Sean Hepburn Ferrer：《BUSCANDO A AUDREY》（成為柯德莉）音樂劇將在進行馬德里世界首演

Ferrer 評論：「這不是典型的傳記。當我母親被要求寫自己的傳記時，她總是回答：『對我來說沒有什麼特別的事情發生。我只是去工作，人們喜歡而已。』我們創作了一個具有深厚電影根源的劇本，反映了她的生活、職業生涯和人道主義遺產。」

編劇/製片人承認，他們選擇在馬德里慶祝這部獻給他母親的音樂劇之世界首演，因為「馬德里除了是音樂劇業務量第三大的重要都市外，它亦正值社會和經濟蓬勃發展。此外，我的祖先是西班牙人，我們在這裡度過了許多幸福的歲月，我母親一直喜歡這種美妙的文化。」

這個創作的構思和劇本來自喜劇演員、編劇兼多部劇場熱門作品的製片人 José Ignacio Salmerón。Salmerón 承認：「圍繞柯德莉夏萍的形象構建音樂劇是一個令人興奮的挑戰。這位獨特而優雅的女士擁有無限善心，一直是創作充滿情感和驚喜的音樂喜劇的非凡靈感來源。」

《BUSCANDO A AUDREY》（成為柯德莉）的原創配樂和歌詞由西班牙作曲家 Fernando Velázquez 創作，他是格林美獎及哥雅獎得主，亦是西班牙多部頂級電影作品的配樂創作者，這些作品包括《海嘯奇蹟》(The Impossible)、《撻著西班牙》(The Spanish Affair) 和《凶宅兒魂》(The Orphanage)。

此外，這齣音樂劇還包含一個隱藏驚喜：世界著名作曲家 Henry Mancini 的最後一首未發表歌曲。他是四次奧斯卡和二十次格林美獎得主。2024 年是他的百歲誕辰。他創作了柯德莉大部分電影的配樂，以及標誌性的《Moon River》，這首歌自柯德莉在《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany's) 中首次演唱後，就與她連繫在一起。

這齣音樂劇將由一支頂尖的創作專業團隊打造，他們的才華贏得了三十個頂級獎項（Max Theater Awards、Musical Theater Awards 和 Broadway World）

柯德莉夏萍在荷里活留下了前無古人後無來者的地位，她對生活的理解和生活方式成為傳奇。如今，離她百歲誕辰僅五年，她在時尚、風格、美麗和優雅的領域仍然名列前茅。關於她書已經超過三百本，而有關她生平的紀錄片和電視劇仍在不斷製作。她的名字亦經常出現在媒體上，無疑也是因為她的人道主義遺產。

這部作品將令她的忠實追隨者、音樂、電影和音樂劇愛好者，以及希望了解她的魅力、優雅和謙遜如何征服世界並塑造她的傳奇的年輕粉絲們大為滿意。

《BUSCANDO A AUDREY》（成為柯德莉）將於 2025 年春季在馬德里首映。

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