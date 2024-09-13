SDAIA 和 ICESCO 推出《利雅德伊斯蘭世界人工智能約章》

新聞提供者

Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

13 9月, 2024, 17:05 CST

沙特阿拉伯利雅德2024年9月13日 /美通社/ -- 伊斯蘭世界教育科學文化組織（Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization，簡稱「ICESCO」）、沙特數據與人工智能管理局（Saudi Data and AI Authority，簡稱「SDAIA」）與沙特國教育文化科學委員會（Saudi National Commission for Education, Culture and Science）合作推出《利雅德伊斯蘭世界人工智能約章》（Riyadh Charter for AI in the Islamic World），為符合伊斯蘭價值觀和原則的人工智能技術開發全面框架，促進可持續發展並增加國際合作。

在第三屆全球人工智能峰會（Global AI Summit，簡稱「GAIN」）期間，主題為「立法與倫理之間的人工智能策略治理——ICESCO」（Strategic Governance of AI between Legislation and Ethics – ICESCO）的會議上舉行。會議參加者包括 ICESCO 總署長 Dr. Salem bin Mohammed Al-Malik；SDAIA 主席 Dr. Abdullah bin Sharaf Al-Ghamdi；SDAIA 副總裁 Sami bin Abdullah Muqeem；國家信息中心（National Information Center）主任 Dr. Issam bin Abdullah Al-Waqeet；SDAIA 國家數據管理辦公室（National Data Management Office）主任 Al-Rabdi bin Fahd Al-Rabdi。

《利雅德伊斯蘭世界人工智能約章》有助於發展人工智能道德，並鼓勵伊斯蘭世界的政府、政策制定者、研究中心及國際組織，就這些先進應用的未來交換想法和經驗，並以符合全球共享的人類價值觀的方式加以運用。

本《約章》的推出是 SDAIA 致力於與國際機構建立合作夥伴關係的一部分，旨在利用人工智能等先進技術，促進社會的全面發展。這與當局作為國家在所有與數據和人工智能相關措施上的參考作用一致，而這些措施對沙特阿拉伯的數碼轉型旅程作出了貢獻。

SOURCE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

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