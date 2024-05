Sean Hepburn Ferrer: IN MADRID FINDET DIE WELTPREMIERE DES MUSICALS 'BUSCANDO A AUDREY' ("BECOMING AUDREY") STATT

MADRID, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Audrey Hepburn, die globale Ikone, wird ihr eigenes Musical haben. Sean Hepburn Ferrer, Audreys Sohn, tut sich mit dem Drehbuchautor/Produzenten José Ignacio Salmerón und dem Komponisten Fernando Velázquez zusammen, um ein Musical von Weltklasse zu kreieren und die Weltpremiere von "BUSCANDO A AUDREY" ("BECOMING AUDREY") 2025 in Madrid anzukündigen

Madrid wird das Schaufenster sein, von dem aus es in den Rest der Welt exportiert wird.

Becoming Audrey / Buscando a Audrey, The Musical

Ferrer kommentierte: "Dies ist keine klassische Biographie. Wenn meine Mutter gebeten wurde, ihre zu schreiben, antwortete sie immer: Mit mir ist nichts Besonderes passiert. Ich bin einfach zur Arbeit gegangen und den Leuten hat es gefallen". Wir haben ein Drehbuch mit tiefen filmischen Wurzeln geschaffen, das ihr Leben, ihre Karriere und ihr humanitäres Vermächtnis widerspiegelt.

Der Autor und Filmproduzent räumt ein, dass sie Madrid für die Weltpremiere des seiner Mutter gewidmeten Musicals gewählt haben, weil "Madrid nicht nur die drittgrößte Hauptstadt in Bezug auf den Umsatz von Musicals ist, sondern sich auch inmitten eines sozialen und wirtschaftlichen Aufschwungs befindet. Außerdem sind meine Vorfahren Spanier - wir haben viele glückliche Jahre hier verbracht - und meine Mutter hat diese wunderbare Kultur immer geliebt."

Die Idee und das Drehbuch zu diesem Werk stammen von José Ignacio Salmerón, einem Komiker, Drehbuchautor und Produzenten zahlreicher Kinohits. "Es war eine aufregende Herausforderung, ein Musical rund um die Person von Audrey Hepburn zu entwickeln. Diese einzigartige und elegante Frau mit ihrer unendlichen Liebenswürdigkeit war eine außergewöhnliche Inspirationsquelle, um eine musikalische Komödie voller Emotionen und Überraschungen zu schaffen", gesteht Salmerón.

Die Originalmusik und die Texte zu "Buscando a Audrey" / "Becoming Audrey" stammen vom spanischen Komponisten Fernando Velázquez, der mit einem Grammy Award und einem Goya ausgezeichnet wurde und der den Soundtrack zu einigen der größten spanischen Filmhits wie The Impossible,The Spanish Affair und The Orphanage geschrieben hat.

Darüber hinaus enthält das Musical eine versteckte Überraschung: Der letzte unveröffentlichte Song des weltberühmten Komponisten Henry Mancini, Gewinner von vier Oscars und zwanzig Grammy Awards. 2024 feiert den hundertsten Jahrestag von Mancinis Geburt. Er komponierte die meisten von Audreys Filmmusiken sowie das kultige Moon River, das seit ihrer ersten Darbietung in Breakfast at Tiffany's sofort mit Hepburn in Verbindung gebracht wird.

Die Produktion wird von einem Spitzenteam aus kreativen Fachleuten durchgeführt, deren Talent ihnen dreißig renommierte Preise eingebracht hat (Max Theater Awards, Musical Theater Awards und Broadway World)

Audrey Hepburn markierte ein Vorher und Nachher in Hollywood und wurde zu einem Mythos für die Art und Weise, wie sie ihr Leben verstand und lebte. Heute, nur fünf Jahre vor ihrem hundertsten Geburtstag, führt sie die Rangliste der Mode, des Stils, der Schönheit und der Eleganz weiter an. Mehr als dreihundert Bücher wurden über sie geschrieben, Dokumentarfilme und Fernsehserien werden nach wie vor über ihr Leben produziert, und ihr Name taucht häufig in den Medien auf, zweifellos auch wegen ihres humanitären Vermächtnisses.

Diese Produktion wird ihre treuen Anhänger, Musik-, Film- und Musicalliebhaber sowie ihre jüngsten Fans begeistern, die wissen wollen, wie ihr Charisma, ihre Eleganz und ihre Bescheidenheit die Welt eroberten und ihre Legende entstanden ist.

"BUSCANDO A AUDREY" ("BECOMING AUDREY") wird im Frühjahr 2025 in Madrid uraufgeführt.

www.buscandoaaudrey.com

Medienkontakte: [email protected]; Titel: Kommunikationsdirektor; Name: Danny Mejias; Post: [email protected]; Telefon: +34619675742; Web: buscandoaaudrey.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412845/Buscando_a_Audrey.jpg