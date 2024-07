Seegene presenta i kit diagnostici HPV e la tecnologia PCR all'AOGIN 2024

- Presenta i prodotti Allplex™ per l'HPV progettati per testare 14 genotipi ad alto rischio di HPV

- Sostiene l'utilità del test HPV per la diagnosi precoce e la prevenzione del cancro alla cervice

- Mira a promuovere l'adozione dei test PCR sindromici per creare "un mondo libero da tutte le malattie"

SEOUL, Corea del Sud, 26 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader della Corea del Sud che fornisce una soluzione completa per la diagnostica molecolare PCR, ha presentato i suoi prodotti diagnostici per il papilloma virus umano (HPV), sottolineando l'importanza fondamentale del test di screening dell'HPV, alla conferenza dell'Organizzazione Asia-Oceania di ricerca sull'infezione e sulla neoplasia genitale (AOGIN), tenutasi a Seul, Corea del Sud, dall'11 al 13 luglio.

Seegene espone e presenta presso il proprio stand i test diagnostici HPV con STARlet-AIOS™ all'AOGIN, 11-13 luglio 2024 (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

All'AOGIN, Seegene ha esposto le sue tecnologie avanzate per l'identificazione dei virus legati al cancro alla cervice. L'azienda, presente all'evento con uno stand espositivo, ha tenuto un simposio sul tema "Navigazione tra linee guida cliniche e implementazioni per lo screening del cancro alla cervice da HPV".

Seegene, ha presentato i suoi esclusivi prodotti diagnostici per l'HPV, basati sulla tecnologia PCR quantitativa: "Allplex™ HPV HR Detection" e "Allplex™ HPV28 Detection". Allplex™ HPV HR Detection è progettato per testare 14 genotipi HPV ad alto rischio, inclusi i genotipi 16 e 18, in un'unica provetta. Allplex™ HPV28 Detection è progettato per testare 28 genotipi HPV, in due provette, incluso il genotipo 19 ad alto rischio ed il genótipo 9 a basso rischio. Entrambi i prodotti sono ideali per la prevenzione del cancro alla cervice e per la gestione del follow-up.

Inoltre, l'azienda ha lanciato SeegeneSTARlet-AIOS™, un sistema completamenteautomatizzato che semplifica l'intero processo dei test diagnostici molecolari in PCR, dall'estrazione dell'acido nucleico all'analisi dei risultati assieme a SG STATS, piattaforma Seegene per l'analisi statistica avanzata.

Al simposio, tenuto da Seegene l'11 luglio, il dottor Lan Xu dell'Università Shanghai Jiao Tong dell' Università di sanita pubblica in Cina, ha tenuto una lettura dal titolo sulla "Validazione clinica dei test del papilloma vírus umano per lo screening del cancro alla cervice tramite il framework VALGENT". La Dott.ssa Shin-Wha Lee dell'Asan Medical Center e dell'Università di Ulsan in Corea ha presentato il suo studio dal titolo "introduzione dei test di genotipizzazione di HPV neimprogrammi di screening dela popolazione".

"AdAOGIN, siamo stati in grado di mostrare l'eccellenza dela nostra tecnologia di PCR e dei nostri prodotti HPV. Ci aspettiamo che i nostri test HPV vengano adottati nei programmi di screening del cancro alla cervice nel maggiore numero possibile di paesi", ha affermato Daniel Shin, Vicepresidente esecutivo e Direttore vendite e marketing globale di Seegene. "Attualmente stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione del mercato globale sui vantaggi del test PCR sindromici, compreso il test simultaneo per l'HPV e per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Riteniamo che la campagna aprirà la strada all'adozione diffusa dei test PCR sindromici, contribuendo a realizzare "un mondo libero da tutte le malattie".

La tecnologia PCR quantitativa sindromica di Seegene è una tecnologia diagnostica molecolare multiplex basata sulla realt-time PCR. Consente il rilevamento in un'unica provetta di diversi agenti patogeni che causano sintomi simili, facilitando una diagnosi rapida e accurata. Inoltre, l'analisi del valore dei cicli soglia (Ct) aiuta a determinare l'entità dell'infezione, migliorando la pratica clinica. Seegene è la prima iazienda a commercializzare a livello globale la tecnologia "3 Ct", che può fornire il valore Ct di tre target in un unico canale di fluorescenza.

Il cancro alla cervice è il quarto tumore più comune tra le donne, ed il secondo con il tasso di mortalità più alto al mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno nel mondo a circa 600.000 nuove donne viene diagnosticato il cancro alla cervice, provocando 340.000 decessi. Solo nell'Asia-Pacífica, annualmente questo cancro viene diagnosticato a circa 270.000 donne, con oltre 140.000 decessi segnalati. L'OMS ha fissato l'obiettivo di raggiungere il 70% di copertura dello screening del cancro alla cervicee entro il 2030, un aumento significativo rispetto all'attuale 20%. Nel 2020, solo il 33% delle donne è stata sottoposta a screening per il cancro alla cervice almeno una volta.

Esistono circa 200 genotipi di HPV e il 99,8% dei tumori alla cervice sono causati dall'HPV. I genotipi 16 e 18 rappresentano il 70% dei tumori alla cervice, mentre il genotipo 19 ad alto rischio è responsabile del 90% di tutti i casi di cancro. La progressione verso il cancro dipende dal genotipo di HPV che ha generato l'infezione, dall'entità dell'infezione stessa e da eventuali coinfezioni. Poiché la maggior parte delle infezioni da HPV non presenta sintomi evidenti, un rilevamento accurato è fondamentale per la diagnosi precoce del cancro alla cervice. Recentemente molti paesi hanno raccomandato il test HPV invece del Pap test per lo screening del cancro alla cervice.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta 23 anni di ricerca e sviluppo, produzione ed esperienza commerciale dedicati alle tecnologie quantitative sindromiche PCR, come evidenziato durante la pandemia da COVID-19 con la fornitura di oltre 340 milioni di test COVID-19 a più di 100 paesi in tutto il mondo. La peculiarità delle esclusive tecnologie Seegene di PCR sindromica è la capacità di testare contemporaneamente, in una sola provetta, fino a14 patogeni che causano sintomi simili, fornendo informazioni di natura quantitativa sul profilo infettivo da correlare con la severità della malattia.

Informazioni sull'AOGIN 2024

AOGIN, fondata nel 2004, comprende 25 paesi membri di Asia e Oceania. L'organizzazione ospita conferenze universitarie internazionali incentrate sul trattamento e sulla prevenzione del cancro alla cervice. Quest'anno, alla confernza a Seoul, hanno partecipato oltre 500 esperti provenienti da 22 paesi, tra cui Cina, Giappone e India, che hanno condiviso gli ultimi risultati della ricerca e le pratiche cliniche sull'HPV.

