenen externen Geräten verbunden werden und lässt sich so nahtlos in Produktionslinien integrieren. In Verbindung mit der neuen Software DefinSight-AM unterstützt AM-CELL C effiziente Abläufe in verschiedenen Produktionsumgebungen und steigert so die Effizienz der intelligenten Fertigung.

Modularer Anlagenaufbau und Inspektion auf Knopfdruck

Die AM-CELL C-Serie basiert auf einem innovativen modularen Konzept und verfügt über flexible Layouts, die den unterschiedlichen Anforderungen von Chargenprüfungen in verschiedenen industriellen Umgebungen gerecht werden. Das System kann innerhalb von zwei Tagen zusammengebaut und getestet werden und unterstützt manuelles Roboter-Teaching für eine schnelle Streckenplanung. Dank dieser effizienten Lösung müssen die Benutzer keine komplexen Einstellungen und Vorgänge mehr vornehmen.

3D-Messung mit höchster Messpräzision

Die AM-CELL C-Serie, die mit der gesamten Palette der bezugsfreien und optischen 3D-Messsysteme von Scantech kompatibel ist, kann Hunderte von Teilen automatisch und zuverlässig 24 Stunden am Tag messen. Das System bietet eine extrem hohe Messrate von bis zu 2.600.000 MPS und eine messtechnische Genauigkeit von 0,025 mm.

Flexibler Einsatz für hohe Durchsätze

Benutzer können je nach ihren Messanforderungen, Zykluszeiten und Produktkategorien verschiedene Lösungen mit mehreren Positionierern wählen und so effiziente Messungen ohne Ausfallzeiten erzielen. Diese fortschrittliche automatisierte Messlösung ermöglicht kontinuierliche Messungen ohne Wartezeiten oder Unterbrechungen und liefert eine fünfmal schnellere Messrate als herkömmliche KMGs.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die AM-CELL C-Serie ist mit einer breiten Palette von Robotern mit großer Reichweite verschiedener Marken und Typen kompatibel, insbesondere mit Robotern mit einer Armspannweite von mehr als 1300 mm. Darüber hinaus bietet das System intelligente Drehtische mit Abmessungen und Nutzlasten von 200 kg bis 1000 kg. Bei der Prüfung von Teilen unterschiedlichen Gewichts und unterschiedlicher Größe können die Benutzer geeignete Optionen wählen.

Informationen zu Scantech

SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. ist ein globaler Anbieter von umfassenden 3D-Lösungen. Wir haben uns auf Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb von 3D-Scannern und 3D-Systemen spezialisiert und blicken auf eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Hardware und Software zurück. Unser Angebot besteht aus zwei Hauptproduktkategorien: industrielle 3D-Präzisionsscanner und professionelle, kostengünstige 3D-Scanner. Dazu gehören tragbare 3D-Scanner, Tracking-3D-Scanner, automatisierte industrielle 3D-Systeme und professionelle 3D-Farbscanner.

