Seegene apresenta kits de diagnóstico de HPV e tecnologia de PCR na AOGIN 2024

SEUL, Coréia do Sul, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma importante empresa sul-coreana que fornece uma solução completa para diagnósticos moleculares de PCR, demonstrou seus produtos de diagnóstico de papilomavírus humano (HPV) e ressaltou a importância crítica do rastreamento de HPV na conferência da Organização de Pesquisa em Infecção e Neoplasia Genital da Ásia-Oceania que ocorreu em Seul, entre 11 e 13 de julho na Coréia do Sul.

Na AOGIN, a Seegene apresentou suas tecnologias avançadas de identificação de vírus ligados ao câncer cervical. A empresa organizou um estande de exibição e sediou uma sessão de simpósio sob o tema "Navegando pelas diretrizes e implementações clínicas para o rastreamento de câncer cervical de HPV."

A empresa apresentou seus produtos exclusivos de diagnóstico de HPV baseados em tecnologia de PCR, "Allplex™ HPV HR Detection" e "Allplex™ HPV28 Detection". O Allplex™ HPV HR Detection foi projetado para testar 14 HPVs de alto risco, incluindo os tipos 16 e 18 em um único tubo. O Allplex™ HPV28 Detection foi projetado para testar 28 HPVs em dois tubos, incluindo 19 tipos de alto risco 9 tipos de baixo risco. Os produtos são ideais para a prevenção e o acompanhamento do câncer do colo do útero.

A empresa também apresentou o STARlet-AIOS™ da Seegene, um sistema de teste de diagnóstico molecular totalmente automatizado que agiliza todo o processo de PCR desde a extração de ácido nucleico à análise dos resultados, junto com o SG STATS, a plataforma premium da empresa de análise estatística avançada.

Na sessão de simpósio sediada pela Seegene em 11 de julho, o Dr. Lan Xu da Universidade de Saúde Pública Jiao Tong de Xangai, na China, palestrou sobre "a validação clínica de ensaios de papilomavírus humano para rastreio de câncer cervical através da estrutura VALGENT." A Drª. Shin-Wha Lee do Asan Medical Center e da Universidade de Ulsan na Coréia, mostrou seu estudo sobre a "incorporação de testes de HPV com genótipos em programas de rastreio de base populacional."

"Na AOGIN, pudemos mostrar a excelência da tecnologia de testes PCR da Seegene e seus produtos de HPV. Esperamos que nossos produtos de HPV sejam adotados em programas de rastreio de câncer cervical em mais países," disse Daniel Shin, vice-presidente executivo e diretor global de vendas e marketing na Seegene. "Atualmente estamos realizando uma campanha no mercado global para aumentar a conscientização quanto aos benefícios dos testes PCR sindrômicos, incluindo testes simultâneos para HPV e ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Acreditamos que a campanha abrirá caminho para a adoção generalizada de testes PCR sindrômicos, ajudando a realizar "um mundo livre de todas as doenças."

A tecnologia de PCR sindrômica quantitativa da Seegene é tecnologia de diagnóstico molecular multiplex simultâneo baseada em PCR em tempo real. Ela permite a detecção de vários patógenos que causam sintomas semelhantes em um único tubo, facilitando um diagnóstico rápido e preciso. Além disso, a análise do valor do ciclo de amplificação (Ct) ajuda a determinar a extensão da infecção, o que melhora a prática médica. A Seegene é a primeira a comercializar a tecnologia "3 Ct", a qual pode fornecer o valor Ct de três alvos em um canal.

O câncer cervical é o quarto câncer mais comum entre as mulheres mundialmente, com a segunda maior taxa de mortalidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 600.000 mulheres são diagnosticadas com câncer cervical todo ano ao redor do mundo, levando a 340.000 mortes. Só na região Ásia-Pacífico, cerca de 270.000 mulheres são diagnosticadas anualmente, com mais de 140.000 mortes notificadas. A OMS tem o objetivo de alcançar 70% de cobertura na triagem de câncer cervical até 2030, um aumento expressivo em relação aos atuais 20%. Em 2020, somente 33% das mulheres haviam feito a triagem do câncer cervical pelo menos uma vez.

Há cerca de 200 genótipos de HPV, dos quais 99,8% dos cânceres cervicais são causados pelo HPV. Os tipos 16 e 18 representam 70% do câncer cervical, enquanto 19 tipos de alto risco são responsáveis por 90% de todos os casos de câncer cervical. A progressão para câncer depende do genótipo da infecção pelo HPV, da sua extensão e da coinfecção. Visto que a maioria das infecções pelo HPV não apresentam sintomas claros, a detecção precisa é crucial para o diagnóstico precoce do câncer cervical. Recentemente, muitos países têm recomendado o teste de HPV no lugar do exame de Papanicolau para o rastreio do câncer cervical.

A Seegene tem 23 anos de experiência dedicada à P&D, fabricação e negócios relacionados às tecnologias de PCR sindrômicas quantitativas, o que ganhou destaque durante a pandemia do coronavírus quando forneceu mais de 340 milhões de testes de COVID-19 para mais de 100 países mundialmente. O principal recurso das tecnologias exclusivas de PCR sindrômicas é a habilidade de testar simultaneamente 14 patógenos que causam sintomas semelhantes em um único tubo e fornecer informação quantitativa sobre o perfil de infectividade para correlacionar com a gravidade da doença.

A AOGIN, fundada em 2004, compreende 25 países membros na Ásia e na Oceania. A organização sedia conferências acadêmicas internacionais focadas no tratamento e na prevenção do câncer cervical. A conferência desse ano em Seul atraiu mais de 500 especialistas de 22 países, incluindo a China, o Japão e a Índia, que compartilharam as últimas descobertas de pesquisas e práticas clínicas relacionadas ao HPV.

