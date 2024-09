SDAIA und ICESCO lancieren Charta von Riad für KI in der islamischen Welt

RIYADH, Saudi-Arabien, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Islamischen Welt (ICESCO) und die saudische Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA) haben in Zusammenarbeit mit der saudischen Nationalen Kommission für Bildung, Kultur und Wissenschaft die Charta von Riad für künstliche Intelligenz in der islamischen Welt ins Leben gerufen, um einen umfassenden Rahmen für die Entwicklung von KI-Technologien im Einklang mit islamischen Werten und Grundsätzen zu schaffen, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu stärken.

Der Startschuss fiel während einer Sitzung mit dem Titel „Strategic Governance of AI between Legislation and Ethics – ICESCO" (Strategische Steuerung von KI zwischen Gesetzgebung und Ethik – ICESCO) während der dritten Ausgabe des Global AI Summit (GAIN). Zu den Teilnehmern der Sitzung gehörten Seine Exzellenz Dr. Salem bin Mohammed Al-Malik, Generaldirektor der ICESCO, Seine Exzellenz Dr. Abdullah bin Sharaf Al-Ghamdi, Vorsitzender der SDAIA, Seine Exzellenz Sami bin Abdullah Muqeem, Vizepräsident der SDAIA, Seine Exzellenz Dr. Issam bin Abdullah Al-Waqeet, Direktor des Nationalen Informationszentrums, und Seine Exzellenz Al-Rabdi bin Fahd Al-Rabdi, Direktor des Nationalen Datenmanagementbüros der SDAIA.

Die Charta trägt zur Entwicklung einer KI-Ethik bei und unterstützt Regierungen, politische Entscheidungsträger, Forschungszentren und internationale Organisationen in der islamischen Welt dabei, Ideen und Erfahrungen über die Zukunft dieser fortschrittlichen Anwendungen auszutauschen und sie in einer Weise einzusetzen, die mit weltweit geteilten menschlichen Werten vereinbar ist.

Die Einführung dieser Charta ist Teil der Bemühungen der SDAIA, Partnerschaften mit internationalen Institutionen einzugehen, um fortschrittliche Technologien wie KI für die ganzheitliche Entwicklung der Gesellschaft zu nutzen. Dies steht im Einklang mit der Rolle der Behörde als nationale Referenz für alle Initiativen im Zusammenhang mit Daten und KI, die zur digitalen Transformation des Königreichs beitragen.