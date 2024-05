Sean Hepburn Ferrer: MADRID ACCUEILLERA LA PREMIÈRE MONDIALE DE LA COMÉDIE MUSICALE « BUSCANDO A AUDREY » (« A la recherche d'Audrey »)

MADRID, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Audrey Hepburn, l'icône mondiale, aura sa propre comédie musicale. Sean Hepburn Ferrer, fils d'Audrey, s'associe au scénariste et producteur José Ignacio Salmerón et au compositeur Fernando Velázquez pour créer une comédie musicale de niveau mondial et pour annoncer la première mondiale en 2025 de « BUSCANDO A AUDREY » (« A la recherche d'Audrey ») à Madrid.

Madrid sera la vitrine à partir de laquelle elle sera exportée dans le reste du monde.

Becoming Audrey / Buscando a Audrey, The Musical

Ferrer a commenté : « Ce n'est pas une biographie classique. Lorsqu'on a demandé à ma mère d'écrire la sienne, elle a toujours répondu : « Rien de spécial ne m'est arrivé. Je me suis rendue au travail et les gens ont aimé ce que je fait. » Nous avons créé un scenario aux racines cinématographiques profondes qui reflète sa vie, sa carrière et son héritage humanitaire.'

L'écrivain et producteur de films reconnaît avoir choisi Madrid pour célébrer la première mondiale de la musique dédiée à sa mère, car « en plus d'être la troisième capitale en termes de volume d'affaires pour les comédies musicales, Madrid est en plein essor social et économique. De plus, mes ancêtres sont espagnols - nous avons passé de nombreuses années heureuses ici - ma mère a toujours aimé cette merveilleuse culture. »

L'idée et le scénario de cette création proviennent de José Ignacio Salmerón, humoriste, scénariste et producteur de nombreux succès théâtraux. « Construire une comédie musicale autour du personnage d'Audrey Hepburn a été un défi passionnant. « Cette femme unique et élégante, avec une gentillesse infinie, a été une source d'inspiration extraordinaire pour créer une comédie musicale pleine d'émotions et de surprises », avoue Salmerón.

La musique et les paroles originales de « Buscando a Audrey » / « A la recherche d'Audrey » sont de Fernando Velázquez, compositeur espagnol, lauréat d'un Grammy Award et Goya, et créateur des bandes sonores des meilleurs succès de films espagnols tels que The Impossible, The Spanish Affair et The Orphanage.

En outre, la comédie musicale contient une surprise cachée : la dernière chanson inédite du compositeur de renommée mondiale Henry Mancini, lauréat de quatre Oscars et de vingt prix Grammy. 2024 marque le centenaire de la naissance de Mancini. Il a composé la plupart des bandes sonores des film d'Audrey ainsi que l'emblématique Moon River, qui est immédiatement associée à Hepburn dès sa première interprétation dans Diamants sur Canapes ("Breakfast At Tiffany's")

La production disposera d'une équipe de professionnels créatifs de premier categorie dont le talent leur a valu trente prix prestigieux (Max Theater Awards, Musical Theater Awards et Broadway World)

Audrey Hepburn a marqué un avant et un après à Hollywood, devenant un mythe sur la façon dont elle a compris et vécu sa vie. Aujourd'hui, avec seulement cinq ans pour célébrer le centenaire de sa naissance, elle continue de figurer en tête du classement de la mode, du style, de la beauté et de l'élégance. Plus de trois cents livres ont été écrits à son sujet, tandis que des documentaires et des séries télévisées continuent d'être produits sur sa vie et son nom apparaît fréquemment dans les médias, sans aucun doute également a cause de son héritage humanitaire.

Cette production ravira ses fidèles disciples, passionnés de musique, de cinéma et de comédies musicales, ainsi que ses plus jeunes fans qui veulent savoir comment son charisme, son élégance et son humilité ont conquis le monde et forgé sa légende.

« BUSCANDO A AUDREY » (« A la recherche d'Audrey ») sera lancé à Madrid au début du printemps 2025.

