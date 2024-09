SDAIA e ICESCO lançam Carta de Riade para a Utilização da IA no Mundo Islâmico

RIADE, Arábia Saudita, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Organização Mundial Islâmica para a Educação, a Ciência e a Cultura (ICESCO) e a Saudi Data and AI Authority (SDAIA), em cooperação com a Comissão Nacional Saudita para a Educação, a Cultura e a Ciência, lançaram a Carta de Riade para a Utilização da IA no Mundo Islâmico com o objetivo de preparar uma estrutura abrangente para o desenvolvimento de tecnologias de IA, alinhadas com os valores e princípios islâmicos, promovendo o desenvolvimento sustentável e aumentando a cooperação internacional.

O lançamento ocorreu durante uma sessão intitulada 'Governança Estratégica da IA entre Legislação e Ética – ICESCO', durante a terceira edição da Cúpula Global de IA (GAIN). Os participantes da sessão incluíram Sua Excelência o Dr. Salem bin Mohammed Al-Malik, Diretor Geral da ICESCO; Sua Excelência o Dr. Abdullah bin Sharaf Al-Ghamdi, Presidente da SDAIA; Sua Excelência Sami bin Abdullah Muqeem, Vice-Presidente da SDAIA; Sua Excelência o Dr. Issam bin Abdullah Al-Waqeet, Diretor do Centro Nacional de Informações; e Sua Excelência Al-Rabdi bin Fahd Al-Rabdi, Diretor do Escritório Nacional de Gestão de Dados da SDAIA.

A Carta contribui para o desenvolvimento da ética da IA e incentiva governos, formuladores de políticas, centros de pesquisa e organizações internacionais no mundo islâmico a trocar ideias e experiências sobre o futuro desses aplicativos avançados e utilizá-los de maneira condizente com os valores humanos compartilhados globalmente.

O lançamento desta Carta faz parte dos esforços da SDAIA de estabelecer parcerias com instituições internacionais para potencializar tecnologias avançadas, como a IA, na intenção de promover o desenvolvimento holístico das sociedades. Isso se alinha ao papel da autoridade como referência nacional para todas as iniciativas relacionadas a dados e IA que contribuem para a jornada de transformação digital do país.

FONTE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)