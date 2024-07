Seegene présente ses kits de diagnostic du HPV et sa technologie de PCR à l'AOGIN 2024

- La société présente les produits Allplex™ HPV conçus pour tester 14 génotypes du HPV à haut risque

- La société prône le test du HPV pour le diagnostic précoce et la prévention du cancer du col de l'utérus

- Elles vise à accélérer l'adoption généralisée des tests PCR syndromiques afin de créer « un monde libéré de toutes les maladies ».

SÉOUL, Corée du Sud, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), une société sud-coréenne de premier plan fournissant une solution complète pour les diagnostics moléculaires par PCR, a présenté ses produits de diagnostic du papillomavirus humain (HPV) et a souligné l'importance critique du test de dépistage du HPV lors de la conférence Asia-Oceania Research Organization in Genital Infection and Neoplasia (AOGIN), qui s'est tenue à Séoul, en Corée du Sud, du 11 au 13 juillet.

Lors de l'AOGIN, Seegene a présenté ses technologies avancées pour l'identification des virus liés au cancer du col de l'utérus. La société a organisé un stand d'exposition et une session de symposium sur le thème « Naviguer dans les directives cliniques et les mises en œuvre pour le dépistage du HPV dans le cancer du col de l'utérus ».

La société a présenté ses produits de diagnostic du HPV uniques basés sur la technologie de PCR quantitative, « Allplex™ HPV HR Detection » et « Allplex™ HPV28 Detection ». L'Allplex™ HPV HR Detection est conçu pour tester quatorze HPV à haut risque, notamment les types 16 et 18, dans un seul tube. L'Allplex™ HPV28 Detection est conçu pour tester vingt-huit HPV dans deux tubes, dont dix-neuf types à haut risque et neuf types à faible risque,. Ces produits sont idéaux pour la prévention et le suivi du cancer du col de l'utérus.

La société a également présenté STARlet-AIOS™, un système de diagnostic moléculaire entièrement automatisé qui rationalise l'ensemble du processus de PCR, de l'extraction de l'acide nucléique à l'analyse des résultats, ainsi que SG STATS, la plateforme premium d'analyse statistique avancée de la société.

Lors du symposium organisé par Seegene le 11 juillet, Dr Lan Xu de l'Université de santé publique Jiao Tong de Shanghai (Chine) a fait une présentation sur la « Validation clinique des tests de dépistage du papillomavirus humain pour le cancer du col de l'utérus via le cadre VALGENT ». Dr Shin-Wha Lee, du centre médical Asan et de l'université d'Ulsan en Corée, a présenté son étude intitulée « Incorporation des tests HPV avec les génotypes dans les programmes de dépistage en population ».

« Lors de l'AOGIN, nous avons pu démontrer l'excellence de la technologie de tests PCR et des produits HPV de Seegene. Nous nous attendons à ce que nos produits HPV soient adoptés dans les programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus dans un plus grand nombre de pays », a déclaré Daniel Shin, vice-président exécutif, directeur commercial international et directeur marketing de Seegene. « Nous menons actuellement une campagne sur le marché mondial pour sensibiliser aux avantages des tests de PCR syndromiques, y compris les tests simultanés du HPV et des infections sexuellement transmissibles (IST). Nous pensons que cette campagne ouvrira la voie à l'adoption généralisée des tests de PCR syndromiques, contribuant ainsi à la réalisation d'un « monde libéré de toutes les maladies ».

La technologie de PCR quantitative syndromique de Seegene est une technologie de diagnostic moléculaire multiplex simultané basée sur une PCR en temps réel. Il permet de détecter dans un seul tube divers agents pathogènes provoquant des symptômes similaires, ce qui facilite un diagnostic rapide et précis. En outre, l'analyse de la valeur du seuil de cycle (Ct) permet de déterminer l'étendue de l'infection, ce qui améliore la pratique médicale. Seegene est le premier à commercialiser au niveau mondial la technologie « 3 Ct », qui peut fournir la valeur Ct de trois cibles en un seul canal.

Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, avec le deuxième taux de mortalité le plus élevé. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué chez environ 600 000 femmes chaque année dans le monde, entraînant 340 000 décès. Dans la seule région Asie-Pacifique, environ 270 000 femmes sont diagnostiquées chaque année, et plus de 140 000 décès sont enregistrés. L'OMS s'est fixé pour objectif d'atteindre une couverture de dépistage du cancer du col de l'utérus de 70 % d'ici à 2030, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 20 % actuels. En 2020, seules 33 % des femmes ont suivi au moins un dépistage du cancer du col de l'utérus.

Il existe environ 200 génotypes de HPV, et 99,8 % des cancers du col de l'utérus sont causés par le HPV. Les types 16 et 18 sont responsables de 70 % des cancers du col de l'utérus, tandis que les dix-neuf types à haut risque sont responsables de 90 % de tous les cas de cancer. L'évolution vers le cancer dépend du génotype de l'infection à HPV, de l'étendue de l'infection et de la co-infection. Comme la plupart des infections à HPV ne présentent pas de symptômes clairs, une détection précise est essentielle pour le diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus. Récemment, de nombreux pays ont recommandé le test HPV au lieu du frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience en matière de R&D, de fabrication et d'activités commerciales dans le domaine des technologies de PCR quantitatives syndromiques. Cette expertise a été mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde entier. La caractéristique principale des technologies de PCR syndromiques uniques de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 pathogènes qui provoquent des symptômes similaires dans un seul tube et de fournir des informations quantitatives sur le profil d'infectivité en corrélation avec la gravité de la maladie.

À propos de l'AOGIN 2024

Fondée en 2004, l'AOGIN comprend 25 pays membres en Asie et en Océanie. L'organisation accueille des conférences universitaires internationales axées sur le traitement et la prévention du cancer du col de l'utérus. Cette année, la conférence de Séoul a attiré plus de 500 experts de 22 pays, dont la Chine, le Japon et l'Inde, qui ont partagé les derniers résultats de la recherche et les pratiques cliniques concernant le HPV.

