Scantech lance la série AM-CELL C, un système de mesure optique automatisée en 3D

HANGZHOU, Chine, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Scantech a annoncé la mise sur le marché de son nouveau AM-CELL C, son système de mesure optique automatisée en 3D . Celui-ci, qui se compose d'un robot, d'un positionneur et d'une station de suivi, a été développé pour l'inspection efficace et automatisée des pièces de petite et moyenne taille telles que les pièces embouties, celles moulées par injection, la tôle usinée et les pièces coulées. Conçu avec des unités modulaires innovantes, il permet des agencements variés, un déploiement flexible et des opérations à positionneur multiple.

Ses interfaces standard peuvent être connectées à différents dispositifs externes, ce qui lui permet de s'intégrer aux lignes de production en toute transparence. En association avec le logiciel DefinSight-AM récemment mis à jour, l'AM-CELL C permet des opérations efficaces dans divers environnements de production, en servant d'amplificateur d'efficacité pour la fabrication intelligente.

Une conception modulaire pour une inspection à portée de main

Conçue suivant un concept modulaire innovant, la série AM-CELL C offre une grande flexibilité d'agencement afin de répondre aux différents besoins en matière d'inspection par lots dans divers environnements industriels. Ce système peut être facilement assemblé et testé en l'espace de deux jours, et il prend en charge la programmation manuelle du robot pour une planification rapide du trajet. Cette solution efficace permet aux utilisateurs de s'affranchir des configurations et des opérations complexes.

Des mesures 3D de qualité métrologique

La série AM-CELL C, compatible avec la gamme complète de systèmes de mesure 3D optiques et sans cible de Scantech, peut mesurer des centaines de pièces de manière automatique et stable 24 heures sur 24. Le système offre un taux de mesure ultra-élevé allant jusqu'à 2 600 000 MPS, et une précision de qualité métrologique de l'ordre de 0,025 mm.

Un déploiement flexible pour une cadence élevée

Les utilisateurs peuvent choisir différentes solutions avec plusieurs positionneurs en fonction de leurs exigences de mesure, de la durée du cycle et des catégories de produits, ce qui permet d'obtenir des mesures efficaces sans temps d'arrêt. Cette solution automatisée avancée permet de prendre des mesures en continu, éliminant ainsi l'attente ou les interruptions et offrant un taux de mesure cinq fois plus rapide qu'une MMC traditionnelle.

Des choix variés

La série AM-CELL C est compatible avec une large gamme de cobots (robots collaboratifs) à grande portée de marques et de types différents, en particulier ceux dont l'envergure du bras dépasse 1 300 mm. De plus, le système offre des tables tournantes intelligentes dont les dimensions et les charges utiles vont de 200 à 1 000 kg. Les utilisateurs peuvent choisir les options appropriées lorsqu'ils inspectent des pièces de poids et de tailles différents.

À propos de Scantech

SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. est un fournisseur mondial de solutions 3D complètes. Nous nous spécialisons dans la recherche et développement, la production et la vente de scanners 3D et de systèmes 3D, et nous avons une longue histoire dans le développement de matériel et de logiciels. Nous proposons deux principales catégories de produits : des scanners 3D industriels de haute précision et des scanners 3D professionnels rentables, incluant des scanners 3D portables, des scanners 3D de suivi, des systèmes 3D automatisés industriels et des scanners 3D professionnels en couleur.