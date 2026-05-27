Segway Powersports anuncia entrada no mercado colombiano e mostra a programação na Feria 2 Ruedas 2026

MEDELLÍN, Colômbia, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports anuncia oficialmente sua entrada no mercado colombiano na Feria 2 Ruedas 2026, que acontecerá de 21 a 24 de maio na Plaza Mayor, em Medellín. O movimento aprofunda a presença latino-americana da marca e expande sua presença na região andina.

A Segway Powersports selecionou a Colômbia como seu próximo mercado latino-americano com base na crescente demanda do país por veículos off-road em agricultura, turismo de aventura e passeios recreativos. A empresa oferecerá suporte de vendas, serviços e peças aos clientes colombianos por meio de uma rede local estabelecida.

Durante a Feria 2 Ruedas 2026, a Segway Powersports apresenta três veículos que destacam sua crescente linha off-road nos segmentos de utilidades, recreação e desempenho. A tela inclui o AT5 de nível básico construído para uso recreativo e agrícola, o utilitário UT10 Crew projetado lado a lado para atividades familiares, transporte de carga e aplicações de trabalho, e o Villain SX10, focado no esporte, desenvolvido para entusiastas off-road que buscam capacidade de terreno de alto desempenho, atendendo às diversas necessidades do mercado off-road colombiano.

Olhando para o futuro, a Segway Powersports planeja trazer modelos adicionais para a Colômbia, incluindo o AT10, UT6 e o Super Villain SX20T. Como principal veículo da marca, o Super Villain SX20T fez recentemente sua estreia oficial no mercado dos EUA no Mint 400 em Las Vegas, onde também conquistou o terceiro lugar no pódio na classe UTV Pro Stock Modified.

A Segway Powersports agora opera em mais de 60 países e regiões, apoiada por mais de 1.000 parceiros de varejo e uma capacidade de produção anual superior a 80.000 unidades. A entrada da empresa na Colômbia marca mais um passo em sua estratégia de expansão global, fortalecendo ainda mais sua presença na América Latina e acelerando o crescimento de seus negócios internacionais de esportes motorizados.

Sobre a Segway Powersports

A Segway é líder global em micromobilidade, powersports e robótica de consumo, conhecida por sua inovação e produtos focados no usuário. A Segway Powersports concentra-se especificamente no design e fabricação de veículos powerports de última geração, incluindo veículos todo-o-terreno (ATVs) e veículos side-by-side (SxS) para aplicações utilitárias e esportivas. Como uma empresa de alta tecnologia, a Segway Powersports integra uma cadeia de suprimentos superior com seus próprios recursos de fabricação, gerenciando todo o ciclo de vida de seus produtos – desde P&D e produção até vendas e serviços pós-venda.

Para mais informações, visite https://powersports.segway.com

FONTE Segway Powersports