Sean Hepburn Ferrer: MADRID SERÁ A ESTREIA MUNDIAL DO MUSICAL 'BUSCANDO A AUDREY' ("BECOMING AUDREY")

MADRI, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Audrey Hepburn, o ícone global, terá seu próprio musical. Sean Hepburn Ferrer, filho de Audrey, une forças com o roteirista/produtor José Ignacio Salmerón e o compositor Fernando Velázquez para criar um musical de classe mundial e para pré-anunciar a estreia mundial de "BUSCANDO A AUDREY" ("BECOMING AUDREY") em Madri em 2025.

Madrid será a vitrine a partir da qual será exportado para o resto do mundo.

Becoming Audrey / Buscando a Audrey, The Musical

Ferrer comentou: "Esta não é a biografia clássica. Quando minha mãe era solicitada a escrever o dela, ela sempre respondia: 'Nada de especial aconteceu comigo. Eu simplesmente fui trabalhar e as pessoas gostaram'. Criamos um roteiro com profundas raízes cinematográficas que reflete sua vida, carreira e legado humanitário".

O escritor/produtor cinematográfico reconhece que escolheram Madrid para celebrar a estreia mundial do musical dedicado à sua mãe porque, "além de ser a terceira capital em volume de negócios de musicais, Madrid está no meio de uma crise social e económica". estrondo. Além disso, os meus antepassados são espanhóis – passámos muitos anos felizes aqui – a minha mãe sempre adorou esta cultura maravilhosa."

A ideia e o roteiro desta criação vêm de José Ignacio Salmerón, comediante, roteirista e produtor de inúmeros sucessos teatrais. "Construir um musical em torno da personalidade de Audrey Hepburn tem sido um desafio emocionante. Esta mulher única e elegante, com uma bondade infinita, tem sido uma extraordinária fonte de inspiração para criar uma comédia musical cheia de emoções e surpresas", confessa Salmerón.

A trilha sonora original e a letra de "Buscando a Audrey" / "Becoming Audrey" são do compositor espanhol Fernando Velázquez, vencedor de um Grammy e de um Goya, e criador da trilha sonora de alguns dos maiores sucessos do cinema espanhol, como O Impossível ,O caso espanhol e O orfanato.

Além disso, o musical contém uma surpresa escondida: A última música inédita do compositor mundialmente conhecido Henry Mancini, vencedor de quatro Oscars e vinte prêmios Grammy. 2024 marca o centenário do nascimento de Mancini. Ele compôs a maioria das trilhas sonoras de filmes de Audrey, bem como o icônico Moon River, que é imediatamente associado a Hepburn desde sua primeira interpretação em Breakfast at Tiffany's.

A produção contará com uma equipe de profissionais criativos de ponta, cujo talento lhes rendeu trinta prêmios de prestígio (Max Theatre Awards, Musical Theatre Awards e Broadway World).

Audrey Hepburn marcou um antes e um depois em Hollywood, tornando-se um mito pela maneira como ela entendia e vivia sua vida. Hoje, faltando apenas cinco anos para comemorar o centenário de seu nascimento, ela continua no topo dos rankings de moda, estilo, beleza e elegância. Mais de trezentos livros foram escritos sobre ela, enquanto documentários e séries televisivas continuam a ser produzidos sobre a sua vida e o seu nome aparece frequentemente nos meios de comunicação, sem dúvida também devido ao seu legado humanitário.

Esta produção fará as delícias dos seus fiéis seguidores, amantes da música, do cinema e dos musicais, bem como dos seus fãs mais jovens que querem saber como o seu carisma, elegância e humildade conquistaram o mundo e a sua lenda foi forjada.

"BUSCANDO A AUDREY" ("BECOMING AUDREY") estreará em Madrid no início da primavera de 2025.

www.buscandoaaudrey.com

