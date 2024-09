La SDAIA et l'ICESCO lancent la Charte de Riyad sur l'intelligence artificielle pour le monde islamique

RIYAD, Arabie saoudite, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Autorité saoudienne des données et de l'IA (SDAIA), en coopération avec la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et la science, ont lancé la Charte de Riyad sur l'IA pour le monde islamique afin de préparer un cadre global pour le développement des technologies de l'IA, basé sur les valeurs et principes du monde islamique et contribuant à la réalisation du développement durable et à l'accroissement de la coopération internationale.

Le lancement a eu lieu lors d'une séance intitulée « Gouvernance stratégique de l'IA : entre législation et éthique - ICESCO », dans le cadre de la troisième édition du Sommet mondial sur l'intelligence artificielles (GAIN). Salem bin Mohammed Al-Malik, directeur général de l'ICESCO, Abdullah bin Sharaf Al-Ghamdi, président de la SDAIA, Sami bin Abdullah Muqeem, vice-président de la SDAIA, Issam bin Abdullah Al-Waqeet, directeur du Centre national d'information, et Al-Rabdi bin Fahd Al-Rabdi, directeur du Bureau national de gestion des données de la SDAIA, ont participé à cette séance.

Cette Charte contribue à développer l'éthique de l'IA et encourage les gouvernements, les décideurs politiques, les centres de recherche et les organisations internationales du monde islamique à échanger des idées et des expériences sur l'avenir de ces applications avancées et à les utiliser d'une manière compatible avec les valeurs humaines partagées à l'échelle mondiale.

Le lancement de cette Charte s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la SDAIA pour forger des partenariats avec des institutions internationales dans le but d'exploiter les technologies de pointe telles que l'IA et favoriser le développement holistique des sociétés. Cette initiative est en adéquation avec le rôle de l'autorité en tant que référence nationale pour toutes les initiatives liées aux données et à l'IA qui contribuent au parcours de transformation numérique du Royaume.